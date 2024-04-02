Пономарев о Зиньковском: «Неплохой парень, но уже портится. Ну чего ты башку свою красишь? Занимайся своим футбольным делом, улучшай форму. Нет, надо красоваться»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Антон Зиньковский Федор Чалов Р-Спорт Футбол

Владимир Пономарев высказался об игре Антона Зиньковского.

«У «Спартака» очень выделяется Зиньковский. Неплохой парень, но уже портится. Ну чего ты башку свою красишь? Занимайся своим футбольным делом, улучшай физическую и техническую форму. Нет, надо обязательно красить волосы, чтобы хоть как-то выделяться на футбольном поле, красоваться. А этого делать не надо!

Если будет над собой работать, у него большие перспективы. Главное, чтобы не останавливался, как у нас Чалов. А то Чалов претензии предъявляет, чтобы ему зарплату увеличили. Мысли не о том, нет, у них у всех сейчас мозги такие», – сказал бывший защитник сборной СССР и ЦСКА.

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
что за ересь? хочет парень волосы красить - пусть красит. Хочет татуху - пусть набивает. Когда подобное делать, если не в молодости? А вот всех под одну гребенку, чтобы никто не выделялся - вот этого, как раз, не надо. Это уже было, прекрасно помню, конец 80х застал - безликость массы и депрессняк.
+27
-5
+22
Ответ AryanPamir
Комментарий скрыт
я говорю, что помню своими глазами, а не то, что вы там в каких-то хрониках увидели. Я в Москве жил, прекрасно помню, кто и в чем ходил. И да, очереди по два часа за двумя батонами хлеба в руки и двумя пакетами молока (что были в конце 80х) я тоже отлично помню, ибо сам в них по несколько раз в неделю стоял. И нечего тут тыкать и хамить, к своим близким будешь в таком тоне обращаться
+22
-4
+18
Ответ Сергей Ковалёв
третьему столику больше не наливать...
Человеку 84 году, тут можно и не наливать. Можно оставить его в покое, а не названивать с идиотскими вопросами не по адресу
+16
-2
+14
Ответ Glyb Aleksey
я говорю, что помню своими глазами, а не то, что вы там в каких-то хрониках увидели. Я в Москве жил, прекрасно помню, кто и в чем ходил. И да, очереди по два часа за двумя батонами хлеба в руки и двумя пакетами молока (что были в конце 80х) я тоже отлично помню, ибо сам в них по несколько раз в неделю стоял. И нечего тут тыкать и хамить, к своим близким будешь в таком тоне обращаться
Выросло целая когорта молодежи , которые не жили в СССР , были младенцами в 90-е , но имеют свое устойчивое и целиком сложившиеся мнение об этих годах и отчаянно тоскуют по советскому пломбиру , которого не пробовали никогда в жизни .
Можно их понять - человек должен во что-то верить, что-то любить , искать какой-то идеал и у них вот такой незамысловатый выбор .
Печально только, что эти молодые люди устремлены своими мечтами не в будущее, а в прошлое !
А это уже приговор , если хотите
+11
-1
+10
Надо всем быть ровными, в одинаковой одежде, с одинаковой прической и никак не выделяться - будем все как клоны, как запчасти на заводе) Так и заживем, одинаково унылой жизнью)
+9
-3
+6
Это очень смешно - как люди футбола 80-90-начала нулевых, которые без стеснения курили, не соблюдали диеты и режим, бухали и спускали бабки в ресторанах и на "цепуры", учат "лучше пусть тратит время на "совершенствуй физическую форму и игру"
+4
0
+4
Очень важное мнение дедушки 84 лет о том, как и что нужно делать молодежи.
+9
-6
+3
Ответ Вячеслав Припузов
Вообще то он ещё с Крыльев красится и красуется, человек такой по натуре, вполне возможно это и мешает раскрыться до конца ...
Цвет волос и прическа - вообще главное для футболиста.
Это аксиома !
Вот Гризман выбрал правильный розовый цвет - у него и прет !
А выбрал бы зеленый или синий и конец карьере
+4
-1
+3
Ответ Вячеслав Припузов
Вообще то он ещё с Крыльев красится и красуется, человек такой по натуре, вполне возможно это и мешает раскрыться до конца ...
Может он уже раскрылся и играет на пике своих возможностей.
+4
-1
+3
Ответ Glyb Aleksey
что за ересь? хочет парень волосы красить - пусть красит. Хочет татуху - пусть набивает. Когда подобное делать, если не в молодости? А вот всех под одну гребенку, чтобы никто не выделялся - вот этого, как раз, не надо. Это уже было, прекрасно помню, конец 80х застал - безликость массы и депрессняк.
Согласен! Пусть красит голову и остальные места, если ему хочется или ещё чего, если это не противоречит уголовному кодексу и моральным принципам государства, а именно, что не запрещено, то разрешено! Всё остальное вкусовщина, не касается других людей, а общественность не нуждается в подобных нелепых комментариях!🤝
+6
-3
+3
Ответ Glyb Aleksey
я говорю, что помню своими глазами, а не то, что вы там в каких-то хрониках увидели. Я в Москве жил, прекрасно помню, кто и в чем ходил. И да, очереди по два часа за двумя батонами хлеба в руки и двумя пакетами молока (что были в конце 80х) я тоже отлично помню, ибо сам в них по несколько раз в неделю стоял. И нечего тут тыкать и хамить, к своим близким будешь в таком тоне обращаться
тут видимо в основном молодняк пасётся, которые кроме утина не видели никого в своей жизни))
+2
0
+2
Не искушай деда Тоха, а то он уже перевозбудился
+4
-3
+1
Ответ Sergej Иванов
А ведь правду сказал
Конечно. Надо было ещё Валуева отметить, депутат, а лысый. Куда Володин смотрит.
+1
0
+1
Ответ Glyb Aleksey
я говорю, что помню своими глазами, а не то, что вы там в каких-то хрониках увидели. Я в Москве жил, прекрасно помню, кто и в чем ходил. И да, очереди по два часа за двумя батонами хлеба в руки и двумя пакетами молока (что были в конце 80х) я тоже отлично помню, ибо сам в них по несколько раз в неделю стоял. И нечего тут тыкать и хамить, к своим близким будешь в таком тоне обращаться
"очереди по два часа за двумя батонами хлеба в руки и двумя пакетами молока (что были в конце 80х"
Значит про СССР Вы ничего не знаете.
Вы застали перестройку, когда СССР активно разваливали.

