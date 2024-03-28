«Факел» передаст средства от продажи билетов на матч с «Оренбургом» семьям пострадавших и погибших в «Крокусе»
«Факел» передаст деньги с продажи билетов пострадавшим из-за теракта в «Крокусе».
«Факел» перечислит все средства, полученные с продажи билетов на матч с «Оренбургом» в 22-м туре Мир РПЛ, в Российский Красный Крест в помощь семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Игра состоится в воскресенье 31 марта в 14:00.
Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 140 человек, среди которых есть дети.