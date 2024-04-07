Олимпиакос — Фенербахче: прогноз на матч 11 апреля 2024, Лига конференций, 1/4 финала

Теги Фенербахче Олимпиакос Ставки на спорт Ставки на футбол Лига конференций УЕФА прогнозы на футбол Футбол

11 апреля пройдет первый матч четвертьфинального противостояния «Олимпиакос» — «Фенербахче». Команды сражаются за выход в полуфинал Лиги конференций. Игра пройдет в Пирее на поле стадиона «Георгиос Караискакис». Начало встречи в 19:45 по московскому времени.

В первой игре нет явного фаворита. Хозяева получили незначительное преимущество. Что касается прохода в следующий раунд, то букмекер «БетБум» уверен в выходе «Фенербахче». На проход «канареек» коэффициент 1,62 и 2,25 на проход «Олимпиакоса» в 1/2 финала Лиги конференций.

Противостояние команд насчитывает четыре матча: по две победы каждого из соперников. Отметим, что «Фенербахче» был дважды сильнее 2:1 и 3:2 в товарищеских матчах. У «Олимпиакоса» победа 1:0 дома и 3:0 в гостях в рамках групповой стадии Лиги Европы 2021/2022. Общая разница голов в четырех встречах 7:5 в пользу «Олимпиакоса».

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

Рекомендованная ставка: ТБ25, гол «Фенербахче», «Обе забьют — да».

Олимпиакос

 

Красно-белые в матче 30 тура Суперлиги в гостях переиграли «Ламию» со счетом 5:1. В первом тайме по голу на счету Стевана Йоветича и Аюба Эль-Кааби. В концовке тайме случился автогол Кириакоса Пападопуласа, во втором тайме еще один мяч гостей был записан как автогол Георгиоса Корнезоса. На 85 минуте голом отметился Юссеф Эль-Араби, после чего красно-белые пропустили.

Победа позволила команде остаться в борьбе за еврокубки и чемпионство. Красно-белые занимают четвертое место в чемпионской группе с 63 очками. Отставание от еврокубкового третьего места всего два очка и четыре балла отставание от лидирующего ПАОКа. «Олимпиакос» реже всех в Греции играет вничью. В 30 матчах 20 побед, 3 ничьи и 7 поражений с разницей голов 67:29.

Результаты «Олимпиакоса» в пяти последних матчах:

  • Суперлига, «Ламия» — «Олимпиакос» 1:5;
  • Суперлига, «Олимпиакос» — «Арис» Салоники 3:0;
  • Суперлига, АЕК Афины — «Олимпиакос» 1:0;
  • Лига конференций, «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос» 1:6;
  • Суперлига, «Олимпиакос» — «Панатинаикос» 1:3.

На отрезке в 10 официальных матчей у красно-белых семь побед и три поражения. Разница голов на этом отрезке 24:12. На домашней арене у «Олимпиакоса» шесть побед и четыре поражения. Разница голов 19:11.

 

Интересные статистические факты по игре «Олимпиакоса» в сезоне:

  • Самые результативные игроки в Лиге конференций: Аюб Эль-Кааби 5+0, Даниэл Каштелу 1+2, Костас Фортунис 1+2, Георгис Масурас 0+1, Стеван Йоветич 1+0;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Аюб эль-Кааби 27+0, Костас Фортунис 10+13, Даниэл Каштелу 13+5, Георгиос Масурас 9+4, Стеван Йоветич 6+2;
  • «Олимпиакос» победил в 10 из 13 матчах;
  • «Олимпиакос» победил в 6 из 8 домашних играх;
  • «Олимпиакос» забивает в первом тайме в 4 домашних встречах;
  • 5 последних домашних игр прошли как минимум с 3 голами;
  • «Олимпиакос» не играет вничью в 10 играх и 10 домашних встречах.

Из-за дисквалификации не сыграет Даниэл Каштелу. Под вопросом участие в матче Франсиско Ортеги. На предыдущей стадии плей-офф красно-белые отыгрались после поражения в три гола в первом матче.

