Анчелотти о недовольстве Гвардиолы календарем «Сити» перед ЛЧ: «Таков футбол. У «Реала» небольшое преимущество, но на игру это не повлияет»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола календарь Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о календаре.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» выразил недовольство расписанием ближайших матчей команды: «Мы играем каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

«Таков футбол. Я доволен тем, что у нас есть девять дней на подготовку к игре с «Сити».

Да, у нас есть небольшое преимущество. Но это не повлияет на игру. У нас есть время подготовиться к игре, и мы сделаем все, что в наших силах», – сказал главный тренер «Реала».

Первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 9 апреля.

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24 комментария
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физ подготовка очень решает, особенно в матчах где футболисты будут носиться по 100 минут, с учетом что первая игра на поле Реала
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Таков путь.😎
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Реал отдыхает с 1 по 9е. Сити же сыграет дома с Виллой в среду, в субботу в Лондоне. И это при травмах. Ротировать в защите некем.
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Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
"КОТОлонский" wtf???😅😅😅
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Ответ Саша Казанов
Сити пройдёт, чекайте
Ухахаха, ты так уверен??? Квартиру поставишь???😁
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Ответ Streetbor
а чего у Реала такой перерыв? Куда тур девался? А то что-то пропустил.
Видимо, из-за финала кубка.
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Ответ Алмаз K
Зато там при ответной игре больше отдыхает Сити. Ответная игра куда важнее!
Оба клуба перед ответкой играют матчи чемпионата 13 апреля с разницей в 2 часа. Вот это отдохнёт Сити по сравнению с Реалом:)
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Ответ Magic13
"КОТОлонский" wtf???😅😅😅
Котолонцы замочат и стеной, и тики такой одновременно.
+4
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По поговорке: лысому шарлатану всегда что-то мешает - и это что-то - собственное шарлатанство.
+7
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Зато там при ответной игре больше отдыхает Сити. Ответная игра куда важнее!
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0
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Ответ Homelander_666
Согласен, но это мелочь по сравнению с 9 днями отдыха у Мадрида перед первым матчем)
По мне 9 дней это слишком большой перерыв для Реала. Нужно поддерживать игровой тонус. Единственное не должно быть травм но и это не факт (Куртуа например получил травму на тренировке).
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Ответ Streetbor
а чего у Реала такой перерыв? Куда тур девался? А то что-то пропустил.
Играется финал кубка Испании, поэтому все остальные команды отдыхают )))) клоуны
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Ответ Алмаз K
По мне 9 дней это слишком большой перерыв для Реала. Нужно поддерживать игровой тонус. Единственное не должно быть травм но и это не факт (Куртуа например получил травму на тренировке).
Атлетико неделю отдыхал перед матчем с Реалом в кубке, и это им помогло.
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Комментарий удален модератором
Ответ Алмаз K
Действительно только 2 часа)Ну да ладно формально 2 часа тоже преимущество учитывая что Сити будет играть дома с Лутоном и с Реалом. А Реал оба матча в гостях.
Согласен, но это мелочь по сравнению с 9 днями отдыха у Мадрида перед первым матчем)
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Ответ FOOTBALL
Шарлатан скорее ты !!! Раз пишешь такое. Я бы посмотрел на тебя, чтобы ты сказал на место Пепа
Нет ты шарлатан!
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Ответ Vadim Slutsky
По поговорке: лысому шарлатану всегда что-то мешает - и это что-то - собственное шарлатанство.
Шарлатан скорее ты !!!
Раз пишешь такое.

Я бы посмотрел на тебя, чтобы ты сказал на место Пепа
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Ответ Vadim Slutsky
По поговорке: лысому шарлатану всегда что-то мешает - и это что-то - собственное шарлатанство.
А причём тут тен Хаг?
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Ответ Саша Казанов
Сити пройдёт, чекайте
Ну тут 50 на 50))
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а чего у Реала такой перерыв? Куда тур девался? А то что-то пропустил.
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