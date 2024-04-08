Кафу: «Зенит» показывает хороший уровень в Европе. Допускаю, что в Бразилии они выигрывали бы титулы так же, как в России»

Кафу сравнил уровень «Зенита» с командами из Европы и Бразилии.

– Вы знаете, сколько бразильцев играет за «Зенит»?

– Конкретное число не назову, знаю лишь, что их там много.

– У « » в составе девять бразильцев. Зачем им ехать в Россию? За деньгами?

– Нет, потому что «Зенит» – команда, которая играет в чемпионов, показывает хороший уровень игры в Европе и выигрывает трофеи у себя в стране.

– Если бы «Зенит» играл в чемпионате Бразилии, они бы так же становились чемпионами, как и в России?

– Возможно. Хоть чемпионаты очень разные, но допускаю, что «Зенит» выигрывал бы в Бразилии чемпионства так же, как и у вас в стране, – сказал бывший игрок сборной Бразилии.