Италия — Албания, 15.06.2024, Евро-2024 — прогноз на футбольный матч

15 июня 2024 года в немецком городе Дортмунд, состоится 1 тур группового этапа финального турнира ЧЕ-2024 между сборными Италии и Албании. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Помимо Италии и Албании в группе B свои силы попробуют еще Испания с Хорватией. Этот квартет можно по праву назвать группой смерти для албанцев, которые вероятнее всего и замкнут эту четверку. А вот Италии важно в стартовом туре не допустить осечки и набрать в свою копилку 3 очка. А смогут ли они сразу вкатиться успешно в турнир, мы узнаем в середине июня.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1) ОЗ (нет).

Италия

Сборная Италии в истории выступлений на последних турнирах может похвастаться феноменальной победой на последнем ЕВРО, в 2020 году. Это был сложнейший путь, в котором сначала итальянцам удалось обыграть в серии пенальти (4:2) Испанию в полуфинальном матче. А в финальном матче снова в серии одиннадцатиметровых ударов они были точнее Англии (3:2) и забрали себе трофей. Неплохо они выступили и на ЧЕ-2012, где завоевали серебряные медали, а вот в 2016 году они вылетели в стадии 1/4 финала. А вот на последних двух Чемпионатах Мира 2018 и 2022 года итальянцы провалились и не прошли квалификацию.

У итальянцев сейчас очень боеспособный состав, где на каждую линию есть хороший выбор из игроков и здоровая большая конкуренция. Жоржиньо, Барелла, Политано, Локателли, Распадори, Фраттези, Ачерби, Димарко, Доннарума и еще большая плеяда футболистов готова защитить титул и победить на втором ЕВРО кряду.

В квалификационном турнире к ЧЕ-2024 итальянская сборная с большим трудом, но заняла все же 2 строчку, которая им позволила отобраться на финальный турнир. Выступая в группе С, итальянцы пропустили вперед Англию, которая набрала на 6 баллов больше. А сами набрали равное количество очков с Украиной (по 14) и оказались выше их в таблице за счет лучших результатов в личных встречах с ними, в которых победили и сыграли вничью. В 8 турах им тогда удалось отличиться 16 раз, а свои ворота они пропустили 9 мячей.

В конце марта текущего года итальянцы провели 2 товарищеских матча, в которых смогли одержать победу. Сначала была виктория в непростом матче с Венесуэлой (2:1), где итальянцам удалось открыть счет первыми, но через 3 минуты соперник счет сравнял. Благо во 2 тайме удалось в конце игры завершить успешно свой голевой момент, в котором после паса Жоржиньо отличился Ретеги.

А в последнем из поединков удалось взять вверх над Эквадором (2:0). Италия выглядела чуть острее в атаке чем южноамериканцы и забила свои мячи в начале и конце встречи. Авторами этих голов стали Пеллегрини и Барелла.

Все статистические данные указаны на момент написания прогноза

Результаты Италии в 5 последних сыгранных матчах:

25.03.24 Италия — Эквадор 2 :0;

— Эквадор :0; 22.03.24 Италия — Венесуэла 2 :1;

— Венесуэла :1; 20.11.23 Украина — Италия 0:0;

17.11.23 Италия — Северная Македония 5 :2;

— Северная Македония :2; 17.10.23 Англия — Италия 3:1.

Интересные статические факты последних матчей Италии:

В 4 последних встречах команда не проигрывает, при этом трижды они праздновали викторию;

В последних 5 матчах в качестве хозяев были победы;

В 3 из 5 последних играх сборной забивают обе команды;

В 5 из 7 последних матчах команды было забито более 2 мячей за игру;

В последних 5 поединках команда в среднем забивает 2 мяча за игру;

Команда отличается голом в 11 из 12 последних поединках.

Албания

Сборная Албании в последних международных турнирах не может похвастаться хорошими результатами, единственное, что они первый раз в своей истории отобрались на финальный этап Чемпионата Европы в 2016 году, но не смогли выйти в плей-офф, сыграв неудачно на групповом этапе. Да и на главных турнирах Чемпионата Мира им еще пока не удалось поучаствовать, ввиду того что не удавалось проходить квалификацию.

