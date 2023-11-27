Пеп о продлении контракта с «Сити»: «Год в футболе – это очень долго, я могу уйти хоть завтра. Я начинал с длинными волосами – смотрите, что получилось»
Пеп Гвардиола высказался о возможном продлении контракта с «Манчестер Сити».
Срок действующего контракта испанского специалиста истекает в 2025 году.
«У меня есть силы. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос.
Конечно, я могу уйти хоть завтра. Один год в футболе – это очень большой срок. Я начинал с длинными волосами, и посмотрите, что получилось.
Я бы хотел, чтобы команда, набравшая 100 очков [в АПЛ], сохранилась навсегда.
Время идет, и когда кто-то приходит и принимает одну позицию, у него есть определенные стандарты, игроки прибавляют и сдают. Не принимают позицию, иногда остаются, а иногда уходят. Это нормально», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Все остальные тратили и тратят.
ПСЖ сильно помогло?
МЮ сильно помогло? Вроде одни из самых тратящих они.
Или может Челси?
Пеп один из лучших тренеров современности, если не лучший. С этим глупо спорить.
Говорю как нейтральный фанат.
У Барсы был миллиард?
А у Сити и до Пепа были деньги.
Тут даже не о чем дискутировать.
Было бы куда интереснее понаблюдать за ним в другой команде, чтобы он какой-нибудь клуб вывел на новый уровень.
Так что да, у барсы был миллиардный состав)