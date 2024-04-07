Салах забил 17-й гол в АПЛ – с пенальти после фола Уан-Биссаки на Эллиотте в игре «МЮ» – «Ливерпуль»
Мохамед Салах забил 17-й гол в текущем сезоне АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» сравнял счет на 84-й минуте матча с «Манчестер Юнайтед» (2:2), реализовав пенальти.
11-метровый удар был назначен арбитром Энтони Тэйлором после фола Аарона Уан-Биссаки на Харви Эллиотте на 82-й минуте в штрафной площади манкунианцев.
С 17 голами Салах занимает 3-е место среди лучших бомбардиров нынешнего сезона АПЛ. Первым идет Эрлинг Холанд («Ман Сити») с 19 голами, вторым – Олли Уоткинс («Астон Вилла», 18).
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Обычный зацеп ногой, левейшая пенка, при чем даже не пригласили Тэйлора посмотреть косяк
Но команда, которая за три матча сезона против Маню не одержала над ними ни одной победы - не заслуживает вообще никаких титулов, я считаю)
А его и не было, прикинь
Чтоб Арсенал выгел на первое место
Кажется, звучит как фол))))
Эллиот отбросил мяч и начал падать