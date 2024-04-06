Черчесов назвал Германию, Францию и Англию фаворитами Евро-2024: «Будет и команда-сюрприз из числа середняков» 

Теги Станислав Черчесов Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 Футбол

Станислав Черчесов назвал фаворитов предстоящего Евро-2024.

— Ваши фавориты на чемпионате Европы?

— В Германии была смена тренера, и последние игры показывают, что у них есть положительные сдвиги. Кросс вернулся, надеюсь, что Нойер займет свое место в воротах. Так что сборная Германии, тем более в статусе хозяйки чемпионата, всегда будет фаворитом. 

Другое дело, что и сборная Франции который большой турнир подряд показывает стабильно высокие результаты. Тренер [Дидье Дешам] у этой команды с огромным опытом участия в таких турнирах, в том числе и в качестве игрока. Есть у них лидер такого уровня, как Киллиан Мбаппе… Так что такая сборная должна нацеливаться на победу в турнире.

Плюс сборная Англии, которая хорошо играет и может далеко пройти по турниру. Но я уверен, что на этом Евро-2024, как часто это бывает, будет команда-сюрприз из числа тех сборных, которых принято считать середняками. Такая команда неожиданными результатами повлияет на расклады среди фаворитов, – сказал экс-тренер сборной России.

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5 комментариев
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Например Испания?
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Ну так не честно, подсмотрел у буков. Полевой командир разведчиков.

Букмекеры считают Англию фаворитом турнира за 4.00. Франция – главный конкурент англичан с коэффициентом 4.50. Топ-3 замыкает хозяйка чемпионата – сборная Германии (7.00).
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ну это очевидные 3 фаворита, по игре и по глубине состава.. далее идут Испания, Португалия, Бельгия с Тедеско может выстрелить.. Италия, хоть и слабый состав, может удивить снова.. в голландцев совсем не верю..
я лично ожидаю очень интересный Евро, с четвертьфинала должны уже быть топовые пары
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На мой взгляд, Австрия имеет неплохие шансы, чтобы высоко прыгнуть на турнире. Их игра, а также проходимая группа и удачная сетка могут позволить это
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Ответ ПравдоРуб
Например Испания?
Испания среди теневых фаворитов, вполне может выстрелить
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