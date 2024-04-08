Анчелотти перед матчем ЛЧ: «Реал» лучше в одних аспектах, «Сити» – в других, игра будет увлекательной. В прошлом году нам не хватило смелости и индивидуальных качеств»

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

Завтра «Реал» примет « » в первом матче 1/4 финала чемпионов.

«Важно показать себя с лучшей стороны, ментальный аспект также имеет значение. Мы должны проявить на поле храбрость и характер. У нас было время подготовиться к матчу, уверен, что мы покажем все, на что способны.

Это будет увлекательная игра. Обе команды очень качественные, у каждой из них свои особенности, поэтому игра будет очень красивой с тактической точки зрения.

Мы считаем, что превосходим соперника в определенных аспектах, а они лучше нас в чем-то другом. Превосходство будет видно по истечении 180 минут, когда станет ясно, кто выйдет в следующую стадию».

О поражении от «Сити» в прошлом сезоне

«Нам не хватило смелости и индивидуальных качеств. Это очень важно в таких матчах, но в ответной игре у нас этого не было.

У нас изменилась манера игры с мячом – раньше у нас был Бензема, сейчас его нет. Мы справились с его отсутствием за счет большей мобильности в атаке. Это также сыграет важную роль».

О составе на матч

«Я ничего не говорил игрокам – все решится завтра. Не думаю, что будет что-то необычное. Вы ничего не пропустите, очевидно», – сказал главный тренер « ».