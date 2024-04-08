Карло Анчелотти: «Боль – это то, что поддерживает в тебе жизнь. Стресс и давление – мое топливо»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался о давлении перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

«Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала завтра, 9 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Я очень нервничаю перед такими матчами. Поражения приносят боль, а победы – облегчение. Счастье приходит с титулами.

Боль – это то, что поддерживает в тебе жизнь. Стресс и давление – мое топливо», – сказал главный тренер «Реала». 

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17 комментариев
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Жизнь настоящего главного тренера - постоянный стресс.
И, увы, бывает что и без боли нельзя.
Папа Карло - настоящий Монстр.
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Ответ Великий Алонсо
Анчелотти умный мужик, не Фернандо Алонсо конечно, но тоже очень умён.
Что за бред 😂
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Да, помню как таблетки глотал в 14 году, когда рамос забивал. Столько уже их съел, что единственная оставшаяся эмоция-приподнятая бровь)
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Ответ Zafar Babakow
Что за бред 😂
Это местный шут, так что привыкайте, хотя можно просто заблокировать!
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Анчелотти очень умный тренер, он что нибудь придумает для Сити
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Бровь не даст соврать
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винисиус не одобряет
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Уроки садомазо от старины Карло
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нытик
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Ответ AF007
Лютейший физрук с 5 чемпионствами за 30 лет работы в одних топах. 3 из которых в Псж-2013, Баварии-2017, Реале-2022 взял бы даже Юран. Болеют за пузатого только такие же кузьмичи, ждущие его отскоков, чтобы они могли сказать "смари, можно и без этой твоей тактеки побеждать, гыгыггыггыг"
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