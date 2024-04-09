Инс о Салахе: «Бомбардир ли он мирового уровня? Да. Игрок ли он мирового уровня по технике? Не сказал бы»

Пол Инс не считает Мо Салаха игроком мирового уровня.

«Бомбардир ли он мирового уровня? Да. Думаю, его статистика говорит сама за себя.

Игрок ли он мирового уровня с точки зрения техники? Я бы так не сказал. Думаю, иногда его подачи с левой в штрафную плохи. Но как игрок мирового уровня, забивающий голы и добивающийся успеха, я думаю, что да», – сказал бывший игрок « ».

С момента перехода в «Ливерпуль» в 2017 году забил 209 голов в 340 матчах. Больше него за клуб забивали лишь Иан Раш (346), Роджер Хант (286), Гордон Ходжсон (241) и Билли Лидделл (228).

В этом сезоне у Салаха 23 гола и 12 результативных передач в 35 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.