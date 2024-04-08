Карло Анчелотти: «Боль – это то, что поддерживает в тебе жизнь. Стресс и давление – мое топливо»

Карло Анчелотти высказался о давлении перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

« » примет « » в первом матче 1/4 финала завтра, 9 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Я очень нервничаю перед такими матчами. Поражения приносят боль, а победы – облегчение. Счастье приходит с титулами.

Боль – это то, что поддерживает в тебе жизнь. Стресс и давление – мое топливо», – сказал главный тренер «Реала».