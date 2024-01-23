«Вест Хэм» сможет выкупить Филлипса у «Ман Сити» за 40 млн евро (Флориан Плеттенберг)

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Кэлвин Филлипс Футбол

«Вест Хэм» сможет выкупить Кэлвина Филлипса у «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что 28-летний полузащитник перейдет в состав «молотобойцев» на правах аренды. 

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, у лондонского клуба будет право выкупа игрока за 40 миллионов евро. 

В текущем сезоне АПЛ Филлипс провел 4 матча, в среднем находясь на поле 22 минуты. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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6 комментариев
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Будет невероятной удачей продать его аж за 40 миллионов
+8
0
+8
Ответ Родри
Будет невероятной удачей продать его аж за 40 миллионов
Да
Хотя это в принципе стандартная стартовая цена любой британской древесины.
+1
0
+1
Ответ xQcoW
Ман Сити готов продать его за 115 мил. Для более подробной информации загуглите «Ман Сити 115»
Вест Хэм сможет выкупить Филлипса из Сити за 34 млн фунтов. Не верите - загуглите Man City Rule 34
+2
-1
+1
ВХЮ правильно делают. Весной плотный календарь с еврокубками. Им не мешает ещё один опорник.
+1
-1
0
хорошо пепу)) покупают за оверпрайс кого угодно, а потом со скидкой 50% отдают от безнадобности
+3
-3
0
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