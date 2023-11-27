Пеп о продлении контракта с «Сити»: «Год в футболе – это очень долго, я могу уйти хоть завтра. Я начинал с длинными волосами – смотрите, что получилось»

Пеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с «Манчестер Сити».

Срок действующего контракта испанского специалиста истекает в 2025 году.

«У меня есть силы. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос.

Конечно, я могу уйти хоть завтра. Один год в футболе – это очень большой срок. Я начинал с длинными волосами, и посмотрите, что получилось.

Я бы хотел, чтобы команда, набравшая 100 очков [в АПЛ], сохранилась навсегда.

Время идет, и когда кто-то приходит и принимает одну позицию, у него есть определенные стандарты, игроки прибавляют и сдают. Не принимают позицию, иногда остаются, а иногда уходят. Это нормально», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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