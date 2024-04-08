«Ман Сити» может подписать Пакета. Прошлогоднее соглашение с хавбеком «Вест Хэма» еще в силе (Foot Mercato)
Лукас Пакета может перейти в «Манчестер Сити» летом.
«Горожане» были заинтересованы в подписании бразильского полузащитника прошлым летом. Клуб согласовал с игроком детали личного контракта, «Вест Хэм» запросил 110 миллионов фунтов.
Трансфер сорвался в том числе из-за расследования в отношении хавбека – его подозревали в нарушении регламента о ставках.
По информации Foot Mercato, «Сити» по-прежнему хочет подписать бразильского футболиста. Соглашение, которое было достигнуто с ним в прошлом году, все еще в силе.
В текущем сезоне АПЛ Пакета провел 25 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
А вот на место Пакета взять бы ВХ Головина, было бы круто конечно, но уж вряд ли. Ну или Судакова, тоже хороший вариант будет. Не равнозначные, конечно, варианты, но хорошие довольно, и по цене миллионов 40, думаю, будет.
Ему в ВХ там все дают делать, можно не отрабатывать сзади, если не захочется особо. Абсолютная звезда и первый парень, считай. Хочет ударить может, хочет навесить и все такое, все игра строится на нем считай. Он главный созидатель + есть хорошие игроки, которые могут поддержать. Это абсолютно его формат, где безграничное доверие тренера и партнеров есть, не уверен, что в МС такое будет, но думаю, что как и у Грилиша все наладится.
Только если на далёкую перспективу.
Нуньеса же взяли
Конкуренция и так сумасшедшая , да и под схему он не подходит