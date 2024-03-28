«Реал» играет плохо, но всегда просыпается в апреле. С командами Анчелотти нужно быть настороже». Тони о мадридцах в ЛЧ

Лука Тони поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов.

«У « » менталитет, который заставляет их всегда играть хорошо. И, помимо , им также повезло, что в их составе есть несколько чемпионов.

Мне очень нравится « » , и я люблю « » Анчелотти. Он играет плохо, но всегда просыпается в апреле. С командами Карло нужно быть настороже», – сказал бывший нападающий сборной Италии.