Салах назвал Месси любимым аргентинским игроком: «Я также люблю Батистуту, однажды попросил его расписаться на футболке»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Габриэль Батистута Мохамед Салах Алексис Мак Аллистер Футбол

Мохамед Салах назвал Лионеля Месси своим любимым аргентинским футболистом.

Вингер «Ливерпуля» также оценил игру Алексиса Мак Аллистера в этом сезоне. 

– Он очень хорош. В целом, он хороший парень, он старается стать лучше. Ему нужно немного поднапрячься в тренажерном зале, но он очень профессионален, он следит за собой, хорошо питается и тренируется. Ему просто нужно немного больше работать в тренажерном зале, но в целом он очень хорош.

– То есть ему не нравится...

– Нет, он ходит в тренажерный зал, но ему нужно заниматься там больше. На мой взгляд (смеется). 

– Кто твой любимый аргентинский игрок, за исключением Мак Аллистера?

– Месси! Я люблю Месси. Месси есть Месси. Я также люблю Батистуту, однажды я встретился с ним в Аргентине и попросил расписаться на футболке с его фамилией. Но да, я люблю Месси, – сказал Салах. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Салах превзошёл Месси? Серьёзно?
+7
-1
+6
Коул Палмер, который вчера оформил хет-трик в ворота «МЮ:
– Кто G.O.A.T? Месси!!!
Он величайший игрок всех времён! (с).
+6
-2
+4
Комментарий удален пользователем
Вот за Батистуту отдельный респект 👍
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий