Газзаев о Чалове: «Пропала уверенность, голевое чутье притупилось. Ему надо определиться, хочет он остаться в ЦСКА или уехать в Европу. На двух стульях не усидишь»

Валерий Газзаев отметил спад Федора Чалова в весенней части сезона.

После рестарта сезона нападающий ЦСКА не забил ни в одном из 4 матчей в составе московского клуба в Мир и Фонбет Кубке России.

«Ему надо уже самому определиться, чего он хочет. Остаться в ЦСКА, уехать в Европу, перейти еще куда-то? Не знаю. Сложно что-то советовать. Но чувствуется, что у пропала уверенность, притупилось голевое чутье.

На двух стульях не усидишь! Все от головы идет, от настроя. Надо уже определиться, чего ты хочешь. И потом, если собрался в Европу, нужно все-таки здесь показывать достойный уровень. А у него пока ни одного гола в весенней части чемпионата», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Контракт Чалова с истекает в декабре текущего года. Подробная статистика нападающего доступна здесь.