По набору игроков албанская сборная на европейском чемпионате одна из самых слабых сборных. Но все же в ней есть много футболистов, выступающих в Серии А и турецкой Суперлиге, из которых стоит отметить: Хюсая, выступающего за «Лацио», Джимшити «Аталанта», Аслани «Интер», Байрами «Сассуоло». И есть 2 представителя РПЛ: Митай «Локомотив» и Даку «Рубин».

Албания прошла в финальную стадию ЕВРО-2024, заняв 1 строчку в своей группе E в квалификационном турнире. Бразильский наставник команды Силвиньо всех удивил своими тактическими наработками и это принесло команде долгожданный успех. Албанцы набрали равное количество очков с Чехией (по 15) и стали первыми за счет лучшего показателя в очных встречах, где они победили их и сыграли вничью. В 8 матчах албанцам удалось забить 12 голов, при этом пропустили они всего 4 мяча

Албанская сборная в 2024 году сыграла на текущий момент 2 встречи, в которых потерпела неудачу. Сначала случился крупный проигрыш от чилийцев (0:3), где при равном матче Чили удалось с успехом реализовать практически все свои моменты. Албания на удивление невнятно в этом матче сыграла в обороне, за что и поплатилась.

А во втором матче случился проигрыш от Швеции, которая имела несколько моментов для взятия ворот, и одним успешно воспользовалась.

Результаты Албании в 5 последних сыгранных матчах:

25.03.24 Швеция — Албания 1 :0;

— Албания :0; 22.03.24 Албания — Чили 0: 3 ;

0: ; 20.11.23 Албания — Фарерские острова 0:0;

17.11.23 Молдова — Албания 1:1;

17.10.23 Албания — Болгария 2:0.

Интересные статические факты последних матчей Албании:

В 2 последних матчах команда проигрывает и в 4 подряд не может победить;

В последней игре в качестве гостей было поражение;

В 3 последних матчах сборной не забивают обе команды;

В 8 последних поединках за игру было забито менее 4 голов, а в 6 менее 3;

В последних 5 матчах албанцы в среднем забивают чуть менее 1 мяча за игру;

Команда не может отличиться голом в 3последних противостояниях.

Италия – Албания: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 4 поединка. И все эти матчи стали победными для итальянцев.

Итальянцы в этих матчах забивали в среднем 1.75 голов (7 мячей), а албанцы 0,25 (1 мяч).

В последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

16.11.22 Албания – Италия (1: 3 ).

(1: ). 09.10.17 Албания – Италия (0: 1 ).

(0: ). 24.03.17 Италия – Албания ( 2 :0).

– Албания ( :0). 18.11.14 Италия – Албания (1:0).

В последней очной встрече команд победила Италия с разницей в счете в 2 мяча.

К тому же в 3 из 4 последних сыгранных очных встречах оба соперника не забивали друг другу. И при этом больше 2 мячей за 1 игру забито лишь однажды.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Италия – Албания

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Италии — 1.40;

Ничья — 4.80;

Победа Албании — 9.50;

Ф1 (-1) — 1.60;

Ф2 (1) — 2.35;

ТБ (2,5) — 2.00;

ТМ (2,5) — 1.82;

ТБ (3) — 2.75;

ТМ (3) — 1.45;

ОЗ (да) — 2.40;

ОЗ (нет) — 1.60.

Итальянская сборная по мнению букмекера является явным фаворитом встречи, и я с ними полностью согласен. Такая великолепная сборная думаю что не сможет в матче с аутсайдером группы допустить осечку и победит весьма уверенно. Костяк итальянской сборной сейчас состоит преимущественно из игроков «Интера», который сейчас в полном порядке и разрывает всех в итальянском чемпионате. Да и в истории очных встреч команд Италия всегда побеждала Албанию. Поэтому здесь неплохим вариантом будет сделать ставку Ф1 (-1) за кэф 1.60.

Если у итальянской сборной сейчас все в порядке в атаке, то про албанскую так сказать нельзя, в последних 3 матчах они без забитых мячей. Да и в 3 из 4 сыгранных очных встречах в истории команд обе не забивали. Тут можно заключить пари на ОЗ (нет), за хороший коэффициент 1.60.

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