Насчёт одежды соглашусь частично. Вы не учитываете моду того времени. Мужчины предпочитали тёмные тона одежды, но разной цветной одежды хватало. Вот например фото Москвы 1987 года:
.https://varlamov.ru/1274672.html
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Выросло целая когорта молодежи , которые не жили в СССР , были младенцами в 90-е , но имеют свое устойчивое и целиком сложившиеся мнение об этих годах и отчаянно тоскуют по советскому пломбиру , которого не пробовали никогда в жизни . Можно их понять - человек должен во что-то верить, что-то любить , искать какой-то идеал и у них вот такой незамысловатый выбор . Печально только, что эти молодые люди устремлены своими мечтами не в будущее, а в прошлое ! А это уже приговор , если хотите
как раз-таки большая часть молодёжи презирает совок, и правильно делает)
+3
-2
+1
суеты от Антона много, но кпд на выходе не большой, потенциал высокий и может в каждом матче приносить голевые действия для команды, но не получается...
+2
-1
+1
Он его только сейчас крашенным в Спартаке заметил? Заметно, что не всегда СМ смотрит, не говоря про РПЛ.
+2
-2
0
Пономарев, я так понимаю, Рональду тоже "воспитывал", что негоже красить волосы
+2
-2
0
Ответ OldRedWhite
Цвет волос и прическа - вообще главное для футболиста. Это аксиома ! Вот Гризман выбрал правильный розовый цвет - у него и прет ! А выбрал бы зеленый или синий и конец карьере
Что за бред...
0
0
0
Вообще то он ещё с Крыльев красится и красуется, человек такой по натуре, вполне возможно это и мешает раскрыться до конца ...
+3
-3
0
Да пусть красит, если ему нравится, дело не в том что на голове, а в том что в голове.
+1
-1
0
Из серии,а вот раньше,молодежь была другой.
+2
-2
0
Ответ AryanPamir
Комментарий скрыт
а ты ссср тока по хронике знаешь?))
0
0
0
Ответ Glyb Aleksey
что за ересь? хочет парень волосы красить - пусть красит. Хочет татуху - пусть набивает. Когда подобное делать, если не в молодости? А вот всех под одну гребенку, чтобы никто не выделялся - вот этого, как раз, не надо. Это уже было, прекрасно помню, конец 80х застал - безликость массы и депрессняк.
Так пусть идёт в переход играть на гитаре, а не в футбол..
0
0
0
Зиньковский, что он башку красит это его личное дело. Но он дурак, что играет в Спартаке.
0
0
0
Ответ Андрей Бирюков
В СССР жили прекрасно! Одежде и внешнему облику не придавали такого излишнего значения... Этой проблемы не стояло... Голодными не ходили, бездомных не было... А футбол какой был!!!
А с какой гордостью кое-что стояло!!!
0
0
0
а зенитовские вообще из парикмахерской не вылезают
0
0
0
С какого момента Зиньковский начал "портиться"? ))) В Крылья он пришел с уже крашенными волосами. Ныть и кривляться тоже ему давно присуще. Так, что Пономарев опять мимо... ))
+1
-1
0
Представляю, сидит такой дед Пономарев с бабулями на лавке около подъезда. И тут у него решили взять интервью: Ваше мнение, что Спартаку делать в ситуации с Квинси Промесом? Пономарев: неплохой парень этот Квинси, но подает плохой пример свои поведением. Башку надо включать. Наркоман, наверное.
0
0
0
расследование закрыто. причина плохой игры -крашеные волосы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий