Пеп о продлении контракта с «Сити»: «Год в футболе – это очень долго, я могу уйти хоть завтра. Я начинал с длинными волосами – смотрите, что получилось»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола ахахаха Футбол

Пеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с «Манчестер Сити».

Срок действующего контракта испанского специалиста истекает в 2025 году.

«У меня есть силы. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос.

Конечно, я могу уйти хоть завтра. Один год в футболе – это очень большой срок. Я начинал с длинными волосами, и посмотрите, что получилось.

Я бы хотел, чтобы команда, набравшая 100 очков [в АПЛ], сохранилась навсегда.

Время идет, и когда кто-то приходит и принимает одну позицию, у него есть определенные стандарты, игроки прибавляют и сдают. Не принимают позицию, иногда остаются, а иногда уходят. Это нормально», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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29 комментариев

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Зверёк
Ответ f0mk4
Хотелось бы подольше наблюдать за Пепом в Сити
Уже видели на что Пеп способен в АПЛ.Хотелось бы посмотреть на него в Серии А,или в ФНЛ
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+61
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f0mk4
Хотелось бы подольше наблюдать за Пепом в Сити
+40
-4
+36
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ruslan_khaibulov
в АПЛ ему не капают на мозги в этой команде, как карали в Баварии или Барселоне или капали бы в МЮ. зачем ему тупое давление тупых глоров которые живут прошлым и не ценят настоящее? он правильно выбрал удобный клуб где спокойно реализовывает себя, свое видение футбола. выбрал самую конкурентную лигу, сражается с самыми конкурентными тренерами, самый пиковый Ливерпуль за всю эпоху пришелся на его фантастический сезон с 99 очков. разве будет где то ещё такое безумие? в Италии? там же скучно, просто нужно залить клуб деньгами как это было с Ювентусом и ты 9 лет чемпион, или оставаться в Баварии и ты 11 лет подряд чемпион. про ПСЖ и разговора нет. Реп любит сражаться в долгую именно в чемпионате, а не в случайных кубковых турнирах на вылет. надеюсь что у него хватит эмоций и сил повторить рекорд Фергюсона по количеству лет управления клубом в АПЛ
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Mykytka
Ответ Марио 9
Без сотен миллионов у него не получится, как не получилось с Баварией
А у кого кроме Лестера получилось?
Все остальные тратили и тратят.
ПСЖ сильно помогло?
МЮ сильно помогло? Вроде одни из самых тратящих они.
Или может Челси?

Пеп один из лучших тренеров современности, если не лучший. С этим глупо спорить.
Говорю как нейтральный фанат.
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Женя Николаев
Надеюсь, Сити после Пепа не пойдет по стопам МЮ, а сможет удержать свой уровень. Это, конечно, будет архисложно, ведь очень трудно представить тренера в мировом футболе, который сможет повторить успехи Пепа.
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Mykytka
Ответ Марио 9
Дайте более-менее нормальному тренеру 1 миллиард и результат будет примерно таким же
Ерунда.
У Барсы был миллиард?

А у Сити и до Пепа были деньги.
Тут даже не о чем дискутировать.
+4
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Mykytka
Ответ f0mk4
Хотелось бы подольше наблюдать за Пепом в Сити
Он там выиграл все.
Было бы куда интереснее понаблюдать за ним в другой команде, чтобы он какой-нибудь клуб вывел на новый уровень.
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Кирилл Набухов
Ответ Mykytka
Ерунда. У Барсы был миллиард? А у Сити и до Пепа были деньги. Тут даже не о чем дискутировать.
У барсы в системе оказался игрок, стоимость которого не менее полумиллиарда (если уж Неймара продали за 222 млн. евро, то Месси явно дороже в 2 раза).
Так что да, у барсы был миллиардный состав)
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Зверёк
Ждет пока пригласят достойного преемника,т.е.пока Царь получит бумажку
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Cruel Snake
Когда он начинал, прическа у него была как у Мостового. Вот то единственное что их связывает
тоже сальные волосы?
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Under
Ответ Mykytka
Он там выиграл все. Было бы куда интереснее понаблюдать за ним в другой команде, чтобы он какой-нибудь клуб вывел на новый уровень.
Лутон неплохой вариант
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Виталий Ан
В какой то момент начел ненавидеть Пепа в Сити. Убрал Сильву, Агуэро. Но понятно было что уже возраст. Как то смерился. А потом Стерлинг, Канселу,Жезус за рас. Думал развалит клуб. Но все делает к лучшему. Очень хладнокровно и расчетливо убирает игроков на пользу клубу. Он просто талант. В реале много клубов кто по составу не уступает Сити и только Пеп делает разницу, что выглядит Сити мощнее конкурентов.
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vk5w6rqvxx
Любопытно посетить Каталонию, посмотреть на местное население, у них интересно в днк жаловаться на все подряд?
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В сердце только Челси
Было бы интересно на него в Реале посмотреть )
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Sopadi
Расфилосовствывался Пеп)
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ArnoNeputevy
Парик купи.
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Mykytka
Ответ Кирилл Набухов
У барсы в системе оказался игрок, стоимость которого не менее полумиллиарда (если уж Неймара продали за 222 млн. евро, то Месси явно дороже в 2 раза). Так что да, у барсы был миллиардный состав)
Очень глупая аналогия.
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Кирилл Набухов
Ответ Mykytka
Очень глупая аналогия.
Спасибо за твою оценку, мудрец.
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Андерлехт Брюггевич
волосы, конечно, были. но не длинные. уже тогда были залысины
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KarLik
Ответ soulsick
Слишком много здравого смысла в комменте - накидали минусов:)) Реально - в чем особый талант, если у типа доступ либо к лучшей команде Лиги, либо к бесконечному потоку бабла? МС не просто мухлевал больше 10 лет - их боссы создали липовые конторы в оффшорах, выдали их за спонсоров и вливали бабло килотоннами, скупая всё, на что показывал пальцем Пепка. Что в этом такого удивительного? Челси о себе, как претенденте на титул, заявил буквально сходу, стоило только Абрамовичу начать вливать в них бабло. Отчасти из-за их ситуации и пошли обсуждения введения ФФП и т.п. Здесь же ФК, как заядлый допингист - пока остальным запрещали регистрацию новых игроков, выбрасывали из евролиг, эти скупали все и вся и не понесли за это никаких наказаний.
Мужики, честно, я тоже так думал, когда он тренировал Барсу с супер составом и баварию ) , но с сити пр правда шикарная работа ; а денег и возможностей полно и в Челси и в ливере и в мЮ видим мы )
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