Зарема о «Динамо»: «Если Пивоваров лучший менеджер, то Лещук – лучший вратарь РПЛ»
Зарема Салихова высказалась о том, что «Динамо» выпало из чемпионской гонки в РПЛ.
Накануне бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) и отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
«Который год «Динамо» не может ничего выиграть. Если Пивоваров (гендиректор «Динамо» – прим. Sports) лучший менеджер, то Игорь Лещук – лучший вратарь РПЛ», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
Сравнение не в пользу Динамо: они привозят бичей типа Бителло, Карраскаля и Санчеса, а Спартак - топовых Медину, Рябчука и Бонгонду.
Про на что-то замахнуться)))
Спартак иногда кубок захватывает.
Регулярно в медали попадает.
У Динамо и этого нет.
в чем прикол