Инс о Салахе: «Бомбардир ли он мирового уровня? Да. Игрок ли он мирового уровня по технике? Не сказал бы»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Пол Инс Мохамед Салах Футбол

Пол Инс не считает Мо Салаха игроком мирового уровня.

«Бомбардир ли он мирового уровня? Да. Думаю, его статистика говорит сама за себя.

Игрок ли он мирового уровня с точки зрения техники? Я бы так не сказал. Думаю, иногда его подачи с левой в штрафную плохи. Но как игрок мирового уровня, забивающий голы и добивающийся успеха, я думаю, что да», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

С момента перехода в «Ливерпуль» в 2017 году Салах забил 209 голов в 340 матчах. Больше него за клуб забивали лишь Иан Раш (346), Роджер Хант (286), Гордон Ходжсон (241) и Билли Лидделл (228).

В этом сезоне у Салаха 23 гола и 12 результативных передач в 35 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салах ,в финале лч ,так мяч в касание принял и побежал дальше ,что вопросов о технике быть не должно .
Разве что о технике Инса )
+14
-1
+13
Ещё б английским бегунком назвал. Ну это ж трындец. Мо уже всем всё давным-давно доказал.
+10
-2
+8
Главное что чеканит хорошо. Остальное приложиться.
+4
-1
+3
Да фиг знает, шведой пасы вырезает ещё те
+2
0
+2
Салах? Кто это?
+2
-1
+1
Самый недооцененный игрок
+4
-4
0
Левша играет на левом фланге атаки. Он там играет не для навесов или прострелить в штрафной. По такой логике можно сказать что и Холланд брусок. Он умеет только замыкать и всё.
0
0
0
совсем что ли дед))
0
0
0
Корявый игрок
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий