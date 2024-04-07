Мбаппе перед матчем с «Барсой»: «Я не собираюсь прятаться. Пришло время больших игроков, и я готов»

Килиан Мбаппе рассказал о настрое перед матчами ЛЧ с «Барселоной».

Первая встреча команд в 1/4 финала чемпионов пройдет 10 апреля в Париже. Ответный матч состоится 16 апреля в Барселоне.

«Пришло время больших игроков, и я к этому готов.

Как и обычно, я не собираюсь прятаться», – сказал французский нападающий в интервью Téléfoot.