Зарема о «Динамо»: «Если Пивоваров лучший менеджер, то Лещук – лучший вратарь РПЛ»

Зарема Салихова высказалась о том, что «Динамо» выпало из чемпионской гонки в РПЛ.

Накануне бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) и отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

«Который год « » не может ничего выиграть. Если Пивоваров (гендиректор «Динамо» – прим. Sports) лучший менеджер, то – лучший вратарь », – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!