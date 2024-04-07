Салах забил 17-й гол в АПЛ – с пенальти после фола Уан-Биссаки на Эллиотте в игре «МЮ» – «Ливерпуль»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Энтони Тэйлор Мохамед Салах Олли Уоткинс Аарон Уан-Биссака Эрлинг Холанд Харви Эллиотт Футбол

Мохамед Салах забил 17-й гол в текущем сезоне АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» сравнял счет на 84-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед» (2:2), реализовав пенальти.

11-метровый удар был назначен арбитром Энтони Тэйлором после фола Аарона Уан-Биссаки на Харви Эллиотте на 82-й минуте в штрафной площади манкунианцев.

С 17 голами Салах занимает 3-е место среди лучших бомбардиров нынешнего сезона АПЛ. Первым идет Эрлинг Холанд («Ман Сити») с 19 голами, вторым – Олли Уоткинс («Астон Вилла», 18).

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

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61 комментарий
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Пенальти который придумал Тэйлор вместе со всей бригадой ВАР
+56
-23
+33
Ответ КорнейЧувачкин
Ну да, Биссака своей выставленной ногой не мешал Эллиоту бежать вперед))
Если бы смотрел матч, повтор с другой камеры показал, как Эллиот начал падать еще раньше, по сути просто врезался в ногу АВБ, которая была на земле
+35
-5
+30
Тут видео нужно, а не фото.

Обычный зацеп ногой, левейшая пенка, при чем даже не пригласили Тэйлора посмотреть косяк
+35
-8
+27
Тащат портовых судьи
+36
-17
+19
Лицезреем, как Ман Сити тащат судьи и уничтожают народный Ливерпуль
+19
-6
+13
Ответ КорнейЧувачкин
Ну да, Биссака своей выставленной ногой не мешал Эллиоту бежать вперед))
Мешал даже не касаясь его? По твоей логике если защитник стоит перед форвардом то он ему мешает и это пенальти
+12
-1
+11
Ну надеюсь хоть сегодня портовые будут довольны судейством тэйлора
+14
-3
+11
Левая пенка
+13
-2
+11
Судья всеми силами тащут Клоппа к титулам
Но команда, которая за три матча сезона против Маню не одержала над ними ни одной победы - не заслуживает вообще никаких титулов, я считаю)
+11
-4
+7
Ответ Roman
Судья всеми силами тащут Клоппа к титулам Но команда, которая за три матча сезона против Маню не одержала над ними ни одной победы - не заслуживает вообще никаких титулов, я считаю)
И ведь никого не обыграли из топ-5, но 100% будут говорить про судейство.
+7
-1
+6
Очень спорный пеналь,Эллиот искал ногу Уан Биссаки
+6
-1
+5
Ответ yaroslav prihodko
Тут видео нужно, а не фото. Обычный зацеп ногой, левейшая пенка, при чем даже не пригласили Тэйлора посмотреть косяк
Я не увидел даже касания
+6
-1
+5
Ответ Трент 66
Комментарий скрыт
Ты еще что-то про судейство говоришь?)) Что мешает Нуньесу, Салаху и остальным просто реализовывать свои моменты?)) Какой же ты нытик))
+7
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+4
Ответ kaka10
В динамике это пенальти В слоумо могут вызывать технические вопросы, но это второстепенно уже
Пенальти ставят по ощущениям в динамике, а не по правилам
+6
-2
+4
Ответ КорнейЧувачкин
Комментарий скрыт
Ты на приколе? Элиот ногой газон вспахал и заранее заваливаться стал
+4
0
+4
Если ты такой твердолобый, то без толку с тобой говорить, я тебе говорю про повтор сзади, где было видно положение ног, когда АВБ поставил ногу и вермешельный просто об нее спотыкнулся
+3
0
+3
Ответ Трент 66
Комментарий скрыт
Как же у тебя припекает))
+3
-1
+2
Ответ КорнейЧувачкин
https://i.postimg.cc/4y3TkQvY/Screenshot-20240407-194555-1.jpg Ох уж эти "не было касания")))
https://streamable.com/vqqbs6
А его и не было, прикинь
+2
0
+2
Ответ КорнейЧувачкин
https://i.postimg.cc/4y3TkQvY/Screenshot-20240407-194555-1.jpg Ох уж эти "не было касания")))
Так он раньше стал падать
+1
0
+1
Биссака спас одно очко для Ливерпуля
+5
-4
+1
Ответ КорнейЧувачкин
Лол, просто выставил ногу и об нее споткнулся Кажется, звучит как фол))))
Ну пусть в твоем мире будет так, когда защитник не играет в ногу, а ставит перед соперником, это пенальти
+1
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+1
Салах в очередной раз выглядел ужасно. Все голы - пенки, или из позиций из которых невозможно промахнуться.
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0
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Ответ КорнейЧувачкин
Не касаясь))))
Ну как бы да, повтор глазами посмотри даже близко касания нет
+2
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Ну посмотри еще раз повтор, пенальти вообще неочевидный
+1
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0
Прости Салах,но сегодня я болел за МЮ😀😀
Чтоб Арсенал выгел на первое место
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Ответ shapash
Если ты такой твердолобый, то без толку с тобой говорить, я тебе говорю про повтор сзади, где было видно положение ног, когда АВБ поставил ногу и вермешельный просто об нее спотыкнулся
Лол, просто выставил ногу и об нее споткнулся
Кажется, звучит как фол))))
0
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Ответ КорнейЧувачкин
Согласен, лучше не делать так, когда вокруг одни Бруну с Рашфорами(
Бруну норм игрок
0
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Ответ shapash
https://t.me/proEPL/26688 Эллиот отбросил мяч и начал падать
Эллиот ставил правую ногу вперед, но она уперлась в выставленную ногу Биссаки((((
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Ответ КорнейЧувачкин
А биссака плохо исполнил отбор, поэтому получил пенку
https://t.me/proEPL/26688
Эллиот отбросил мяч и начал падать
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Ответ zzzeeerrrooo
Ну не самое разумное решение прыгать в подкат , когда играют одни симулянты и актеры
Согласен, лучше не делать так, когда вокруг одни Бруну с Рашфорами(
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