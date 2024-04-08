«Ман Сити» может подписать Пакета. Прошлогоднее соглашение с хавбеком «Вест Хэма» еще в силе (Foot Mercato)

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Лукас Пакета Футбол

Лукас Пакета может перейти в «Манчестер Сити» летом.

«Горожане» были заинтересованы в подписании бразильского полузащитника прошлым летом. Клуб согласовал с игроком детали личного контракта, «Вест Хэм» запросил 110 миллионов фунтов

Трансфер сорвался в том числе из-за расследования в отношении хавбека – его подозревали в нарушении регламента о ставках. 

По информации Foot Mercato, «Сити» по-прежнему хочет подписать бразильского футболиста. Соглашение, которое было достигнуто с ним в прошлом году, все еще в силе. 

В текущем сезоне АПЛ Пакета провел 25 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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21 комментарий
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просто топовый игрок, в ВХ творит магию буквально, какие передачи отдает. С ним и без него ВХ совершенно разные команды. Кудус, Боуэн хороши, но без Лукаса особо ничего не могут. МС очень повезет с ним, надо продавать за очень большие деньги только, ну и вернуть им Филиппса, этот днарь вообще, за пару игр в ВХ привез в свои ворота несколько голов.

А вот на место Пакета взять бы ВХ Головина, было бы круто конечно, но уж вряд ли. Ну или Судакова, тоже хороший вариант будет. Не равнозначные, конечно, варианты, но хорошие довольно, и по цене миллионов 40, думаю, будет.
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Только вот стоит ли сейчас Пакет целых 110 лямов фунтов (128 миллионов евро).
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Ответ <Inter>
Обидно видеть такого игрока в команде вроде Вест Хэма. Их стиль не позволяет ему полностью раскрыться
Нормально он в ВХ раскрывается. Он уже был один раз в топ-клубе типо, в Милане, там ничего не получилось + в сборной Бразилии тоже не особо феерит.

Ему в ВХ там все дают делать, можно не отрабатывать сзади, если не захочется особо. Абсолютная звезда и первый парень, считай. Хочет ударить может, хочет навесить и все такое, все игра строится на нем считай. Он главный созидатель + есть хорошие игроки, которые могут поддержать. Это абсолютно его формат, где безграничное доверие тренера и партнеров есть, не уверен, что в МС такое будет, но думаю, что как и у Грилиша все наладится.
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пакета с пакетами
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Блин ,внизу комментарии про пакеты, просто детский сад! Не одного тонкого юмора.
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Предположу, что он как раз может идеально вписаться в игру сити. Но 110 за него это очень перебор.
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А я все ещё в шоке от того ,почему он ещё не в топ клубе. Даже не знаю почему, возможно, в ЧМ запомнила , но все время казалось ,что он звезда большого уровня.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Только вот стоит ли сейчас Пакет целых 110 лямов фунтов (128 миллионов евро).
Если учитывать, что на его позиции Де Брюйне
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если учитывать, что на его позиции Де Брюйне
Тем более.
Только если на далёкую перспективу.
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Ответ sergen
Предположу, что он как раз может идеально вписаться в игру сити. Но 110 за него это очень перебор.
по нынешним временам за любого, кто может куда-то идеально вписаться, 110 не перебор
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Ответ sergen
Предположу, что он как раз может идеально вписаться в игру сити. Но 110 за него это очень перебор.
130 млн евро
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Ответ Glukinho
по нынешним временам за любого, кто может куда-то идеально вписаться, 110 не перебор
В евро уже 130 млн
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Нормально он в ВХ раскрывается. Он уже был один раз в топ-клубе типо, в Милане, там ничего не получилось + в сборной Бразилии тоже не особо феерит. Ему в ВХ там все дают делать, можно не отрабатывать сзади, если не захочется особо. Абсолютная звезда и первый парень, считай. Хочет ударить может, хочет навесить и все такое, все игра строится на нем считай. Он главный созидатель + есть хорошие игроки, которые могут поддержать. Это абсолютно его формат, где безграничное доверие тренера и партнеров есть, не уверен, что в МС такое будет, но думаю, что как и у Грилиша все наладится.
Не будет его в Сити
Нуньеса же взяли
Конкуренция и так сумасшедшая , да и под схему он не подходит
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