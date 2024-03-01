«Барса» хочет выкупить Канселу за 15-20 млн евро. Феликса могут взять во вторую аренду, так как «Атлетико» просит 70-80 млн

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Жоау Феликс деньги Футбол

«Барселона» вырабатывает позицию по будущему Жоау Канселу и Жоау Феликса.

Оба футболиста присоединились к «Барселоне» прошлым летом на правах аренды.

«Барселона» хотела бы сохранить обоих игроков, но все будет зависеть от хода переговоров с «Манчестер Сити» и «Атлетико». Каталонцы уже сейчас знают, что простыми они не будут.

Выступления Канселу считают более чем хорошими, его игрой довольны. Жоау хотел бы остаться в «Барсе». Пеп Гвардиола не рассчитывает на игрока, и «Ман Сити» готов его продать, но не за любые деньги. «Барселона» готова предложить за защитника 15-20 млн евро, пишет Diario Sport. «Сити» хочет больше. Давление Канселу и его агента Жорже Мендеша станет ключевым для вопроса о том, согласятся ли «горожане» снизить финансовые запросы.

Игру Феликса оценивают не так высоко из-за нестабильности. Несмотря на это, в клубе его по-прежнему считают интересным форвардом и хотят оставить его. Как и Канселу, Феликса привлекает идея о том, чтобы продолжить карьеру в «Барсе», однако его случай более сложный.

«Атлетико» не рассчитывает на Жоау из-за проблем в отношениях с Диего Симеоне, но не хочет дешево продавать игрока, за которого заплатил 127 млн евро. За Феликса «Атлетико» запросит 70-80 млн евро. «Барса» не может и не хочет столько платить. Компромиссом в этой ситуации может стать вторая аренда Феликса в «Барсу».

На счету Канселу три гола и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Барсу» во всех турнирах. У Феликса восемь мячей и пять ассистов в 30 играх.

Полную статистику крайнего защитника можно найти здесь. Показатели вингера доступны по этой ссылке.

