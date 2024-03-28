«Реал» играет плохо, но всегда просыпается в апреле. С командами Анчелотти нужно быть настороже». Тони о мадридцах в ЛЧ

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Лука Тони Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Луис Энрике Футбол

Лука Тони поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов.

«У «Манчестер Сити» менталитет, который заставляет их всегда играть хорошо. И, помимо Пепа Гвардиолы, им также повезло, что в их составе есть несколько чемпионов.

Мне очень нравится «ПСЖ» Луиса Энрике, и я люблю «Реал» Анчелотти. Он играет плохо, но всегда просыпается в апреле. С командами Карло нужно быть настороже», – сказал бывший нападающий сборной Италии. 

23 комментария
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Команда на первом месте в чемпионате и всего два поражения за сезон,если это плохо,то у остальных команд я не знаю что тогда
+37
-5
+32
Ответ Dastanation
Команда на первом месте в чемпионате и всего два поражения за сезон,если это плохо,то у остальных команд я не знаю что тогда
Имеется в виду скорее то, что Реал умеет вытаскивать плохие для себя матчи — как было с «Челси» или с РБ в этом году. Не то, что играют плохо, а даже если играют хуже соперника — могут добыть результат
+15
-1
+14
Реалу достаточно и 1% чтобы победить в Лиге Чемпионов.
+17
-6
+11
Ответ Real_v_dushe
0 поражений в ЛЧ, 1 поражение в чемпионате, суммарно в 37 матчах - это плохая игра согласно Тони, не перепутайте. А что такое хорошая игра?
Видимо игра Барселоны с кучей пропущенных мячей, поражений, НО! Минуточку, с самым большим количеством ожидаемых голов. Однозначно, это.
+9
-2
+7
Ответ Dastanation
Команда на первом месте в чемпионате и всего два поражения за сезон,если это плохо,то у остальных команд я не знаю что тогда
Просто человек смотрит матчи Реала 3-4 раза в год, аналитика уровня Мостового
+11
-6
+5
Ответ vtsch4svws
Ждем очередную 4 от лысого хозяина Реала
Ждём очередной дубль Родриго — хозяина Сити.
+10
-6
+4
Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
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Комментариев: 508

Комментариев в день: 7.69, округлим до 8.

В зеркало глядел?
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+4
0 поражений в ЛЧ, 1 поражение в чемпионате, суммарно в 37 матчах - это плохая игра согласно Тони, не перепутайте. А что такое хорошая игра?
+10
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+4
с Сити шансов очень мало, Сити заберёт мяч и будет искать пути, на одни контр атаки сильной надежды нет, надеюсь оби команды подойдут в лучших кондициях и без травм.
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Ответ Dastanation
Команда на первом месте в чемпионате и всего два поражения за сезон,если это плохо,то у остальных команд я не знаю что тогда
Полностью согласен с Тони. Реал не показывает супер игру, хотя мог бы с таким составом. Сколько матчей слабых затащил Беллингем? Игры с Лейпцигом вообще можно причислить к отскокам. А дальше Сити. Если не прибавят к этому времени, то отлетят легко.
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Речь идет об 1/4 ЛЧ,врят ли от кого то будет недооценка соперника!Тем более Сити уже обжигался!
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Вроде и сказал что-то, а вроде и ничего не сказал. (
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Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
Это очень много, я бы задумался о смысле своей жизни.

Причем ясно, что ты очередной мультиакк ригоберо-подобных людей, явно этим количеством не заканчивается
+2
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Ответ Dastanation
Команда на первом месте в чемпионате и всего два поражения за сезон,если это плохо,то у остальных команд я не знаю что тогда
в Ла лиге ....да там можно и за сезон не проиграть
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0
Ответ madridist85
Видимо игра Барселоны с кучей пропущенных мячей, поражений, НО! Минуточку, с самым большим количеством ожидаемых голов. Однозначно, это.
Комментарий удален модератором
Ответ Полный адекват
Дней с момента регистрации: 66 Комментариев: 508 Комментариев в день: 7.69, округлим до 8. В зеркало глядел?
Комментарий удален модератором
Ответ madridist85
Видимо игра Барселоны с кучей пропущенных мячей, поражений, НО! Минуточку, с самым большим количеством ожидаемых голов. Однозначно, это.
Комментарий удален модератором
Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
Почему хотя бы за такое не банят навсегда?
+1
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Ответ Полный адекват
Это очень много, я бы задумался о смысле своей жизни. Причем ясно, что ты очередной мультиакк ригоберо-подобных людей, явно этим количеством не заканчивается
Скажи, что земля плоская, для таких как ты это очевидно
+1
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