Мохамед Салах: «Я играю в шахматы, занимаюсь йогой, медитирую. Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя в футболе, но как человеку мне тоже нужно развиваться»

Мохамед Салах рассказал, чем занимается в свободное время.

«Я играю в шахматы почти каждый день. Практически каждый день. Я также много времени посвящаю йоге, медитирую почти каждый день.

Я стараюсь развиваться в мелочах, не только в футболе, но и в том, что касается меня как личности. Это так... Я делаю все, чтобы стать лучшей версией себя в футболе. Но как человеку мне тоже нужно развиваться», – сказал вингер « » в интервью ESPN.

Салах считает, что шахматы помогают ему совершенствоваться в футболе: «Они заставляют мыслить стратегически. Я безумно пристрастился, играю 7-8 партий в день»