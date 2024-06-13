сборная Италии – сборная Албании где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 15 июня

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

В субботу, 15 июня, сыграют сборная Италии и сборная Албании в 1 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

  • Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Италии – сборная Албании

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

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