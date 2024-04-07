Мбаппе перед матчем с «Барсой»: «Я не собираюсь прятаться. Пришло время больших игроков, и я готов»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал о настрое перед матчами ЛЧ с «Барселоной».

Первая встреча команд в 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 10 апреля в Париже. Ответный матч состоится 16 апреля в Барселоне.

«Пришло время больших игроков, и я к этому готов.

Как и обычно, я не собираюсь прятаться», – сказал французский нападающий в интервью Téléfoot.

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14 комментариев
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Очень содержательное интервью. Я думал, придется искать Мбаппе перед матчем, а он оказывается и прятаться не собирался!
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+25
Будет болтаться в кармане кубарси
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+6
В карман Араухо спрячешься !!!
+4
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+4
Ответ Мысли Стетхема
Комментарий скрыт
Ну это хотя бы соперник "льстит". В отличие от глоров Реала, которые считают, что победы в ЛЧ с голами из офсайдов, делает равными в противостоянии с сегодняшним Сити. Объективно, Сити - единственный явный фаворит из всех пар 1/4. В остальных парах, шансы приблизительно одинаковые.
Мбаппе уважает соперника и понимает, что легко не будет. Хоть и чувствуется, что скорее превозносит себя.
+6
-2
+4
Искать прийдеться в кармане Кубарси, где он и поведет следующие 10 лет
+9
-8
+1
Для большей мотивации советую Киллиану изучить последние цитаты Абаскаля
+1
-1
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С - скромность
+1
-1
0
Отличные игроки до 6 апреля 2024:
—_—

Отличные игроки 7 апреля 2024:
- Пришло наше время!

Шутка, естественно, но высказывание Киллиана, выглядит, мягко сказать - эпотажно. Жаль, пока не нашел полную версию интервью. Уж очень интересно, что его подвело выдать такую фразу
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Ответ Владислав Харламов
Очень содержательное интервью. Я думал, придется искать Мбаппе перед матчем, а он оказывается и прятаться не собирался!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍
0
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0
Ответ vtsch4svws
Искать прийдеться в кармане Кубарси, где он и поведет следующие 10 лет
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
+1
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