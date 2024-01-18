Филлипс согласен уйти в «Барсу». Каталонцы готовы арендовать хавбека только бесплатно, «Сити» это не устраивает

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс готов уйти в аренду в «Барселону».

По данным Diario Sport, в каталонском клубе считают, что игровые качества Филлипса соответствуют потребностям команды. Полузащитнику также нравится вариант с арендой в «Барселону», но трансфер будет трудно осуществить из-за финансовых проблем «блауграны».

Клуб сможет зарегистрировать англичанина лишь в случае, если продаст кого-то из игроков или закроет сделку по продаже активов Barça Studios в ближайшее время.

Сообщается, что «Барселона» рассмотрит возможность подписания Филлипса лишь в том случае, если аренда будет бесплатной, и необходимо будет лишь соблюдать обязательства по зарплате. Однако такие условия не устраивают «Манчестер Сити».

Отмечается, что фаворитом на подписание Филлипса является «Вест Хэм», который готов оформить полноценный трансфер в январе.

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47 комментариев
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Что хилое предложение Барсы, нужно было бы, что бы Сити еще и доплатил со своего кармана. Лапорта не дорабатывает :)))
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Бесплатно и я готов его арендовать. Пусть дома прибирается.
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Ответ Roman
Опять Барса побирается. И так им с Гюндоганом и Канселу Сити подсобил
С Гюндоганом?
Он вообще-то перешёл свободным агентом.
А Канселу хотел только в Барсу.
+56
-22
+34
Ответ Roman
Опять Барса побирается. И так им с Гюндоганом и Канселу Сити подсобил
И в чём заключалась помощь с Гюндоганом ? Его не хотели отпускать, но не смогли с ним продлить контракт. Пеп с радостью бы оставил Илкая в своей команде
+25
-7
+18
Ответ Максим Семин
Бесплатно и я готов его арендовать. Пусть дома прибирается.
зарплату-то надо платить, за уборку дороговато выйдет. мб еще пусть в магазин ходит
+15
0
+15
Опять Барса побирается. И так им с Гюндоганом и Канселу Сити подсобил
+53
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+13
Пепа тоже в придачу, без него не согласна.
Эрлинг следующий в запросе, если начнете сопротивляться!
+13
0
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Может сделать такой же запрос по аренде Холанда? А вдруг прокатит.
+8
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+7
Это уже совсем наглость. Барселона, извини, но так нельзя себя вести.
+20
-14
+6
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это уже совсем наглость. Барселона, извини, но так нельзя себя вести.
Барселона извиняется перед тобой, спрашивает в письменной форме нужно или в устной достаточно?
+9
-3
+6
Пеп Гвардиола чем может тем помогает это уже не первый игрок из сити
+6
-1
+5
Ответ Кирилл Новокщенов
зарплату-то надо платить, за уборку дороговато выйдет. мб еще пусть в магазин ходит
Опасно, вдруг травму получит
+4
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Думаю что уйдёт к молоткам учитывая что после продажи райса им тоже нужен опорник и деньги есть и паспорт у парня свой так что не велик шанс увидеть его в Испании но в теории если это случится вариант довольно прикольный
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Сейчас еще глухого лавочника из Сити возьмут в бесплатную аренду и можно требовать от Хави требл.
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Филлипс готов перейти, но вряд ли сможет оплатить свой трансфер
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это уже совсем наглость. Барселона, извини, но так нельзя себя вести.
Нельзя вести себе так Мансити: брать игрока сборной Англии, мариновать его на банке и потом отказываться отпускать в аренду. Если бы он играл хотя бы регулярно, то и цена была бы другая, а так, извините. Зарплата уровня топ-игрока Ла Лиги или Серии А, а ещё и за аренду просят.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это уже совсем наглость. Барселона, извини, но так нельзя себя вести.
если где то бесплатно то значит где то дадут больше или услуга за услугу. бесплатного ничего нет!
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Ответ Пули Снегопада
Комментарий удален модератором
«А кто это тут такой хороший табурет оставил? И ножки почти все целы»
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Планы: Лапорта привозит Филлипса. Реальность: Лапорта просит игроков скинуться по 1 доллару и устанавливает в раздевалке телевизор Филлипс.
Можно у ПСВ бесплатно попросить:))
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Ответ Баксик Кот
Продать в условный Фулхэм или Брайтон за 20-30 млн и не заниматься ерундой
а нужен ли Сити деньги сразу вот в чем вопрос. они не в фин.кризисе, могут продать игроков в рассрочку но дороже чем могут получить сейчас. уверен что Филлипс после того в Сити взял кучу трофеев захочет пойти в условный фулхем и бороться за выживании или болтаться в середине таблицы? в Барсе есть шанс взять трофеи, игра в ЛЧ как в этом так и в следующем, состав очень хороший, не хватает лишь игрока на как раз на его родной позиции.. а Барса вряд ли просит просит дать бесплатно, скорее всего последует обяз.выкуп или разные бонусы и т.д. бесплатного ничего нет!
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Барсе стоит задуматься пригласить Зелинского в Барсу вместо Лапорта)
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Любой ценой, но бесплатно!!!)
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Изучать рынок с прицелом на лето надо, но прямо сейчас Барселона никого не сможет подписать и поэтому необходимо искать усиление во внутренних ресурсах: Кристенсена перевести в опорную и привлечь в основу цз из молодёжки ему на замену, привлечь непосредственно опорника
Кроме Ла Масии сейчас Барселоне ничто не поможет
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Лучше замаринуют на скамейке, уже как минимум третий такой убитый игрок клубом АПЛ. Контракт до 28 года 🤷🏻
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Барселоне можно попробовать договориться о платной аренде на полгода но с выплатой этой суммы летом, ну а там уже посмотреть как впишется Филлипс в игру команды. Если у него всё пойдёт нормально, то можно попробовать и выкупить.
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Каталонские бoмжи в своем репертуаре
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может летом посмотрим на полноценной трансфере
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"Возьмем в бесплатную аренду. С вас 200 тысяч!"
"Вы там совсем уже долбанулись?"
"Вот только давайте не будем ссориться из-за пары сотен!"
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попрошайки
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вахахаха 🤣🤣🤣 Барса вкрай уже обнаглели. Зачем пытаться кого-то арендовать-купить если Вы не можете? Сидите на попе ровно. Вам Мансити итак уже как смог, хватит уже. Однако губа не дура
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