Салах назвал Месси любимым аргентинским игроком: «Я также люблю Батистуту, однажды попросил его расписаться на футболке»

Мохамед Салах назвал Лионеля Месси своим любимым аргентинским футболистом.

Вингер « » также оценил игру в этом сезоне.

– Он очень хорош. В целом, он хороший парень, он старается стать лучше. Ему нужно немного поднапрячься в тренажерном зале, но он очень профессионален, он следит за собой, хорошо питается и тренируется. Ему просто нужно немного больше работать в тренажерном зале, но в целом он очень хорош.

– То есть ему не нравится...

– Нет, он ходит в тренажерный зал, но ему нужно заниматься там больше. На мой взгляд (смеется).

– Кто твой любимый аргентинский игрок, за исключением Мак Аллистера?

– Месси! Я люблю Месси. Месси есть . Я также люблю , однажды я встретился с ним в и попросил расписаться на футболке с его фамилией. Но да, я люблю Месси, – сказал Салах.