Пике о Холанде: «У Эрлинга большой потенциал, но до Месси и Роналду ему далеко. Чтобы достичь их уровня, нужно выигрывать трофеи 15, 17, 20 лет – это непросто»

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Жерар Пике сравнил Эрлинга Холанда с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Думаю, у него большой потенциал, но ему предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня Месси и Криштиану. Он должен выиграть так же много трофеев, делая это в течение 15, 17, 20 лет – это непросто.

Он очень молодой и многообещающий игрок, у него большой потенциал, но все же я считаю, что ему далеко до этих двоих», – сказал бывший защитник «Барселоны».

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29 комментариев
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Нынешний Холанн это поздний Роналду. Ни дриблинга, ни исполнения штрафных, ни успехов со сборной. Всё, что он может, это соперничать с Роналду по голам, а до Месси ему никогда не дорасти.
+48
-26
+22
Ответ Великий Алонсо
У Лукаку тоже большой, но только не потенциал
Сразу видно что тебе интереснее
+18
0
+18
Ответ Илья Мурашов
Нынешний Холанн это поздний Роналду. Ни дриблинга, ни исполнения штрафных, ни успехов со сборной. Всё, что он может, это соперничать с Роналду по голам, а до Месси ему никогда не дорасти.
Сейчас бы Норвегию с топ 10 сборной мира по игрокам за последние 20 лет сравнивать, где у роналду были лучшие игроки мира начиная от Фигу и заканчивая Диашем и Леау бравшими лучшего игрока АПЛ и Серии А:))
+29
-17
+12
Холанд замыкалду уровня позднего Роналду. Как его можно сравнивать с Роном и тем более с Месси?! По потенциалу и влиянием на игру может быть Мбапе можно, с натяжкой) у тех монстров уже зм были в его возрасте, ну у Лео точно
+12
-3
+9
Ответ rigobersong
Сейчас бы Норвегию с топ 10 сборной мира по игрокам за последние 20 лет сравнивать, где у роналду были лучшие игроки мира начиная от Фигу и заканчивая Диашем и Леау бравшими лучшего игрока АПЛ и Серии А:))
Что самое примечательно, что Роналду выиграл со сборной Евро, как раз таки когда в команде и в помине не было ни Фигу, ни Диаша с Леау..
+10
-2
+8
Ответ Илья Мурашов
Нынешний Холанн это поздний Роналду. Ни дриблинга, ни исполнения штрафных, ни успехов со сборной. Всё, что он может, это соперничать с Роналду по голам, а до Месси ему никогда не дорасти.
..посмотрим как он будет забивать в топ лиге, посмотрим как он будет забивать в премьер лиге, посмотрим как он будет забивать в лиге чемпионов. Деревяшка, только бегать и может. А зачем ему быть как рональдо? Это Холанд.
+6
0
+6
Ответ rigobersong
Сейчас бы Норвегию с топ 10 сборной мира по игрокам за последние 20 лет сравнивать, где у роналду были лучшие игроки мира начиная от Фигу и заканчивая Диашем и Леау бравшими лучшего игрока АПЛ и Серии А:))
а как же легенды Элдер Поштига и Угу Алмейда, которые гремели в начале 10-х? их хотели все клубы мира, но они оставались верны Мальорке и Бешикташу
+8
-3
+5
Ответ SPAIN 2010
Что самое примечательно, что Роналду выиграл со сборной Евро, как раз таки когда в команде и в помине не было ни Фигу, ни Диаша с Леау..
Вот именно))
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Ответ Tristan...
Халанд > пиковый Криш Будем объективны
Мы то будем, но вот ты, кажется, нет
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Почему тебя дизлайкали лол. Сборная Норвегия давно не участвовала в крупных турнирах.
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Ответ SPAIN 2010
Что самое примечательно, что Роналду выиграл со сборной Евро, как раз таки когда в команде и в помине не было ни Фигу, ни Диаша с Леау..
Самое примечательное что Португалия выиграла его без роналду в составе, подтвердив то, что тот состав был очень сильным сам по себе:) Пепе, Нани, Кварежма и другие звезды футбола:)
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Ответ SPAIN 2010
Что самое примечательно, что Роналду выиграл со сборной Евро, как раз таки когда в команде и в помине не было ни Фигу, ни Диаша с Леау..
И самого Роналду в финале…)
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Ответ Великий Алонсо
У Лукаку тоже большой, но только не потенциал
Ты это прочувствовал?
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Холанду до Роналду как до луны ☝️
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Халанд > пиковый Криш

Будем объективны
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Холанд это большая удача для МС, они получили супер форварда на 10 лет вперёд всего за 40 миллионов ☝️
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Уровень игры не трофеями определяется.
До Роналду и Месси ему нужно держать дикую результативность много лет подряд.
А Трофеи - это не результат уровня одного игрока.
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Комментарий удален пользователем
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