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49 комментариев
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Конселу+
Феликс -
+25
-5
+20
Перевожу:
Их в команде в следующем сезоне не будет
+36
-20
+16
Если у Барсы получится подписать Канселу за такие копейки, это будет сверхудачная сделка для клуба, он топ игрок
+22
-7
+15
Ответ Unknown Forusha
Перевожу: Их в команде в следующем сезоне не будет
Ты с своего на русский переводишь? Или с хейтерского на русский?
+22
-11
+11
Ответ maratgigawatt
Конселу+ Феликс -
феликс если аренда то почему нет
+7
-1
+6
Не понимаю позицию Сити по Канселу. Пока Пеп в клубе, португалец играть не будет. Контракт у него длинный-до 2027-го, а это значит, что лучше его продать насовсем, чем постоянно засылать в аренды и, тем более, мариновать в дубле. Если у МС были более жирные предложения, то почему Канселу сейчас именно в Барселоне, а не в той же Баварии ? Вариант продать конкурентам по АПЛ Сити точно не рассматривает
При всех этих вводных вариант продать португальца в Барселону за те же 20 млн вполне себе хороший для всех сторон. В чём проблема ? Я думаю, что должны сойтись на этой стоимости
+5
-1
+4
Ответ gukmamop
Поменять на рычаги
новых шуток пока не придумали? жаль
+3
0
+3
По хорошему надо обоих забирать
Рааазными схемами
Ну а там как получится
+6
-3
+3
Если получится выкупить Канселу отлично. Такой игрок нужен Барселоне.
+3
0
+3
какие 70-80млн за Жоау Феликса? он и на половину этой суммы не играет.да он талантлив,и иногда у него бывают удачные всплески в игре, но стабильности у него не хватает,(правильно как то Маркос Льоренте сказал о нём, что он безусловно хороший игрок,но он это должен показывать на поле,а не просто говорить об этом). в основном он выглядит ни чем не лучше того же Ансу,за которого вообще ни цента не надо платит
+2
0
+2
Ответ Unknown Forusha
Перевожу: Их в команде в следующем сезоне не будет
Зачем третий сезон подряд одно и то же писать? Барса всех купила кого хочет))
+2
0
+2
Ответ Unknown Forusha
Со сказочного на русский
А сказочный откуда знаешь? Сам сказочный?
+2
0
+2
Канселу точно нужен, хотя и Дест вроде прибавил(у которого контракт до 2025 а аренда до 2024) а Феликса если и оставлять, то только в аренду, да и то если других игроков не найдут на эту позицию. Ну а если от Фати не получится избавиться летом, то и Феликс не нужен будет. Что Феликс в последнее время под Торресом сидел(до его травмы) что Фати будет сидеть, разницы особой нет(только в зарплате)
+1
0
+1
Канселу понятно, феликс тоже хорош и за 30 млн его можно смело брать.
+1
0
+1
Ответ Vitto
Пусть платит больше, 15-20 млн да еще после бесплатной аренды это мало.
Окей. Где клубы, готовые заплатить больше ? Почему Бавария, Реал и остальные не купили Канселу летом 2023-го, хотя Сити наверняка был готов к переговорам с ними ?
+1
0
+1
Сколько раз сама Барса продавала за 15-20 млн игроков, которые стоили 50 млн? Это самый идиотский клуб на планете, своим ноунеймам отступные по 500 лямов рисуют...
+2
-1
+1
За Канселу нужно приложить максимум усилий.
Если смогут договориться по Феликсу - хорошо. Не смогут - ладно, искать другие варианты на рынке. Феликс хоть и не стабилен, но пользу приносить способен. Не уверен, что за малую сумму смогут найти кого то лучше или равнозначную замену
+4
-3
+1
Ответ darby crash
Сколько раз сама Барса продавала за 15-20 млн игроков, которые стоили 50 млн? Это самый идиотский клуб на планете, своим ноунеймам отступные по 500 лямов рисуют...
Как Атлетико продал Гризмана Барсе за 120 и не хотел выкупать его же за 40...Только за 25...(точные цифры не помню)....Это надо напомнить Атлетико при торге по Феликсу...
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Ответ СД18
Барселона сейчас в таком состояеии, когда тренера нужно брать под состав, а не состав под тренера. Конселу нужно забирать однозначно. А по Фелексу для всех лучше будет продление аренды.
Тупее давно ничего не слышал, в Барсу брать тренера под состав. А потом требовать красивую игру и трофеи.
Барса не за выживание борется и если клуб хочет дальше выигрывать трофеи, то состав берется под тренера, а не наоборот. Хави выбирал игроков, да не всех смогли купить, но того же Леву, Кунде, да даже сохранение Дембеле было с одобрения Хави.
Если в клуб берутся игроки по объявлению, то хватит ныть и требовать от сборища трофеев или даже выхода из группы ЛЧ. Условно Милан это сброд и то что с ним творит Пиоли это отличный результат, но чтобы бороться стабильно за высокие места в ЛЧ и победу в Серии А нужен другой состав. И люди дружащие с головой это понимают, а хейтеры критикуют Пиоли.
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Ответ XavIniesta2008-2015
