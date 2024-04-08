Анчелотти перед матчем ЛЧ: «Реал» лучше в одних аспектах, «Сити» – в других, игра будет увлекательной. В прошлом году нам не хватило смелости и индивидуальных качеств»
Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».
Завтра «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Важно показать себя с лучшей стороны, ментальный аспект также имеет значение. Мы должны проявить на поле храбрость и характер. У нас было время подготовиться к матчу, уверен, что мы покажем все, на что способны.
Это будет увлекательная игра. Обе команды очень качественные, у каждой из них свои особенности, поэтому игра будет очень красивой с тактической точки зрения.
Мы считаем, что превосходим соперника в определенных аспектах, а они лучше нас в чем-то другом. Превосходство будет видно по истечении 180 минут, когда станет ясно, кто выйдет в следующую стадию».
О поражении от «Сити» в прошлом сезоне
«Нам не хватило смелости и индивидуальных качеств. Это очень важно в таких матчах, но в ответной игре у нас этого не было.
У нас изменилась манера игры с мячом – раньше у нас был Бензема, сейчас его нет. Мы справились с его отсутствием за счет большей мобильности в атаке. Это также сыграет важную роль».
О составе на матч
«Я ничего не говорил игрокам – все решится завтра. Не думаю, что будет что-то необычное. Вы ничего не пропустите, очевидно», – сказал главный тренер «Реала».
Как говорил Уткин, в такси помещаются 4, а в реал 5.