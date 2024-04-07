Салах – лидер по гостевым голам на «Олд Траффорд» в истории АПЛ – 6. Он обогнал Джеррарда по этому показателю
Мохаммед Салах стал рекордсменом по голам соперников на поле «МЮ» в АПЛ.
«Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «МЮ» (2:2) в 32-м туре Премьер-лиги.
В этом матче вингер мерсисайдцев Мохамед Салах забил шестой гол в ворота «Юнайтед» на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ. Это лучший результат за всю историю соревнования среди соперников «Манчестер Юнайтед».
По этому показателю египтянин обошел бывшего игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.