Нагучев о прорыве дамбы в Орске: «История, что ее погрызли грызуны, – это просто издевательство! Будьте любезны, делом займитесь»

Теги премьер-лига Россия телевидение происшествия Оренбург Роман Нагучев Футбол

Роман Нагучев призвал ответственных за прорыв дамбы в Орске «заняться делом».

Вечером в пятницу стало известно, что в Оренбургской области прорвало дамбу, воды реки Урал начали подтоплять микрорайон Старый город. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая.

Директор АО «Спецстрой» (генподрядчика строительства дамбы) Сергей Комаров заявил, что причиной прорыва могли стать грызуны, «проточившие дырочку». «Этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», – сказал Комаров в эфире Первого канала.

Роман Нагучев, комментировавший матч между «Оренбургом» и «Рубином» (3:0) на телеканале «Матч Премьер», напомнил, что средства от продажи билетов пойдут на помощь пострадавшим от паводка.

«Даже если невнимательно изучать эту тему, то можно сразу на несколько материалов наткнуться, что еще 4 года назад было выявлено 38 замечаний у этой дамбы. И почему за 4 года они не были устранены – необъяснимо.

И вот эта история про то, что дамбу погрызли грызуны, – это просто издевательство! Поэтому, будьте любезны, делом займитесь», – сказал комментатор. 

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8 комментариев
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Нашли способ как притащить новость о паводках на спортивный сайт.)) Рома, дык ты тоже займись делом.))
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Держите инагента!
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Там губернатор ещё стебется над выплатами, сначала 10000, потом 20000, сегодня на митинге при людях пообещал 100 000. Этого жватит для восстановления утопленного дома, он в своей реальности или ж просто наглость. А так удивительно что бобры, а не там всякие люди из той страны, а вероятнее всего, это на двух ногах человека, хорошо пилившие деньги на дамбе, а тут природа напортачила
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Ответ Red-Blue Warrior.
Держите либераху!
Схватил! Ножом тыкать?
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