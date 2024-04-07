Салах забил 17-й гол в АПЛ – с пенальти после фола Уан-Биссаки на Эллиотте в игре «МЮ» – «Ливерпуль»

Мохамед Салах забил 17-й гол в текущем сезоне АПЛ.

Вингер « » сравнял счет на 84-й минуте матча с « » (2:2), реализовав пенальти.

11-метровый удар был назначен арбитром после фола на Харви Эллиотте на 82-й минуте в штрафной площади манкунианцев.

С 17 голами Салах занимает 3-е место среди лучших бомбардиров нынешнего сезона . Первым идет Эрлинг Холанд («Ман Сити») с 19 голами, вторым – Олли Уоткинс («Астон Вилла», 18).

Изображение: кадр из трансляции Viaplay