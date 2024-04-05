«Мбаппе мог перейти в «Барсу» в 2017-м. Но руководство выбрало Дембеле». Экс-директор каталонцев о трансферах
Хавьер Бордас рассказал, что Килиан Мбаппе мог перейти в «Барсу» в 2017 году.
На тот момент каталонцы лишились Неймара, который перешел в «ПСЖ» за отступные в 222 млн евро, и искали ему замену. В итоге клуб приобрел у дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, заплатив за него 135 млн евро.
«Если бы я принимал решение, Мбаппе играл бы за «Барсу». Когда за Неймара заплатили 222 миллиона евро, у нас были деньги, чтобы подписать его. Но руководство выбрало Дембеле.
Я предпочитал Мбаппе и разговаривал с его отцом, он мог бы перейти в «Барсу». На мгновение я даже подумал, что мы сделали это», – рассказал бывший директор каталонского клуба в интервью El Chiringuito TV.
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