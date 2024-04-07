«Астон Вилла» – «Лилль»: прогноз на матч 11 апреля 2024, Лига конференций, 1/4 финала

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В четверг, 11 апреля, в матче четвертьфинала Лиги конференций «Астон Вилла» дома сыграет с «Лиллем». Поединок пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», и начнется в 22:00 по московскому времени. Синоптики обещают переменную облачность и 11 градусов тепла, поэтому футболисты обеих команд наверняка смогут показать свою лучшую игру.

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Рекомендованные варианты ставок:

  • победа «Астон Виллы» или ничья – 1.27;
  • обе забьют (да) – 1.82.

Подопечные Уная Эмери входят в пятерку лидеров чемпионата Англии, команда вышла из группы Лиги Конференции с первой строчки, пусть и не со 100% результатом. «Доги» занимают четвертое место в Лиге 1. Команда Пауло Фонсеки также вышла из группы в Лиге Конференции с первой строчки. Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Лилль» поможет вам сделать осмысленную ставку на предстоящую встречу.

«Астон Вилла»

 

«Астон Вилла» пребывает в довольно неплохой игровой форме. Так, подопечные Уная Эмери в последних десяти матчах выиграли пять встреч, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения:

  • 17.02.24 «Фулхэм» – «Астон Вилла» 1:2;
  • 24.02.24 «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест» 4:2;
  • 02.03.24 «Астон Вилла» – «Лутон Таун» 3:2;
  • 07.03.24 «Аякс» – «Астон Вилла» 0:0;
  • 10.03.24 «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» 0:4;
  • 14.03.24 «Астон Вилла» – «Аякс» 4:0;
  • 17.03.24 «Вест Хэм» – «Астон Вилла» 1:1;
  • 30.03.24 «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» 2:0;
  • 03.04.24 «Ман Сити» – «Астон Вилла» 4:1;
  • 06.04.24 «Астон Вилла» – «Брентфорд» 3:3.

Команда наколотила 20 голов – в среднем по 2.0 гола за игру. Пропускают бирмингемцы достаточно много – 17 голов или 1.7 мяч за игру. Команда, при этом, практически треть рассмотренных игр сыграла «на ноль», а в шести встречах и забивала, и пропускала.

Что касается статистических тенденций, то бирмингемцы бьют по воротам соперника 11.1 раз за игру, но в створ приходится только 4.4 удара. По воротам «Астон Виллы» наносят 11.2 ударов, а до голкипера бирмингемцев доходит только 4 удара. Команда владеет мячом на проятжении 51,5% игрового времени. Футболисты Уная Эмери подают, в среднем, по 6 угловых за матч, а также 1.8 раза за игру попадают в положение «вне игры».

В последних десяти домашних встречах «Астон Вилла» не проигрывает на протяжении трех игр кряду, а в целом статистика выступления на «Вилла Парк» вполне приемлемая – четыре победы, две ничьи и четыре поражения.

В чемпионате Англии «Астон Вилла» занимает пятое место и имеет в своем активе 60 очков. Бирмингемцы выиграли 18 матчей, в шести встречах сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Команда забила 66 голов, а пропустила 49 мячей.

Лучший бомбардир команды – Олли Уоткинс. Англичанин наколотил 24 гола в 43 матчах. На второй строчке идет Леон Бэйли с 12 голами в 43 поединках, а на третьем месте – Дуглас Луис с 10 голами в 45 матчах (половина голов была забита с пенальти).

Список лучших ассистентов выглядит аналогичным образом, Леон Бэйли, Олли Уоткинс отдали по 10 ассистов в 43 матчах, а Дуглас Луис записал на свой счет аналогичное количество результативных передач в 45 поединках.

В предстоящей встрече команде не помогут шесть игроков, все футболисты пребывают в лазарете команды:

  • Тайрон Мингз;
  • Эмилиано Буэндиа;
  • Джейкоб Рэмзи;
  • Бубакар Камара;
  • Мэтти Кэш.

