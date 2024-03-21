Пике о Холанде: «У Эрлинга большой потенциал, но до Месси и Роналду ему далеко. Чтобы достичь их уровня, нужно выигрывать трофеи 15, 17, 20 лет – это непросто»

Жерар Пике сравнил Эрлинга Холанда с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Думаю, у него большой потенциал, но ему предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня и . Он должен выиграть так же много трофеев, делая это в течение 15, 17, 20 лет – это непросто.

Он очень молодой и многообещающий игрок, у него большой потенциал, но все же я считаю, что ему далеко до этих двоих», – сказал бывший защитник «Барселоны».