Салах – первый игрок в истории АПЛ, забивший на «Олд Траффорд» в 4 выездных матчах лиги подряд
Мохамед Салах первым из гостей забил на «Олд Траффорд» в 4 матчах АПЛ подряд.
В матче 32-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» (2:2) вингер мерсисайдцев сравнял счет с пенальти на 84-й минуте.
Салах забил на «Олд Траффорд» в 4-м подряд матче в рамках АПЛ. Он стал первым игроком в истории лиги с подобной голевой серией в выездных матчах против «МЮ».
Салах – лидер по гостевым голам на «Олд Траффорд» в истории АПЛ – 6. Он обогнал Джеррарда по этому показателю