Газзаев о Чалове: «Пропала уверенность, голевое чутье притупилось. Ему надо определиться, хочет он остаться в ЦСКА или уехать в Европу. На двух стульях не усидишь»
Валерий Газзаев отметил спад Федора Чалова в весенней части сезона.
После рестарта сезона нападающий ЦСКА не забил ни в одном из 4 матчей в составе московского клуба в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.
«Ему надо уже самому определиться, чего он хочет. Остаться в ЦСКА, уехать в Европу, перейти еще куда-то? Не знаю. Сложно что-то советовать. Но чувствуется, что у Федора пропала уверенность, притупилось голевое чутье.
На двух стульях не усидишь! Все от головы идет, от настроя. Надо уже определиться, чего ты хочешь. И потом, если собрался в Европу, нужно все-таки здесь показывать достойный уровень. А у него пока ни одного гола в весенней части чемпионата», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Контракт Чалова с ЦСКА истекает в декабре текущего года. Подробная статистика нападающего доступна здесь.
Тут скорее вопрос к Бабаеву: почему контракт до сих пор не подписан? Принципиальная договорённость есть, но такое ощущение, что Бабаев делает всё, что бы не подписывать контракт, а ведь время играет на Чалова. Каждый день, каждый час приближает момент когда он напрямую, без ЦСКА может подписать контракт с другим клубом.
Лично у меня две версии:
1. Чалова не хотят продлевать из за большой з/п и подъёмных. Рассчитывают на Давилу и Мусаева.
2. Бабаев не хотел тренером Федотова, и сейчас делает всё что бы Федотов не мог тренировать и играть спокойно. В данном случае затягивая подписание контр