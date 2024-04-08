Отступные Аморима – 20 млн евро для зарубежных клубов, «Спортинг» отпустит тренера в топ-клуб и за 10 млн. Он интересен «Ливерпулю», «Челси», «Барсе» и «Баварии»

Появились подробности о сумме отступных за Рубена Аморима.

По информации , сумма отступных за главного тренера «Спортинга» составляет 30 миллионов евро для клубов из Португалии и 20 миллионов для зарубежных команд.

По данным Романо, между тренером и клубом существует устное соглашение, по которому в случае предложения от топ-клуба достаточно будет 10 миллионов евро, чтобы «Спортинг» отпустил этим летом.

39-летний специалист интересен «Барселоне», «Челси», «Баварии» и «Ливерпулю».

Аморим не стал обещать, что останется в «Спортинге» летом. Он интересен «Ливерпулю», «Челси», «Барсе» и «Баварии»