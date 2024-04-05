«Мбаппе мог перейти в «Барсу» в 2017-м. Но руководство выбрало Дембеле». Экс-директор каталонцев о трансферах

Хавьер Бордас рассказал, что Килиан Мбаппе мог перейти в «Барсу» в 2017 году.

На тот момент каталонцы лишились , который перешел в « » за отступные в 222 млн евро, и искали ему замену. В итоге клуб приобрел у дортмундской «Боруссии» , заплатив за него 135 млн евро.

«Если бы я принимал решение, играл бы за «Барсу». Когда за Неймара заплатили 222 миллиона евро, у нас были деньги, чтобы подписать его. Но руководство выбрало Дембеле.

Я предпочитал Мбаппе и разговаривал с его отцом, он мог бы перейти в «Барсу». На мгновение я даже подумал, что мы сделали это», – рассказал бывший директор каталонского клуба в интервью El Chiringuito TV.