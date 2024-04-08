Станислав Черчесов: «В Венгрии, Польше, Австрии, Германии только эксперты футбол оценивают. В России – все, от депутатов до артистов. Футбол иногда ведут не туда, куда он должен идти»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Польша высшая лига Венгрия болельщики Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов отметил, что футбол в России оценивают не только эксперты.

– В Венгрии, Польше, Австрии, Германии только реальные эксперты футбол оценивают. В России – все, начиная от депутатов и заканчивая артистами.

– Все специалисты?

– Да, это не плохо и не хорошо, просто по‑другому. Профессиональный футбол иногда ведут не туда, куда он должен идти. Больше создается ажиотаж, какая‑то непонятная эйфория вокруг чего‑то, чего нет. Часто зерно, которое должно вырасти, куда‑то уходит, вершки остаются. Это, по‑моему, неправильно.

Чемпионат Венгрии? Чего‑то сверхъестественного там нет. Никуда не летали, все время на автобусе, несколько команд в Будапеште. Пять минут от нашей базы, и мы уже на их стадионе. Сами арены меньше, ажиотаж чуть меньше.

Футбол любят, надо сказать, что [Виктор] Орбан много сделал, почти все стадионы в той или иной мере перестроены, ухожены. Все есть в этом плане. Строят легкоатлетический стадион. Он свою страну в спортивном плане подтянул, – сказал бывший тренер сборной России, «Легии» и «Ференцвароша».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Там просто нет столько депутатов, артистов….)
+5
0
+5
Так оценивают или управляют? Оценивать может кто угодно,хоть ребенок, а вот работать там должны профессионалы.
+3
0
+3
Было бы что там оценивать
Лига провонявшая газом
+4
-3
+1
И тут царя приплёл, теперь Орбана. Холуй, он и в Африке холуй.
+1
-1
0
Эблан🫵🏽🤡😂
0
0
0
любой кто пришел на стадион, включил телевизор и проч и стал смотреть футбол имеет право оценивать то что он смотрит.
футбол такой же товар, как автомобиль , например.
по логике Черчесова, получается что оценивать автомобили имеют право только специалисты-производители авто.
а сам Черчесов, если авто у него заглохло в 100м от автосалона должен спокойно принять это и сказать - "ну не специалист, не буду создавать ажиотаж".
0
0
0
Он свою страну в спортивном плане подтянул, – сказал бывший тренер сборной России, «Легии» и «Ференцвароша».
А наш дед убил!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий