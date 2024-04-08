Салах – первый игрок в истории АПЛ, забивший на «Олд Траффорд» в 4 выездных матчах лиги подряд

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия рекорды Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах первым из гостей забил на «Олд Траффорд» в 4 матчах АПЛ подряд.

В матче 32-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (2:2) вингер мерсисайдцев сравнял счет с пенальти на 84-й минуте.

Салах забил на «Олд Траффорд» в 4-м подряд матче в рамках АПЛ. Он стал первым игроком в истории лиги с подобной голевой серией в выездных матчах против «МЮ».

Салах – лидер по гостевым голам на «Олд Траффорд» в истории АПЛ – 6. Он обогнал Джеррарда по этому показателю

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2 комментария
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Салах вообще топарь, и он третий в списке лучших футболисты после Месси и Рона за период 2016-2024
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А этот Салах чё, играет ради собственных достижений, рекордов ? А сколько раз из за его единоличности клуб потерял важные очки..? Почему не говорите об этом ?😡
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