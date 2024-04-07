Астон Вилла – Лилль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 11 апреля

В четверг, 11 апреля, сыграют Астон Вилла и Лилль в первом матче четвертьфинала Лиги Конференций УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Игра.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Астон Вилла – Лилль

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Астон Вилла – Лилль

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