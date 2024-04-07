Мбаппе перед матчем с «Барсой»: «Я не собираюсь прятаться. Пришло время больших игроков, и я готов»
Килиан Мбаппе рассказал о настрое перед матчами ЛЧ с «Барселоной».
Первая встреча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 10 апреля в Париже. Ответный матч состоится 16 апреля в Барселоне.
«Пришло время больших игроков, и я к этому готов.
Как и обычно, я не собираюсь прятаться», – сказал французский нападающий в интервью Téléfoot.
Мбаппе уважает соперника и понимает, что легко не будет. Хоть и чувствуется, что скорее превозносит себя.
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Отличные игроки 7 апреля 2024:
- Пришло наше время!
Шутка, естественно, но высказывание Киллиана, выглядит, мягко сказать - эпотажно. Жаль, пока не нашел полную версию интервью. Уж очень интересно, что его подвело выдать такую фразу