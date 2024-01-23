«Ман Сити» отдаст Филлипса «Вест Хэму» в аренду

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

Кэлвин Филлипс перейдет из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм».

Клубы согласовали переход 28-летнего полузащитника на правах аренды. С футболистом тоже достигнута договоренность. 

По информации Фабрицио Романо, у лондонцев будет право выкупа игрока, но The Athletic сообщает, что эта опция не будет включена в сделку. При этом отмечается, что «Вест Хэм» полностью покроет зарплату хавбека. 

Филлипс пройдет медосмотр для нового клуба в среду. 

В текущем сезоне АПЛ Филлипс провел 4 матча, в среднем находясь на поле 22 минуты. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ AC_Milan_7
Так и не понял зачем его покупали 🤷🏻
Как сменщика Родри.
Проблема в том, что испанец был слишком хорош в прошлом сезоне и не ломался, а к моменту когда его действительно нужно было заменить Филипс уже стух на лавке.
+31
0
+31
Ответ DollaBill
Как сменщика Родри. Проблема в том, что испанец был слишком хорош в прошлом сезоне и не ломался, а к моменту когда его действительно нужно было заменить Филипс уже стух на лавке.
Я бы ещё отметил хорошую игру Стоунза. Никто не ожидал такой блестящей игры от Стоунза.
+31
-1
+30
Так и не понял зачем его покупали 🤷🏻
+29
-1
+28
Для Вест Хема хорошее усиление.
+6
0
+6
Ответ PIT-BUL
кого то мне Сити напоминают из наших... скупают всех кто более менее себя показал.
Разве всех? Вовсе нет.
+5
-1
+4
Норм
У Мойеса заиграет.
+4
0
+4
Неплохо, ещё бы форварда качественного приобрести и можно за еврокубки зацепиться в этом сезоне
+3
0
+3
Игрок то топовый на такой позиции
+3
0
+3
даже Вест хем может позволить филлипса , в отличие от барсы
+3
0
+3
Добби свободен
+1
0
+1
Ответ ман сити фейк
Я бы ещё отметил хорошую игру Стоунза. Никто не ожидал такой блестящей игры от Стоунза.
Кстати да, забыл совсем про Джона. Он тоже выжигал опорку в прошлом сезоне, жаль сейчас на травмах живет.
+1
0
+1
Ответ rude.
Куда цепляться, как бы уже. Уверенно идут 6. Так что ЕК будут.
Ещё полсезона впереди
+1
0
+1
надеюсь усилит состав
0
0
0
Ответ D-oh!
Неплохо, ещё бы форварда качественного приобрести и можно за еврокубки зацепиться в этом сезоне
Чем плох Боуэн? 20 матчей 11 мячей в АПЛ в этом сезоне.
0
0
0
Ответ D-oh!
Неплохо, ещё бы форварда качественного приобрести и можно за еврокубки зацепиться в этом сезоне
Куда цепляться, как бы уже. Уверенно идут 6. Так что ЕК будут.
0
0
0
Ответ AC_Milan_7
Так и не понял зачем его покупали 🤷🏻
Были планы и идеи. Они не сработали. Думаю так.
0
0
0
так загубить карьеру одного из лучших опорников Европы.... да бывает и такое
0
0
0
Ну наконец то его сплавили хоть кому то в аренду
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий