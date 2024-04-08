Кафу: «Зенит» показывает хороший уровень в Европе. Допускаю, что в Бразилии они выигрывали бы титулы так же, как в России»

Теги Зенит Кафу высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Кафу сравнил уровень «Зенита» с командами из Европы и Бразилии.

– Вы знаете, сколько бразильцев играет за «Зенит»?

– Конкретное число не назову, знаю лишь, что их там много.

– У «Зенита» в составе девять бразильцев. Зачем им ехать в Россию? За деньгами?

– Нет, потому что «Зенит» – команда, которая играет в Лиге чемпионов, показывает хороший уровень игры в Европе и выигрывает трофеи у себя в стране.

– Если бы «Зенит» играл в чемпионате Бразилии, они бы так же становились чемпионами, как и в России?

– Возможно. Хоть чемпионаты очень разные, но допускаю, что «Зенит» выигрывал бы в Бразилии чемпионства так же, как и у вас в стране, – сказал бывший игрок сборной Бразилии.

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64 комментария
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Какого года интервью?
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+98
Тяжело щас играть стало на два фронта, конкуренция в лиге чемпионов высокая у Зенита конечно, особенно последние пару лет
+55
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Только за счет бразильцев и вывозят Лигу чемпионов
+44
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+40
Ну, с бразильцами в составе "зенит" в ЛЧ никому не проигрывает, между прочим...
+18
-2
+16
"Зенит – команда, которая играет в Лиге чемпионов,"

Надо бы рассказать Кафу...
+15
-1
+14
Ответ fussballer
Какого года интервью?
Слово в слово хотел написать)))))Плюс
+13
-1
+12
Ещё один бразил решил присосаться к денежкам госкорпорации👍🤔
+9
-1
+8
Скажите ему...
+5
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Ответ Roman Vleskov
Так не вывозят же
Как не вывозят? Ни одного поражения за 2 года.
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Шутка года!
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+5
Оказывается этим неграм просто врут, что они будут играть в Лиге чемпионов. А потом как обычно, отбирают паспорт и тд и тп
+6
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+4
Ответ Roman Vleskov
Так не вывозят же
В смысле не вывозят? Зенит уже 10 лет никому не отдаёт трофей
+7
-3
+4
На квартиру в Спб наговорил уже или еще нет?
+4
0
+4
Последние места в группе ЛЧ - это хороший уровень ?
+9
-6
+3
Сморозил, конечно
+3
0
+3
Похмелился с утра что ли
+3
0
+3
🤣 тот случай когда решили хайпануть но жиденько обделались. Газмяс
+2
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+2
Если Газпром также заряжал судей, то даже в Англии выиграли бы
+2
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+2
Завтра ЛЧ Плей-Офф. Зенита там нет.
+1
0
+1
Приходит Кака к Кафу. Как там погода? С утра шёл дождь.
+1
0
+1
Ответ Bul.Bul
Только за счет бразильцев и вывозят Лигу чемпионов
Так не вывозят же
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+1
Чел, который брал интервью тоже по ходу не в курсе обстановки-даже не поправил Кафу.
+1
0
+1
Ответ Bul.Bul
Только за счет бразильцев и вывозят Лигу чемпионов
Ничего они конечно же не вывозили
+1
0
+1
Зенит завтра или в среду играет?
+1
0
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Ответ Мартинелли
Последние места в группе ЛЧ - это хороший уровень ?
4 место было 1 раз клоун
+1
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Ответ Nikolay Stavrogin
Либо Кафу потерялся во времени, либо он в курсе о существовании ночной лиги чемпионов, в которой зенит ежегодно претендент на титул
Кафу бух..т с Радимом
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Спорт позорники!Одно и тоже повторяют!
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Ответ Кирилл Дубасов
В смысле не вывозят? Зенит уже 10 лет никому не отдаёт трофей
Ты ЛЧ от РПЛ не отличаешь?) Или я шутку не выкупил...
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Ответ Roman Vleskov
Ты ЛЧ от РПЛ не отличаешь?) Или я шутку не выкупил...
Под такими новостями конечно только шутить)
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Ответ Spartakus1984
Вообще отличный уровень,Семаку помогает не продлить ’’рекорд’’то что нет матчей в Европе сейчас у зенита))
Ваши рекорды по вылетам в квалификациях вечны. Как там после Педро, болит ещё?
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