Олимпиакос — Фенербахче: прогноз на матч 11 апреля 2024, Лига конференций, 1/4 финала

11 апреля пройдет первый матч четвертьфинального противостояния «Олимпиакос» — «Фенербахче». Команды сражаются за выход в полуфинал Лиги конференций. Игра пройдет в Пирее на поле стадиона «Георгиос Караискакис». Начало встречи в 19:45 по московскому времени.

В первой игре нет явного фаворита. Хозяева получили незначительное преимущество. Что касается прохода в следующий раунд, то букмекер «БетБум» уверен в выходе «Фенербахче». На проход «канареек» коэффициент 1,62 и 2,25 на проход «Олимпиакоса» в 1/2 финала Лиги конференций.

Противостояние команд насчитывает четыре матча: по две победы каждого из соперников. Отметим, что «Фенербахче» был дважды сильнее 2:1 и 3:2 в товарищеских матчах. У «Олимпиакоса» победа 1:0 дома и 3:0 в гостях в рамках групповой стадии Лиги Европы 2021/2022. Общая разница голов в четырех встречах 7:5 в пользу «Олимпиакоса».

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Рекомендованная ставка: ТБ25, гол «Фенербахче», «Обе забьют — да».

Олимпиакос

Красно-белые в матче 30 тура Суперлиги в гостях переиграли «Ламию» со счетом 5:1. В первом тайме по голу на счету Стевана Йоветича и Аюба Эль-Кааби. В концовке тайме случился автогол Кириакоса Пападопуласа, во втором тайме еще один мяч гостей был записан как автогол Георгиоса Корнезоса. На 85 минуте голом отметился Юссеф Эль-Араби, после чего красно-белые пропустили.

Победа позволила команде остаться в борьбе за еврокубки и чемпионство. Красно-белые занимают четвертое место в чемпионской группе с 63 очками. Отставание от еврокубкового третьего места всего два очка и четыре балла отставание от лидирующего ПАОКа. «Олимпиакос» реже всех в Греции играет вничью. В 30 матчах 20 побед, 3 ничьи и 7 поражений с разницей голов 67:29.

Результаты «Олимпиакоса» в пяти последних матчах:

Суперлига, «Ламия» — «Олимпиакос» 1:5;

Суперлига, «Олимпиакос» — «Арис» Салоники 3:0;

Суперлига, АЕК Афины — «Олимпиакос» 1:0;

Лига конференций, «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос» 1:6;

Суперлига, «Олимпиакос» — «Панатинаикос» 1:3.

На отрезке в 10 официальных матчей у красно-белых семь побед и три поражения. Разница голов на этом отрезке 24:12. На домашней арене у «Олимпиакоса» шесть побед и четыре поражения. Разница голов 19:11.

Интересные статистические факты по игре «Олимпиакоса» в сезоне:

Самые результативные игроки в Лиге конференций: Аюб Эль-Кааби 5+0, Даниэл Каштелу 1+2, Костас Фортунис 1+2, Георгис Масурас 0+1, Стеван Йоветич 1+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Аюб эль-Кааби 27+0, Костас Фортунис 10+13, Даниэл Каштелу 13+5, Георгиос Масурас 9+4, Стеван Йоветич 6+2;

«Олимпиакос» победил в 10 из 13 матчах;

«Олимпиакос» победил в 6 из 8 домашних играх;

«Олимпиакос» забивает в первом тайме в 4 домашних встречах;

5 последних домашних игр прошли как минимум с 3 голами;

«Олимпиакос» не играет вничью в 10 играх и 10 домашних встречах.

Из-за дисквалификации не сыграет Даниэл Каштелу. Под вопросом участие в матче Франсиско Ортеги. На предыдущей стадии плей-офф красно-белые отыгрались после поражения в три гола в первом матче.

Прогноз на игру Монтеррей – Интер Майами

Фенербахче

«Канарейки» в матче 31 тура чемпионата Турции дома обыграли «Адану Демирспор» со счетом 4:2. В первом тайме команды обменялись голами. За хозяев забил Александр Джилу, в составе гостей голом отметился Марио Балотелли. Во втором тайме за «Адану Демирспор» забил Юсуф Бараси на 80 минуте. В составе победителей голами отметились Эдин Джеко, Душан Тадич и Сердар Дурсун.

В турецкой Суперлиге команда продолжает погоню за «Галатасараем» в чемпионской гонке. Соперников разделяет всего два очка, причем отрыв от третьего места 30 баллов. В 31 игре у «канареек» 26 побед, 4 ничьи и 1 поражение. Разница голов 83:27. «Фенербахче» забивает больше всех в турнире.

Результаты «Фенербахче» в пяти последних матчах:

Суперлига, «Фенербахче» — «Адана Демирспор» 4:2;

Суперлига, «Трабзонспор» — «Фенербахче» 2:3;

Лига конференций, «Фенербахче» — «Юнион» Сент-Жиллуаз 0:1;

Суперлига, «Фенербахче» — «Пендикспор» 4:1;

Лига конференций, «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Фенербахче» 0:3.

На официальном уровне у «канареек» семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 23:13. В статусе гостей у «Фенербахче» серия из трех побед. Всего в 10 матчах девять побед и поражение при разнице голов 22:7.

Интересные статические факты по игре «Фенербахче» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Лиге конференций: Миши Батшуайи 6+1, Душан Тадич 5+1, Ирфан Джан Кахведжи 4+1, Эдин Джеко 4+1, Себастьян Шиманьский 3+2;

Самые результативные игроки в сезоне: Эдин Джеко 23+4, Душан Тадич 14+12, Миши Батшуайи 21+2, Себастьян Шиманьский 12+11, Ирфан Джан Кахведжи 14+8;

«Фенербахче» победил в 9 из 10 и 20 из 24 гостевых матчах;

«Фенербахче» выиграл 11 из 13 матчей в турнире;

«Фенербахче» не играет вничью в 14 матчах еврокубков;

В 4 из 5 матчах Лиги конференций как минимум один соперник не забивает;

«Фенербахче» забивает как минимум гол в 7 из 8 гостевых матчах турнира;

В 7 и 10 матчах турнира было забито как минимум 3 гола.

Из-за травмы не играет Мехмет Умут Найыр. Под вопросом участие в матче защитника Луана Переса. «Фенербахче» сорвал проведение матча за Суперкубок Турции с «Галатасараем». Сперва команды выставила молодежный состав и ушла с поля после первой минуты.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций Олимпиакос — Фенербахче

«Канарейки» пока не побеждали в официальных очных матчах. Обе победы пришлись на товарищеские матчи. У красно-белых же победы в Лиги Европы. На стадии плей-офф соперники первый раз играют очные матчи.

Коэффициенты на матч «Олимпиакос» — «Фенербахче» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Олимпиакоса» — 2,54;

Ничья — 3,36;

Победа «Фенербахче» — 2,88;

ТБ2,5 —1,85;

ТМ2,5 — 2,01;

«Обе забьют — да» — 1,71;

«Обе забьют — нет» — 2,17.

Красно-белые в 1/8 финала турнира проиграли первый матч 1:4, второй выиграли с таким же счетом в основное время и дважды забили в дополнительное. У «Фенербахче» соперник был проще, но команда после уверенной победы 3:0 в гостях, дома проиграла 0:1. Обе команды едко играют вничью. Если брать последние 10 встреч, то у «Олимпиакоса» их нет, а у «Фенербахче» всего одна. При этом команды достаточно результативные и в среднем забивают по 2,4 гола. Основная ставка на матч — ТБ2,5 с коэффициентом 1,85 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Олимпиакос — Фенербахче

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