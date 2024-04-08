Отступные Аморима – 20 млн евро для зарубежных клубов, «Спортинг» отпустит тренера в топ-клуб и за 10 млн. Он интересен «Ливерпулю», «Челси», «Барсе» и «Баварии»

Теги Бавария Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Рубен Аморим деньги Фабрицио Романо Футбол

Появились подробности о сумме отступных за Рубена Аморима.

По информации Фабрицио Романо, сумма отступных за главного тренера «Спортинга» составляет 30 миллионов евро для клубов из Португалии и 20 миллионов для зарубежных команд.

По данным Романо, между тренером и клубом существует устное соглашение, по которому в случае предложения от топ-клуба достаточно будет 10 миллионов евро, чтобы «Спортинг» отпустил Рубена этим летом.

39-летний специалист интересен «Барселоне», «Челси», «Баварии» и «Ливерпулю». 

Аморим не стал обещать, что останется в «Спортинге» летом. Он интересен «Ливерпулю», «Челси», «Барсе» и «Баварии»

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2 комментария
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В Челси однозначно нужно нового тренера брать, хоть Аморим хоть Де Дзерби, иначе с Поччем следующий сезон тоже будет мусорным.
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Интересно, 30 лямов для португальских клубов чисто по приколу прописывались, или в этой сумме был хоть какой то смысл? Там даже игроки внутри чемпионата за эти деньги никогда не переходили из клуба в клуб, не то что тренеры, это лига чисто на экспорт, страшно представить что должен был натворить Аморим, чтоб Порту или Бенфика активировали его отступные - как минимум взять все трофеи, включая ЛЧ, и без единого поражения в сезоне. Но в этом случае за ним будет очередь и он даже бы не посмотрел сам в сторону португальских клубов, да и сейчас наверняка не смотрит, Спортинг и так топ по меркам Португалии, отсюда дорога только в традиционные топ-5 европейских лиг и пожалуй СА, уж эти всегда сделают предложение, от которого не отказаться.
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