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«Лилль»

 

«Доги» в последних десяти матчах выиграли пять встреч, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Примечательно, команда не проигрывает на протяжении семи поединков кряду:

  • 05.04.24 «Лилль» – «Марсель» 3:1;
  • 29.03.24 «Лилль» – «Ланс» 2:1;
  • 17.03.24 «Брест» – «Лилль» 1:1;
  • 14.03.24 «Лилль» – «Штурм Грац» 1:1;
  • 10.03.24 «Лилль» – «Ренн» 2:2;
  • 07.03.24 «Штурм Грац» – «Лилль» 0:3;
  • 02.03.24 «Лилль» – «Реймс» 1:0;
  • 25.02.24 «Лилль» – «Тулуза» 1:3;
  • 17.02.24 «Лилль» – «Гавр» 3:0;
  • 10.02.24 ПСЖ – «Лилль» 3:1.

«Лилль» забивает, в среднем, по 1.8 гола за игру – 18 голов в последних десяти матчах, пропускает команда по 1.2 гола за матч, или 12 мячей в последних десяти играх. Команда в трех последних играх сохранила свои ворота в неприкосновенности, а в семи поединках и забивала, и пропускала.

Если говорить о статистических тенденциях, то «Астон Вилла» наносит по воротам соперника 13.3 удара за матч, в створ приходится 5.9 удара за игру. Команда допускает по своим воротам 11.9 удара, но до голкипера «Лилля» доходит только 3.8 удара. Команда владеет мячом на протяжении 55.9% игрового времени, подает 5.3 угловых за матч, игроки «Лилля» в среднем попадают в офсайд 1.7 раз.

Что касается статистики гостевых матчей, команда демонстрирует не столь радужные результаты – три победы, три ничьи и четыре поражения. Впрочем, в начале марта команда сумела прервать четырехматчевую серию гостевых матчей без побед, и теперь не проигрывает в гостях в трех поединках кряду.

В чемпионате Франции «Лилль» идет на четвертом месте с 49 очками. Команда выиграла 13 встреч, в 10 матчах сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Доги» забили 42 гола и пропустили 25 мячей. Отметим, игрок команды Джонатан Дэвид входит в число лучших бомбардиров Лиги 1 – игрок занимает второе место, имеет в своем активе 16 голов в 28 матчах.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды канадец Джонатан Дэвид. Футболист наколотил 23 гола (три забил с пенальти) в 39 поединках «Догов». На втором месте идет Эдон Жегрова с 11 голами (одним с пенальти) в 40 поединках, а на третьем месте расположился хорошо знакомый российским болельщикам Юсуф Языджи. Турок отличился десять раз (одним голом с пенальти) в 36 матчах французского клуба.

Эдон Эегрова отличился девятью ассистами в 40 матчах – это лучший результат команды. На втором месте идет Анхель Гомес с восемью результативными передачами в 37 поединках, а на третьей строчке – Джонатан Дэвид с пятью ассистами в 39 матчах.

В лазарете команды пребывает только два футболиста – Самюэль Умтити и Анхель Гомес. Оба игрока не смогут помочь «Лиллю» в матче против «Астон Виллы».

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Астон Вилла» – «Лилль»

 

История противостояния команд насчитывает только два матча – в 2022 году коллективы играли друг с другом в Кубке Интертото. «Лилль» записал на свой счет одну победу, а еще одна встреча завершилась ничьей:

  • 31.07.02 «Лилль» – «Астон Вилла» 1:1;
  • 07.08.02 «Астон Вилла» – «Лилль» 0:2.

«Астон Виллу» можно назвать фаворитом поединка, однако оба коллектива демонстрируют, в целом, равную статистику выступления. В предыдущем домашнем матче «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом» – 3:3, а вот «Лилль» в предыдущем гостевом поединке сыграл вничью с «Брестом» (1:1).

Обе команды довольно много стабильно забивают, но и пропускают немало – это дает основания полагать, что в поединке забьют обе команды. Что касается исхода встречи, можно согласиться с аналитиками букмекеров и поставить на «Астон Виллу», но лучше перестраховаться и взять двойной шанс – x1 или ничья. Это первая встреча двухраундового противостояния на вылет, и наверняка команда решат лучше изучить друг друга – участник полуфинала Лиги Конференции будет определен в ответной встрече.

Для заключения пари воспользуемся линией букмекерской конторы «БетБум», рекомендованные ставки на игру:

  • победа «Астон Виллы» или ничья – 1.27;
  • обе забьют (да) – 1.82.

Коэффициенты события постоянно меняются, актуальные котировки на матч «Астон Вилла» – «Лилль» необходимо отслеживать на сайте и в мобильных приложениях БК «БетБум».

Где смотреть матч Астон Вилла – Лилль

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Астон Вилла Англия – Лилль Франция
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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