Не вижу смысла в новой аренде Феликса, пока нет ясности с новым тренером. Тот же Канселу-готовый топ, который может сыграть на обоих флангах защиты в разных ролях, такой заиграет у любого современного тренера А вот Феликс-непонятно, всё таки довольно нестабильный игрок с большими запросами по свободе действий. Есть интересные варианты, как его использовать, например десятка в 4-2-3-1, где он будет а-ля Мюллер для Левандовского, но Мюллер банально круче, как игрок, хоть и менее талантливый
Феликс нужен, но за 30ку не более.
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Сомневаюсь, что кто-то купит Феликса за такие деньги.
Ну разве что арабы.
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Ответ Vitto
Это надо у них спрашивать, почему они не купили, Баварии бы он пригодился, но у них проблемы в руководстве. Даже если он не нужен, то за копейки продавать Барсе тоже не вариант.
Если Сити хочет ждать у моря погоды до 2027-го и всё это время платить Канселу з/п, пока он сидит в дубле, то это их право. Не мне учить их, как вести дела
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Ответ XavIniesta2008-2015
Окей. Где клубы, готовые заплатить больше ? Почему Бавария, Реал и остальные не купили Канселу летом 2023-го, хотя Сити наверняка был готов к переговорам с ними ?
Это надо у них спрашивать, почему они не купили, Баварии бы он пригодился, но у них проблемы в руководстве.
Даже если он не нужен, то за копейки продавать Барсе тоже не вариант.
+1
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Ответ XavIniesta2008-2015
Не понимаю позицию Сити по Канселу. Пока Пеп в клубе, португалец играть не будет. Контракт у него длинный-до 2027-го, а это значит, что лучше его продать насовсем, чем постоянно засылать в аренды и, тем более, мариновать в дубле. Если у МС были более жирные предложения, то почему Канселу сейчас именно в Барселоне, а не в той же Баварии ? Вариант продать конкурентам по АПЛ Сити точно не рассматривает При всех этих вводных вариант продать португальца в Барселону за те же 20 млн вполне себе хороший для всех сторон. В чём проблема ? Я думаю, что должны сойтись на этой стоимости
Пусть платит больше, 15-20 млн да еще после бесплатной аренды это мало.
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Ответ Сергей Волошин
Как Атлетико продал Гризмана Барсе за 120 и не хотел выкупать его же за 40...Только за 25...(точные цифры не помню)....Это надо напомнить Атлетико при торге по Феликсу...
Вспомнил как Атлетико писал жалобу в ЛаЛигу,что договаривалась Барса с игроком до окончания контракта в 6 мес..Хотели исключить Барсу из Ла Лиги. Хотели 180(?),продали за 120. Выкупили за 25...Омерзительный клуб Атлетико. И первые костоломы в Лиге...Гризманн тоже хорош....И близко не отрабатывал свой контракт...Был договорняк...Ободрали,обобрали Барсу.
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Ответ Тухель
Тупее давно ничего не слышал, в Барсу брать тренера под состав. А потом требовать красивую игру и трофеи. Барса не за выживание борется и если клуб хочет дальше выигрывать трофеи, то состав берется под тренера, а не наоборот. Хави выбирал игроков, да не всех смогли купить, но того же Леву, Кунде, да даже сохранение Дембеле было с одобрения Хави. Если в клуб берутся игроки по объявлению, то хватит ныть и требовать от сборища трофеев или даже выхода из группы ЛЧ. Условно Милан это сброд и то что с ним творит Пиоли это отличный результат, но чтобы бороться стабильно за высокие места в ЛЧ и победу в Серии А нужен другой состав. И люди дружащие с головой это понимают, а хейтеры критикуют Пиоли.
Ну ты не сравнивай составы Барсы и Милана. У Милана состав намного хуже. Но согласен что критиковать Пиоли - это тупизм. Хотя кажется что он не всё выжимает из состава миланцев, они могли бы стоять чуть выше Юве и по игре и по очкам.
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Ответ Тухель
А Барса уже с тренером определилась? Большого трансферного бюджета как у того же МЮ летом Барсе ждать не приходится и условно даже получится уломать МС на трансфер за 30 млн, а потом окажется что Канселу нафиг не нужен новому тренеру и на него ушло например треть трансферного бюджета.
Барселона сейчас в таком состояеии, когда тренера нужно брать под состав, а не состав под тренера.
Конселу нужно забирать однозначно. А по Фелексу для всех лучше будет продление аренды.
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Канселу хорош, Феликса сбагрить нафиг!!!
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Ответ fcb812
По хорошему надо обоих забирать Рааазными схемами Ну а там как получится
Не входя в азарт
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Ответ med-a-lion
феликс если аренда то почему нет
Так она тоже не бесплатная.
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