Пике о Холанде: «У Эрлинга большой потенциал, но до Месси и Роналду ему далеко. Чтобы достичь их уровня, нужно выигрывать трофеи 15, 17, 20 лет – это непросто»
Жерар Пике сравнил Эрлинга Холанда с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
«Думаю, у него большой потенциал, но ему предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня Месси и Криштиану. Он должен выиграть так же много трофеев, делая это в течение 15, 17, 20 лет – это непросто.
Он очень молодой и многообещающий игрок, у него большой потенциал, но все же я считаю, что ему далеко до этих двоих», – сказал бывший защитник «Барселоны».
Будем объективны
До Роналду и Месси ему нужно держать дикую результативность много лет подряд.
А Трофеи - это не результат уровня одного игрока.