«Ман Сити» отдаст Филлипса «Вест Хэму» в аренду

Кэлвин Филлипс перейдет из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм».

Клубы согласовали переход 28-летнего полузащитника на правах аренды. С футболистом тоже достигнута договоренность.

По информации Фабрицио Романо, у лондонцев будет право выкупа игрока, но The Athletic сообщает, что эта опция не будет включена в сделку. При этом отмечается, что «Вест Хэм» полностью покроет зарплату хавбека.

Филлипс пройдет медосмотр для нового клуба в среду.

В текущем сезоне АПЛ Филлипс провел 4 матча, в среднем находясь на поле 22 минуты. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.