Прогноз на игру Монтеррей – Интер Майами

Фенербахче

 

«Канарейки» в матче 31 тура чемпионата Турции дома обыграли «Адану Демирспор» со счетом 4:2. В первом тайме команды обменялись голами. За хозяев забил Александр Джилу, в составе гостей голом отметился Марио Балотелли. Во втором тайме за «Адану Демирспор» забил Юсуф Бараси на 80 минуте. В составе победителей голами отметились Эдин Джеко, Душан Тадич и Сердар Дурсун.

В турецкой Суперлиге команда продолжает погоню за «Галатасараем» в чемпионской гонке. Соперников разделяет всего два очка, причем отрыв от третьего места 30 баллов. В 31 игре у «канареек» 26 побед, 4 ничьи и 1 поражение. Разница голов 83:27. «Фенербахче» забивает больше всех в турнире.

 

Результаты «Фенербахче» в пяти последних матчах:

  • Суперлига, «Фенербахче» — «Адана Демирспор» 4:2;
  • Суперлига, «Трабзонспор» — «Фенербахче» 2:3;
  • Лига конференций, «Фенербахче» — «Юнион» Сент-Жиллуаз 0:1;
  • Суперлига, «Фенербахче» — «Пендикспор» 4:1;
  • Лига конференций, «Юнион» Сент-Жиллуаз — «Фенербахче» 0:3.

На официальном уровне у «канареек» семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 23:13. В статусе гостей у «Фенербахче» серия из трех побед. Всего в 10 матчах девять побед и поражение при разнице голов 22:7.

Интересные статические факты по игре «Фенербахче» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в Лиге конференций: Миши Батшуайи 6+1, Душан Тадич 5+1, Ирфан Джан Кахведжи 4+1, Эдин Джеко 4+1, Себастьян Шиманьский 3+2;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Эдин Джеко 23+4, Душан Тадич 14+12, Миши Батшуайи 21+2, Себастьян Шиманьский 12+11, Ирфан Джан Кахведжи 14+8;
  • «Фенербахче» победил в 9 из 10 и 20 из 24 гостевых матчах;
  • «Фенербахче» выиграл 11 из 13 матчей в турнире;
  • «Фенербахче» не играет вничью в 14 матчах еврокубков;
  • В 4 из 5 матчах Лиги конференций как минимум один соперник не забивает;
  • «Фенербахче» забивает как минимум гол в 7 из 8 гостевых матчах турнира;
  • В 7 и 10 матчах турнира было забито как минимум 3 гола.

Из-за травмы не играет Мехмет Умут Найыр. Под вопросом участие в матче защитника Луана Переса. «Фенербахче» сорвал проведение матча за Суперкубок Турции с «Галатасараем». Сперва команды выставила молодежный состав и ушла с поля после первой минуты.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций Олимпиакос — Фенербахче

 

«Канарейки» пока не побеждали в официальных очных матчах. Обе победы пришлись на товарищеские матчи. У красно-белых же победы в Лиги Европы. На стадии плей-офф соперники первый раз играют очные матчи.

Коэффициенты на матч «Олимпиакос» — «Фенербахче» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Олимпиакоса» — 2,54;
  • Ничья — 3,36;
  • Победа «Фенербахче» — 2,88;
  • ТБ2,5 —1,85;
  • ТМ2,5 — 2,01;
  • «Обе забьют — да» — 1,71;
  • «Обе забьют — нет» — 2,17.

Красно-белые в 1/8 финала турнира проиграли первый матч 1:4, второй выиграли с таким же счетом в основное время и дважды забили в дополнительное. У «Фенербахче» соперник был проще, но команда после уверенной победы 3:0 в гостях, дома проиграла 0:1. Обе команды едко играют вничью. Если брать последние 10 встреч, то у «Олимпиакоса» их нет, а у «Фенербахче» всего одна. При этом команды достаточно результативные и в среднем забивают по 2,4 гола. Основная ставка на матч — ТБ2,5 с коэффициентом 1,85 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч Олимпиакос — Фенербахче

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Олимпиакос Греция – Фенербахче Турция
Дата проведения
11 апреля, 19.45, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий