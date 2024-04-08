«Ман Сити» может подписать Пакета. Прошлогоднее соглашение с хавбеком «Вест Хэма» еще в силе (Foot Mercato)

Лукас Пакета может перейти в «Манчестер Сити» летом.

«Горожане» были заинтересованы в подписании бразильского полузащитника прошлым летом. Клуб согласовал с игроком детали личного контракта, « » запросил 110 миллионов фунтов.

Трансфер сорвался в том числе из-за расследования в отношении хавбека – его подозревали в нарушении регламента о ставках.

По информации Foot Mercato, « » по-прежнему хочет подписать бразильского футболиста. Соглашение, которое было достигнуто с ним в прошлом году, все еще в силе.

В текущем сезоне АПЛ Пакета провел 25 матчей, в которых отметился 4 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.