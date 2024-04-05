«Мбаппе мог перейти в «Барсу» в 2017-м. Но руководство выбрало Дембеле». Экс-директор каталонцев о трансферах

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Килиан Мбаппе Усман Дембеле деньги Футбол

Хавьер Бордас рассказал, что Килиан Мбаппе мог перейти в «Барсу» в 2017 году.

На тот момент каталонцы лишились Неймара, который перешел в «ПСЖ» за отступные в 222 млн евро, и искали ему замену. В итоге клуб приобрел у дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, заплатив за него 135 млн евро.

«Если бы я принимал решение, Мбаппе играл бы за «Барсу». Когда за Неймара заплатили 222 миллиона евро, у нас были деньги, чтобы подписать его. Но руководство выбрало Дембеле.

Я предпочитал Мбаппе и разговаривал с его отцом, он мог бы перейти в «Барсу». На мгновение я даже подумал, что мы сделали это», – рассказал бывший директор каталонского клуба в интервью El Chiringuito TV.

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12 комментариев
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На месте Лапорты я бы вернул легенд Барсы - Эль Хаддади и Эз Абде. Вместе с полуостровком была бы чисто марокканская атака. Заодно можно сразу переехать в Марракеш на постоянной основе 🤣
+6
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+3
Если это правда, то лоханулись по полной.
+3
0
+3
Ответ Растиньяк
💊💊🤡
Автопортрет?
+5
-2
+3
Ответ rigobersong
Да не было даже такого разговора, Мбаппе давно с ПСЖ договорился, а Дембеле со времен Ренна вели:)
А ты откуда узнала?
+4
-1
+3
Ответ За Валенсию с 1999
В следующем сезоне у Барсы будет убийственная атака - Фатима, полуостров и 85летний поляк. Лига чемпионов уже трепещет😆
Хорошо полыхает
+4
-2
+2
Да, тогда была такая финансовая возможность, но этой сделке не суждено было исполнение. Арабы слишком переборщили, заплатив за молодого игрока 180 млн., также как и за Неймара, 222млн. Это колоссальная сумма и Барса не смогла бы заплатить столько, но и не надо было. На сумму за Неймара можно было троих хороших игроков купить и ещё остались бы. Вроде правильно сделали, что не купили Мбаппе, но не тут то было, этот идиот Бартомей впихнул 135 млн за хрустального и бесполезного Дембеле. Потом ещё Коутинио и Гризманн. Не один из них не оправдал даже половину суммы. Добавить к этому бешенные зарплаты, налоги и лечение, Барса потеряла огромные суммы и попала в беду. А с другой стороны, может и к лучшему, что не купили Мбаппе. Он не вписался бы в Барсу. Все видим какие у его Мамы аппетиты и что он творит с клубами, результат чего мы ещё увидим… У Реала всё удовольствие ещё впереди….
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Вспоминаются многие персонажи которые постфактум вспоминают о том что когда то могли подписать звёзд футбола.)
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Ответ Н.Ф.
Если это правда, то лоханулись по полной.
Тогда сейчас вообще бы никто не рассматривал вариантов покупки Мбаппе - он бы и в буй никому не впился бы.
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Ответ Н.Ф.
Если это правда, то лоханулись по полной.
+ Коутиньо с Гризманом
Трансфер бразила ещё можно объяснить, но французы не подходили Барсе
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