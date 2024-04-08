«Оренбург» направит доходы от матча с «Рубином» на помощь пострадавшим в результате паводка

«Оренбург» поможет пострадавшим в результате паводка.

Как сообщает пресс-служба клуба, средства, вырученные от продажи билетов на сегодняшний матч с «Рубином», будут направлены на помощь пострадавшим. Кроме того, перед матчем будет организован пункт сбора вещей первой необходимости.

В пятницу в городе Орск Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая. По состоянию на утро 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин». Начало – в 17:00 по московскому времени.