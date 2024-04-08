Габриэл Жезус: «Арсенал» должен держать в уме – это все еще «Бавария», независимо от их трудностей. Они выиграли много титулов»

Габриэл Жезус поделился мыслями в преддверии матча против «Баварии».

«Арсенал» и «Бавария» сыграют 9 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Все знают историю «Баварии». Они выиграли много титулов – как в , так и в Бундеслиге.

Все знают, что футболисты этой команды обладают высочайшим уровнем мастерства, и не имеет значения, что у них были трудности в последних двух-трех матчах – это по-прежнему «Бавария», и они могут доставить нам сложности.

Это то, что мы должны держать в уме – это все еще « , независимо от того, что они проиграли прошлый матч», – сказал футболист « » .