Нагучев о прорыве дамбы в Орске: «История, что ее погрызли грызуны, – это просто издевательство! Будьте любезны, делом займитесь»

Роман Нагучев призвал ответственных за прорыв дамбы в Орске «заняться делом».

Вечером в пятницу стало известно, что в Оренбургской области прорвало дамбу, воды реки Урал начали подтоплять микрорайон Старый город. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая.

Директор АО «Спецстрой» (генподрядчика строительства дамбы) Сергей Комаров заявил, что причиной прорыва могли стать грызуны, «проточившие дырочку». «Этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», – сказал Комаров в эфире Первого канала.

, комментировавший матч между «Оренбургом» и «Рубином» (3:0) на телеканале «Матч Премьер», напомнил, что средства от продажи билетов пойдут на помощь пострадавшим от паводка.

«Даже если невнимательно изучать эту тему, то можно сразу на несколько материалов наткнуться, что еще 4 года назад было выявлено 38 замечаний у этой дамбы. И почему за 4 года они не были устранены – необъяснимо.

И вот эта история про то, что дамбу погрызли грызуны, – это просто издевательство! Поэтому, будьте любезны, делом займитесь», – сказал комментатор.