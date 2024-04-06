Черчесов назвал Германию, Францию и Англию фаворитами Евро-2024: «Будет и команда-сюрприз из числа середняков» 

Станислав Черчесов назвал фаворитов предстоящего Евро-2024.

— Ваши фавориты на чемпионате Европы?

— В Германии была смена тренера, и последние игры показывают, что у них есть положительные сдвиги. Кросс вернулся, надеюсь, что Нойер займет свое место в воротах. Так что сборная Германии, тем более в статусе хозяйки чемпионата, всегда будет фаворитом.

Другое дело, что и сборная который большой турнир подряд показывает стабильно высокие результаты. Тренер [Дидье Дешам] у этой команды с огромным опытом участия в таких турнирах, в том числе и в качестве игрока. Есть у них лидер такого уровня, как Киллиан Мбаппе… Так что такая сборная должна нацеливаться на победу в турнире.

Плюс сборная , которая хорошо играет и может далеко пройти по турниру. Но я уверен, что на этом , как часто это бывает, будет команда-сюрприз из числа тех сборных, которых принято считать середняками. Такая команда неожиданными результатами повлияет на расклады среди фаворитов, – сказал экс-тренер сборной России.