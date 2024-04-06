Мохамед Салах: «Я играю в шахматы, занимаюсь йогой, медитирую. Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя в футболе, но как человеку мне тоже нужно развиваться»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах рассказал, чем занимается в свободное время.

«Я играю в шахматы почти каждый день. Практически каждый день. Я также много времени посвящаю йоге, медитирую почти каждый день.

Я стараюсь развиваться в мелочах, не только в футболе, но и в том, что касается меня как личности. Это так... Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя в футболе. Но как человеку мне тоже нужно развиваться», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью ESPN.

Салах считает, что шахматы помогают ему совершенствоваться в футболе: «Они заставляют мыслить стратегически. Я безумно пристрастился, играю 7-8 партий в день»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А у Роналду просто 8 кубиков, прыгает выше всех и бегает быстрее всех, зарабатывает 200 лямов в год в 40 лет. Процент жира словно у 25 летнего парня. Вот он реально особенный, а вы всего лишь пародия, хотите быть как он. Великий Криштиану Роналду 🙏
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий