«Барса» хочет выкупить Канселу за 15-20 млн евро. Феликса могут взять во вторую аренду, так как «Атлетико» просит 70-80 млн

«Барселона» вырабатывает позицию по будущему Жоау Канселу и Жоау Феликса.

Оба футболиста присоединились к «Барселоне» прошлым летом на правах аренды.

«Барселона» хотела бы сохранить обоих игроков, но все будет зависеть от хода переговоров с «Манчестер Сити» и «Атлетико». Каталонцы уже сейчас знают, что простыми они не будут.

Выступления Канселу считают более чем хорошими, его игрой довольны. Жоау хотел бы остаться в «Барсе». Пеп Гвардиола не рассчитывает на игрока, и « » готов его продать, но не за любые деньги. « » готова предложить за защитника 15-20 млн евро, пишет Diario Sport. «Сити» хочет больше. Давление Канселу и его агента Жорже Мендеша станет ключевым для вопроса о том, согласятся ли «горожане» снизить финансовые запросы.

Игру Феликса оценивают не так высоко из-за нестабильности. Несмотря на это, в клубе его по-прежнему считают интересным форвардом и хотят оставить его. Как и Канселу, Феликса привлекает идея о том, чтобы продолжить карьеру в «Барсе», однако его случай более сложный.

«Атлетико» не рассчитывает на из-за проблем в отношениях с Диего Симеоне, но не хочет дешево продавать игрока, за которого заплатил 127 млн евро. За Феликса « » запросит 70-80 млн евро. «Барса» не может и не хочет столько платить. Компромиссом в этой ситуации может стать вторая аренда Феликса в «Барсу».

На счету Канселу три гола и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Барсу» во всех турнирах. У Феликса восемь мячей и пять ассистов в 30 играх.

Полную статистику крайнего защитника можно найти здесь. Показатели вингера доступны по этой ссылке.