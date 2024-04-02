Пономарев о Зиньковском: «Неплохой парень, но уже портится. Ну чего ты башку свою красишь? Занимайся своим футбольным делом, улучшай форму. Нет, надо красоваться»

Владимир Пономарев высказался об игре Антона Зиньковского.

«У « » очень выделяется . Неплохой парень, но уже портится. Ну чего ты башку свою красишь? Занимайся своим футбольным делом, улучшай физическую и техническую форму. Нет, надо обязательно красить волосы, чтобы хоть как-то выделяться на футбольном поле, красоваться. А этого делать не надо!

Если будет над собой работать, у него большие перспективы. Главное, чтобы не останавливался, как у нас Чалов. А то претензии предъявляет, чтобы ему зарплату увеличили. Мысли не о том, нет, у них у всех сейчас мозги такие», – сказал бывший защитник сборной СССР и .