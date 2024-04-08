Салах – первый игрок в истории АПЛ, забивший на «Олд Траффорд» в 4 выездных матчах лиги подряд

Мохамед Салах первым из гостей забил на «Олд Траффорд» в 4 матчах АПЛ подряд.

В матче 32-го тура между « » и « » (2:2) вингер мерсисайдцев сравнял счет с пенальти на 84-й минуте.

Салах забил на «Олд Траффорд» в 4-м подряд матче в рамках АПЛ. Он стал первым игроком в истории лиги с подобной голевой серией в выездных матчах против «МЮ».

Салах – лидер по гостевым голам на «Олд Траффорд» в истории АПЛ – 6. Он обогнал Джеррарда по этому показателю