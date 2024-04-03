Вингер «Зенита» Педро об уровне РПЛ: «Очень высокий. Футбол силовой, контактный, но я был готов к тому, что придется много бегать, бороться»
Педро дос Сантос высоко оценил уровень футбола в Мир РПЛ.
– Ты пока мало сыграл за «Зенит», но все же: как тебе уровень Премьер-лиги?
– Очень высокий. Объясню почему: футбол в России силовой, контактный, физически развитые игроки имеют определенные преимущества перед остальными.
В Бразилии все же ставка больше делается на техническую оснащенность. Однако я был готов к тому, что в вашем чемпионате придется много бегать, бороться. Мы обсуждали все эти моменты с Ренаном и Ду Кейросом.
Но одно дело говорить о чем-то, и совсем другое, когда ты с этим сталкиваешься. Я быстро понял, что Ренан и Ду Кейрос были правы.
Стараюсь как можно скорее адаптироваться к новым условиям, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».
Бразилец Ду Кейрос до недавнего времени выступал за «Зенит», но был отдан «Гремио» в аренду с правом выкупа до конца 2024 года.
Роберт Ренан в январе покинул петербуржский клуб и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.