Анчелотти перед матчем ЛЧ: «Реал» лучше в одних аспектах, «Сити» – в других, игра будет увлекательной. В прошлом году нам не хватило смелости и индивидуальных качеств»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

Завтра «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Важно показать себя с лучшей стороны, ментальный аспект также имеет значение. Мы должны проявить на поле храбрость и характер. У нас было время подготовиться к матчу, уверен, что мы покажем все, на что способны.

Это будет увлекательная игра. Обе команды очень качественные, у каждой из них свои особенности, поэтому игра будет очень красивой с тактической точки зрения.

Мы считаем, что превосходим соперника в определенных аспектах, а они лучше нас в чем-то другом. Превосходство будет видно по истечении 180 минут, когда станет ясно, кто выйдет в следующую стадию».

О поражении от «Сити» в прошлом сезоне

«Нам не хватило смелости и индивидуальных качеств. Это очень важно в таких матчах, но в ответной игре у нас этого не было.

У нас изменилась манера игры с мячом – раньше у нас был Бензема, сейчас его нет. Мы справились с его отсутствием за счет большей мобильности в атаке. Это также сыграет важную роль».

О составе на матч

«Я ничего не говорил игрокам – все решится завтра. Не думаю, что будет что-то необычное. Вы ничего не пропустите, очевидно», – сказал главный тренер «Реала».

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8 комментариев
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Ясно одно , будет битва!
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Hala Madrid
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В прошлом году не хватило всего лишь каких-то 5 голов
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Это будет эпично!
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Не обобщал бы Карло. В прошлом году смелости не хватило лично ему. Как это с ним часто бывает. Но ладно бы трусливость Карло, с этим уже все смирились, но выпустить пожарного Милитао вместо Рбдигера - это он даже себя переплюнул. Не удивлюсь если он в этом году повторит то же самое. Ибо его любовь к бразильцам необъяснима.
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В прошлом году не хватило правильно подготовленной к матчу тактики и правильного состава на матч! Начо был проходным двором, Кросс не успевал нигде, поэтому 4 отхватили. Должен был играть Рюдигер, а не Начо.
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Смелости действительно не хватило, ну и решение ставить Крооса в опорку было фатальной ошибкой. Надеюсь Карло проделает работу над ошибками
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Ответ vtsch4svws
В прошлом году не хватило всего лишь каких-то 5 голов
Ахаха, это 5+
Как говорил Уткин, в такси помещаются 4, а в реал 5.
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