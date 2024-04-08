«Оренбург» направит доходы от матча с «Рубином» на помощь пострадавшим в результате паводка

Теги Рубин премьер-лига Россия происшествия Оренбург деньги Благотворительность Футбол

«Оренбург» поможет пострадавшим в результате паводка.

Как сообщает пресс-служба клуба, средства, вырученные от продажи билетов на сегодняшний матч с «Рубином», будут направлены на помощь пострадавшим. Кроме того, перед матчем будет организован пункт сбора вещей первой необходимости.

В пятницу в городе Орск Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая. По состоянию на утро 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Рубин». Начало – в 17:00 по московскому времени.

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10 комментариев
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представляю эту могучую выручку в матчдэй в Оренбурге..
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+9
Какой доход может быть у клуба который спонсируется регионом 😂
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+5
Королевство кривых зеркал. Сначала много лет высасывать бюджетные деньги с региона, а потом отправить какую-то жалкую подачку
+8
-6
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Стадион у Оренбурга не в городе,а где «элита» живет,обычному кузьмичу даже туда будет в падло ехать
+5
-3
+2
С 300 человек по 300 рублей соберут?😂
+1
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
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