«Ливерпуль» отказался от приглашения Алонсо – в клубе считают, что Хаби останется в «Байере». «Красные» переключатся на Аморима и Де Дзерби

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия Роберто Де Дзерби Брайтон Рубен Аморим Футбол

«Ливерпуль» отказался от планов пригласить Хаби Алонсо.

Испанский специалист считался одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу в мерсисайдском клубе. Однако, как сообщает The Times, «красные» больше не рассматривают вариант с назначением Алонсо.

В «Ливерпуле» полагают, что Хаби намерен остаться в «Байере» как минимум еще на один сезон. Англичане переключатся на альтернативных кандидатов – в шорт-лист клуба входят Рубен Аморим, в данный момент возглавляющий «Спортинг», и Роберто Де Дзерби из «Брайтона». 

Напомним, что в назначении Алонсо также заинтересована «Бавария». 

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24 комментария
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Надеюсь Алонсо останется в Леверкузене ещё на сезон, ему надо повторить успех, чтобы доказать свою гениальность
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Ответ headmaster
Ну хз. Кажется, что бороться за Алонсо надо Ливерпулю. А самому Алонсо в Байере оставаться не надо - выше уже не прыгнуть
он еще в лч не играл, если не будет сильной распродажи в клубе, то весьма могут даже усилиться под лч.
Плюс состав под Алонсо в ливерпуле не совсем подходит, думаю, сезона 1.5 ему нужно будет на адаптацию, а там могут и выгнать, если результата не будет.
+8
-1
+7
Вот и сказочке конец. Аморим - думаю его назначат. Вот только есть ли смысл? Да хорошо показал себя в Спортинге, но для АПЛ он больше похож уровня команд 5-10 мест.
А если посмотреть что Пеп не собирается уходить. То и конкуренции у него просто не быдет. Лига 1й команды станет. Ливерпуль же, ведет себя как бендый клуб, вечно в поисках за средние деньги, со страхом рисковать. Плнимаю политика клуба, но такая политика титулы не выиграет…увы. А таких как Клопп Салах/ВВД уж простите раз на пол века.
И очень повезло что эти годы все так срослось. Дальше же перспектива очень даже печальная.
+11
-5
+6
Надеюсь руководство Ливерпуля посовещалось с комментаторами спортса, которые уже отправили Алонсо туда.
+5
-1
+4
Ответ Rad0
Надеюсь руководство Ливерпуля посовещалось с комментаторами спортса, которые уже отправили Алонсо туда.
Не знаю, со мной не созванивались ещё. )
+4
0
+4
Ответ Фарт это мое
Алонсо на большее не потянет, это 100%
Ну по твоему нику понятно что ты мастер аналитики )
+2
0
+2
Ну хз. Кажется, что бороться за Алонсо надо Ливерпулю. А самому Алонсо в Байере оставаться не надо - выше уже не прыгнуть
+7
-6
+1
Жаль, было бы интересно!
+2
-1
+1
Ответ nurikkkk
Хаби хочет в Реал...
сам лично тебе сказал))
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Ответ Artem Savchenko
Вот и сказочке конец. Аморим - думаю его назначат. Вот только есть ли смысл? Да хорошо показал себя в Спортинге, но для АПЛ он больше похож уровня команд 5-10 мест. А если посмотреть что Пеп не собирается уходить. То и конкуренции у него просто не быдет. Лига 1й команды станет. Ливерпуль же, ведет себя как бендый клуб, вечно в поисках за средние деньги, со страхом рисковать. Плнимаю политика клуба, но такая политика титулы не выиграет…увы. А таких как Клопп Салах/ВВД уж простите раз на пол века. И очень повезло что эти годы все так срослось. Дальше же перспектива очень даже печальная.
У Пепа так-то следующий год контракта последний и не исключено что он как раз уйдет
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Ответ Personology Center
Не знаю, со мной не созванивались ещё. )
ваууу, ты такой самоироничный)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Рационально. Ливерпулю тренер нужен здесь и сейчас.
Короче, в моменте! )
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Ответ Зубы Дзюбы
Вот только половину лидеров байера перекупят. Проверено на брайтоне например
Под ЛЧ и под Алонсо могут на один сезон еще остаться!Брайтон не играл в никакой ЛЧ!
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Почему не Нагельсманна?
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Маккену пусть приглашают. Они его в свое время звали уже в академию, но тот отказал.
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де дзерби это провал просто. Чел просто не умеет и не хочет строить игру в защите
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Рационально.
Ливерпулю тренер нужен здесь и сейчас.
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