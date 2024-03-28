«Реал» играет плохо, но всегда просыпается в апреле. С командами Анчелотти нужно быть настороже». Тони о мадридцах в ЛЧ
Лука Тони поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов.
«У «Манчестер Сити» менталитет, который заставляет их всегда играть хорошо. И, помимо Пепа Гвардиолы, им также повезло, что в их составе есть несколько чемпионов.
Мне очень нравится «ПСЖ» Луиса Энрике, и я люблю «Реал» Анчелотти. Он играет плохо, но всегда просыпается в апреле. С командами Карло нужно быть настороже», – сказал бывший нападающий сборной Италии.
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В зеркало глядел?
Причем ясно, что ты очередной мультиакк ригоберо-подобных людей, явно этим количеством не заканчивается