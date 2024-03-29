«Ливерпуль» отказался от приглашения Алонсо – в клубе считают, что Хаби останется в «Байере». «Красные» переключатся на Аморима и Де Дзерби
«Ливерпуль» отказался от планов пригласить Хаби Алонсо.
Испанский специалист считался одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу в мерсисайдском клубе. Однако, как сообщает The Times, «красные» больше не рассматривают вариант с назначением Алонсо.
В «Ливерпуле» полагают, что Хаби намерен остаться в «Байере» как минимум еще на один сезон. Англичане переключатся на альтернативных кандидатов – в шорт-лист клуба входят Рубен Аморим, в данный момент возглавляющий «Спортинг», и Роберто Де Дзерби из «Брайтона».
Напомним, что в назначении Алонсо также заинтересована «Бавария».
Плюс состав под Алонсо в ливерпуле не совсем подходит, думаю, сезона 1.5 ему нужно будет на адаптацию, а там могут и выгнать, если результата не будет.
А если посмотреть что Пеп не собирается уходить. То и конкуренции у него просто не быдет. Лига 1й команды станет. Ливерпуль же, ведет себя как бендый клуб, вечно в поисках за средние деньги, со страхом рисковать. Плнимаю политика клуба, но такая политика титулы не выиграет…увы. А таких как Клопп Салах/ВВД уж простите раз на пол века.
И очень повезло что эти годы все так срослось. Дальше же перспектива очень даже печальная.
Ливерпулю тренер нужен здесь и сейчас.