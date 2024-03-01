«Барса» хочет выкупить Канселу за 15-20 млн евро. Феликса могут взять во вторую аренду, так как «Атлетико» просит 70-80 млн
«Барселона» вырабатывает позицию по будущему Жоау Канселу и Жоау Феликса.
Оба футболиста присоединились к «Барселоне» прошлым летом на правах аренды.
«Барселона» хотела бы сохранить обоих игроков, но все будет зависеть от хода переговоров с «Манчестер Сити» и «Атлетико». Каталонцы уже сейчас знают, что простыми они не будут.
Выступления Канселу считают более чем хорошими, его игрой довольны. Жоау хотел бы остаться в «Барсе». Пеп Гвардиола не рассчитывает на игрока, и «Ман Сити» готов его продать, но не за любые деньги. «Барселона» готова предложить за защитника 15-20 млн евро, пишет Diario Sport. «Сити» хочет больше. Давление Канселу и его агента Жорже Мендеша станет ключевым для вопроса о том, согласятся ли «горожане» снизить финансовые запросы.
Игру Феликса оценивают не так высоко из-за нестабильности. Несмотря на это, в клубе его по-прежнему считают интересным форвардом и хотят оставить его. Как и Канселу, Феликса привлекает идея о том, чтобы продолжить карьеру в «Барсе», однако его случай более сложный.
«Атлетико» не рассчитывает на Жоау из-за проблем в отношениях с Диего Симеоне, но не хочет дешево продавать игрока, за которого заплатил 127 млн евро. За Феликса «Атлетико» запросит 70-80 млн евро. «Барса» не может и не хочет столько платить. Компромиссом в этой ситуации может стать вторая аренда Феликса в «Барсу».
На счету Канселу три гола и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Барсу» во всех турнирах. У Феликса восемь мячей и пять ассистов в 30 играх.
Полную статистику крайнего защитника можно найти здесь. Показатели вингера доступны по этой ссылке.
Феликс -
Их в команде в следующем сезоне не будет
При всех этих вводных вариант продать португальца в Барселону за те же 20 млн вполне себе хороший для всех сторон. В чём проблема ? Я думаю, что должны сойтись на этой стоимости
Рааазными схемами
Ну а там как получится
Если смогут договориться по Феликсу - хорошо. Не смогут - ладно, искать другие варианты на рынке. Феликс хоть и не стабилен, но пользу приносить способен. Не уверен, что за малую сумму смогут найти кого то лучше или равнозначную замену
Барса не за выживание борется и если клуб хочет дальше выигрывать трофеи, то состав берется под тренера, а не наоборот. Хави выбирал игроков, да не всех смогли купить, но того же Леву, Кунде, да даже сохранение Дембеле было с одобрения Хави.
Если в клуб берутся игроки по объявлению, то хватит ныть и требовать от сборища трофеев или даже выхода из группы ЛЧ. Условно Милан это сброд и то что с ним творит Пиоли это отличный результат, но чтобы бороться стабильно за высокие места в ЛЧ и победу в Серии А нужен другой состав. И люди дружащие с головой это понимают, а хейтеры критикуют Пиоли.
Ну разве что арабы.
Даже если он не нужен, то за копейки продавать Барсе тоже не вариант.
Конселу нужно забирать однозначно. А по Фелексу для всех лучше будет продление аренды.