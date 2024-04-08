Станислав Черчесов отметил, что футбол в России оценивают не только эксперты.

– В Венгрии, Польше, Австрии, Германии только реальные эксперты футбол оценивают. В России – все, начиная от депутатов и заканчивая артистами.

– Все специалисты?

– Да, это не плохо и не хорошо, просто по‑другому. Профессиональный футбол иногда ведут не туда, куда он должен идти. Больше создается ажиотаж, какая‑то непонятная эйфория вокруг чего‑то, чего нет. Часто зерно, которое должно вырасти, куда‑то уходит, вершки остаются. Это, по‑моему, неправильно.

Чемпионат Венгрии? Чего‑то сверхъестественного там нет. Никуда не летали, все время на автобусе, несколько команд в Будапеште. Пять минут от нашей базы, и мы уже на их стадионе. Сами арены меньше, ажиотаж чуть меньше.

Футбол любят, надо сказать, что [Виктор] Орбан много сделал, почти все стадионы в той или иной мере перестроены, ухожены. Все есть в этом плане. Строят легкоатлетический стадион. Он свою страну в спортивном плане подтянул, – сказал бывший тренер сборной России, «Легии» и «Ференцвароша».