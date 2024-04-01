Газзаев о Чалове: «Пропала уверенность, голевое чутье притупилось. Ему надо определиться, хочет он остаться в ЦСКА или уехать в Европу. На двух стульях не усидишь»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев отметил спад Федора Чалова в весенней части сезона.

После рестарта сезона нападающий ЦСКА не забил ни в одном из 4 матчей в составе московского клуба в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

«Ему надо уже самому определиться, чего он хочет. Остаться в ЦСКА, уехать в Европу, перейти еще куда-то? Не знаю. Сложно что-то советовать. Но чувствуется, что у Федора пропала уверенность, притупилось голевое чутье.

На двух стульях не усидишь! Все от головы идет, от настроя. Надо уже определиться, чего ты хочешь. И потом, если собрался в Европу, нужно все-таки здесь показывать достойный уровень. А у него пока ни одного гола в весенней части чемпионата», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Контракт Чалова с ЦСКА истекает в декабре текущего года. Подробная статистика нападающего доступна здесь.

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14 комментариев
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Федя, по-моему, всю карьеру не знает, чего он хочет.
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Газзаев: -Федор потерял нюх
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Федька нулевой сейчас!!! В глазах ни огонька ни желания играть... Соответственно на игре всё отражается...
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Чалов в Европу? Ну если на Кипр в подыгрыш Кокорину, туда может и возьмут.
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Ответ Контрольный выстрел
Федя, по-моему, всю карьеру не знает, чего он хочет.
то попросится в полузащиту, то правым латералем играть. Никак не определится
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С такой игрой в ЦСКА то место в основе потеряет, какая Европа...
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Никакой Федя после перерыва, увы...
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спекся Чалов
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Пересидел Федор в чемпионате, потерял мотивацию. Давно бы отпустили, когда спрос был.
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Чалов давно определился чего хочет и высказал это руководству ЦСКА. Федя хочет играть в Европе, но ЦСКА не отпустил его в Кристал Пэлас. В результате и ЦСКА и Чалов только потеряли. Теперь Чалов хочет иметь контракт с гарантией, что его не удержат в ЦСКА если захочет уйти. Если ЦСКА нужен Чалов, то давно можно было подписать контракт на его условиях.

Тут скорее вопрос к Бабаеву: почему контракт до сих пор не подписан? Принципиальная договорённость есть, но такое ощущение, что Бабаев делает всё, что бы не подписывать контракт, а ведь время играет на Чалова. Каждый день, каждый час приближает момент когда он напрямую, без ЦСКА может подписать контракт с другим клубом.
Лично у меня две версии:
1. Чалова не хотят продлевать из за большой з/п и подъёмных. Рассчитывают на Давилу и Мусаева.
2. Бабаев не хотел тренером Федотова, и сейчас делает всё что бы Федотов не мог тренировать и играть спокойно. В данном случае затягивая подписание контр
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