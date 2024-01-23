«Вест Хэм» сможет выкупить Филлипса у «Ман Сити» за 40 млн евро (Флориан Плеттенберг)

«Вест Хэм» сможет выкупить Кэлвина Филлипса у «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что 28-летний полузащитник перейдет в состав «молотобойцев» на правах аренды.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, у лондонского клуба будет право выкупа игрока за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Филлипс провел 4 матча, в среднем находясь на поле 22 минуты. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.