Мохамед Салах: «Я играю в шахматы, занимаюсь йогой, медитирую. Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя в футболе, но как человеку мне тоже нужно развиваться»
Мохамед Салах рассказал, чем занимается в свободное время.
«Я играю в шахматы почти каждый день. Практически каждый день. Я также много времени посвящаю йоге, медитирую почти каждый день.
Я стараюсь развиваться в мелочах, не только в футболе, но и в том, что касается меня как личности. Это так... Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя в футболе. Но как человеку мне тоже нужно развиваться», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью ESPN.
Салах считает, что шахматы помогают ему совершенствоваться в футболе: «Они заставляют мыслить стратегически. Я безумно пристрастился, играю 7-8 партий в день»