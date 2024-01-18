Филлипс согласен уйти в «Барсу». Каталонцы готовы арендовать хавбека только бесплатно, «Сити» это не устраивает

Кэлвин Филлипс готов уйти в аренду в «Барселону».

По данным Diario Sport, в каталонском клубе считают, что игровые качества соответствуют потребностям команды. Полузащитнику также нравится вариант с арендой в «Барселону», но трансфер будет трудно осуществить из-за финансовых проблем «блауграны».

Клуб сможет зарегистрировать англичанина лишь в случае, если продаст кого-то из игроков или закроет сделку по продаже активов Barça Studios в ближайшее время.

Сообщается, что « » рассмотрит возможность подписания Филлипса лишь в том случае, если аренда будет бесплатной, и необходимо будет лишь соблюдать обязательства по зарплате. Однако такие условия не устраивают « ».

Отмечается, что фаворитом на подписание Филлипса является « », который готов оформить полноценный трансфер в январе.