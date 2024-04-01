Анчелотти о недовольстве Гвардиолы календарем «Сити» перед ЛЧ: «Таков футбол. У «Реала» небольшое преимущество, но на игру это не повлияет»
Карло Анчелотти прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о календаре.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» выразил недовольство расписанием ближайших матчей команды: «Мы играем каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»
«Таков футбол. Я доволен тем, что у нас есть девять дней на подготовку к игре с «Сити».
Да, у нас есть небольшое преимущество. Но это не повлияет на игру. У нас есть время подготовиться к игре, и мы сделаем все, что в наших силах», – сказал главный тренер «Реала».
Первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 9 апреля.
Раз пишешь такое.
Я бы посмотрел на тебя, чтобы ты сказал на место Пепа