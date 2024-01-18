Филлипс согласен уйти в «Барсу». Каталонцы готовы арендовать хавбека только бесплатно, «Сити» это не устраивает
Кэлвин Филлипс готов уйти в аренду в «Барселону».
По данным Diario Sport, в каталонском клубе считают, что игровые качества Филлипса соответствуют потребностям команды. Полузащитнику также нравится вариант с арендой в «Барселону», но трансфер будет трудно осуществить из-за финансовых проблем «блауграны».
Клуб сможет зарегистрировать англичанина лишь в случае, если продаст кого-то из игроков или закроет сделку по продаже активов Barça Studios в ближайшее время.
Сообщается, что «Барселона» рассмотрит возможность подписания Филлипса лишь в том случае, если аренда будет бесплатной, и необходимо будет лишь соблюдать обязательства по зарплате. Однако такие условия не устраивают «Манчестер Сити».
Отмечается, что фаворитом на подписание Филлипса является «Вест Хэм», который готов оформить полноценный трансфер в январе.
Он вообще-то перешёл свободным агентом.
А Канселу хотел только в Барсу.
Эрлинг следующий в запросе, если начнете сопротивляться!
Кроме Ла Масии сейчас Барселоне ничто не поможет
"Вы там совсем уже долбанулись?"
"Вот только давайте не будем ссориться из-за пары сотен!"