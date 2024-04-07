Салах – лидер по гостевым голам на «Олд Траффорд» в истории АПЛ – 6. Он обогнал Джеррарда по этому показателю

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия рекорды Мохамед Салах Футбол

Мохаммед Салах стал рекордсменом по голам соперников на поле «МЮ» в АПЛ.

«Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «МЮ» (2:2) в 32-м туре Премьер-лиги.

В этом матче вингер мерсисайдцев Мохамед Салах забил шестой гол в ворота «Юнайтед» на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ. Это лучший результат за всю историю соревнования среди соперников «Манчестер Юнайтед».

По этому показателю египтянин обошел бывшего игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

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5 комментариев
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А по запоротым моментам какая статистика?
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-2
+6
Ужасная игра Салаха в последнее время, после восстановления стал дурака валять на поле
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