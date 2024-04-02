Пономарев о Зиньковском: «Неплохой парень, но уже портится. Ну чего ты башку свою красишь? Занимайся своим футбольным делом, улучшай форму. Нет, надо красоваться»
Владимир Пономарев высказался об игре Антона Зиньковского.
«У «Спартака» очень выделяется Зиньковский. Неплохой парень, но уже портится. Ну чего ты башку свою красишь? Занимайся своим футбольным делом, улучшай физическую и техническую форму. Нет, надо обязательно красить волосы, чтобы хоть как-то выделяться на футбольном поле, красоваться. А этого делать не надо!
Если будет над собой работать, у него большие перспективы. Главное, чтобы не останавливался, как у нас Чалов. А то Чалов претензии предъявляет, чтобы ему зарплату увеличили. Мысли не о том, нет, у них у всех сейчас мозги такие», – сказал бывший защитник сборной СССР и ЦСКА.
Можно их понять - человек должен во что-то верить, что-то любить , искать какой-то идеал и у них вот такой незамысловатый выбор .
Печально только, что эти молодые люди устремлены своими мечтами не в будущее, а в прошлое !
А это уже приговор , если хотите
Это аксиома !
Вот Гризман выбрал правильный розовый цвет - у него и прет !
А выбрал бы зеленый или синий и конец карьере
Значит про СССР Вы ничего не знаете.
Вы застали перестройку, когда СССР активно разваливали.
Насчёт одежды соглашусь частично. Вы не учитываете моду того времени. Мужчины предпочитали тёмные тона одежды, но разной цветной одежды хватало. Вот например фото Москвы 1987 года:
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