Деограсия посвятил победу над «Рубином» пострадавшим от наводнения в Оренбургской области: «Вся страна будет помогать»

Тренер «Оренбурга» посвятил победу над «Рубином» пострадавшим от наводнения.

«Оренбург» выиграл матч 23-го тура Мир со счетом 3:0.

– На протяжении всего матча контролировали мяч. Я бы сказал, что доминировали в этом матче. Так что этот счет, эта победа заслуженны.

И хотел бы посвятить это победу людям, которые попали в тяжелую ситуацию. Надеюсь, мы все вместе сможем помочь. Вся страна будет помогать.

– За что получили желтую карточку?

– Много разговаривал. Из‑за фола задал вопрос. Ничего страшного. Я уважаю мнение людей, вина была моя.

– Как будете готовиться к следующей игре?

– У нас завтра выходной, начинаем работать со среды. «Пари НН» тоже сейчас не в лучшей ситуации. Будем стараться сыграть так же хорошо, как и сегодня, чтобы добиться победы, – сказал .

Вечером в пятницу стало известно, что в Орске прорвало дамбу, воды реки Урал начали подтоплять микрорайон Старый город. Глава Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей районов в зоне риска эвакуироваться, заявив, что ситуация критическая.

«Оренбург» направит средства, вырученные от продажи билетов на матч с « », на помощь пострадавшим в результате паводка.