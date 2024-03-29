«Ливерпуль» отказался от приглашения Алонсо – в клубе считают, что Хаби останется в «Байере». «Красные» переключатся на Аморима и Де Дзерби

«Ливерпуль» отказался от планов пригласить Хаби Алонсо.

Испанский специалист считался одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу в мерсисайдском клубе. Однако, как сообщает The Times, «красные» больше не рассматривают вариант с назначением Алонсо.

В « » полагают, что намерен остаться в « » как минимум еще на один сезон. Англичане переключатся на альтернативных кандидатов – в шорт-лист клуба входят Рубен Аморим, в данный момент возглавляющий « », и Роберто Де Дзерби из « ».

Напомним, что в назначении Алонсо также заинтересована «Бавария».