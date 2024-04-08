Зарема о «Динамо»: «Если Пивоваров лучший менеджер, то Лещук – лучший вратарь РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Зарема Салихова Павел Пивоваров Футбол

Зарема Салихова высказалась о том, что «Динамо» выпало из чемпионской гонки в РПЛ.

Накануне бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2) и отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

«Который год «Динамо» не может ничего выиграть. Если Пивоваров (гендиректор «Динамо» – прим. Sports) лучший менеджер, то Игорь Лещук – лучший вратарь РПЛ», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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27 комментариев
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Нам бы говорить про который год и уровень менеджмента, можно подумать в "Федуновскую эпоху" шея устала от веса золотых медалей, а руки затекли от постоянного подъема кубков над головой
+39
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+36
Нет, что вы, лучший менеджер - святая экспертница.

Сравнение не в пользу Динамо: они привозят бичей типа Бителло, Карраскаля и Санчеса, а Спартак - топовых Медину, Рябчука и Бонгонду.
+25
-4
+21
Игра у Динамо есть. Да и состав неплохой. Избавиться бы только наконец от старых воспитанников своих, таких как вратари да Смолов, можно на что-то и замахнуться.
+9
-2
+7
Ответ Пользователь Имени
Нам бы говорить про который год и уровень менеджмента, можно подумать в "Федуновскую эпоху" шея устала от веса золотых медалей, а руки затекли от постоянного подъема кубков над головой
Я вообще не пойму, кто от ее имени говорит все время. А если, вдруг, это она сама, то нафига вообще?
+6
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+6
Ответ Иван Корзун
Так в следующем туре могут поменяться
В следующем туре Динамо играет против Урала. А Урал по весне обыгрывают все, кому не лень. Кроме Спартака, разумеется.
+4
0
+4
Ответ Ramon Mercader
Нет, что вы, лучший менеджер - святая экспертница. Сравнение не в пользу Динамо: они привозят бичей типа Бителло, Карраскаля и Санчеса, а Спартак - топовых Медину, Рябчука и Бонгонду.
Наверное вы имеете в виду Чавеса?ну и Карраскаля привезли кони, Динамо его сбандерложило
+3
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+3
Покажите мне таблицу этого ЧР, в которой на текущий момент ФК Спартак находится выше ФК Динамо. А то у меня, похоже, интернет глючит - на всех сайтах какая-то "неправильная" таблица, в которой Спартак ниже Динамо ))
+8
-5
+3
Ответ Dinamik1
Комментарий удален модератором
Да
+4
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+3
Ответ Циник Петербургский
Покажите мне таблицу этого ЧР, в которой на текущий момент ФК Спартак находится выше ФК Динамо. А то у меня, похоже, интернет глючит - на всех сайтах какая-то "неправильная" таблица, в которой Спартак ниже Динамо ))
Так в следующем туре могут поменяться
+1
0
+1
Ответ avku
Игра у Динамо есть. Да и состав неплохой. Избавиться бы только наконец от старых воспитанников своих, таких как вратари да Смолов, можно на что-то и замахнуться.
И так каждый год)
Про на что-то замахнуться)))
+1
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Ответ Ramon Mercader
Нет, что вы, лучший менеджер - святая экспертница. Сравнение не в пользу Динамо: они привозят бичей типа Бителло, Карраскаля и Санчеса, а Спартак - топовых Медину, Рябчука и Бонгонду.
Комментарий удален модератором
Ответ Navi88
почему эта ття единственная кого называют по имени? в чем прикол
А как ещё? Сожительница бывшего владельца? Писать долго. А больше никак не назвать.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
У Динамо один из лучших составов в РПЛ, у Спартака пруцев топ. По моему скромному мнению если поменять тренера, Динамо может быть чемпионом в следующем году, не в этом, вторая часть сезона провалена.
Каких только игроков и тренеров не было в Динамо, а чемпионом они были последний раз аж при Льве Ивановиче в начале 60-х ( весеннее получемпионство в 76-м вряд ли тянет на титул), в самый решающий момент Динамо обязательно попадает на спад или проигрывает матчи которые надо выигрывать, вот и вчера , как можно проиграть команде которая показывает футбол уровня ФНЛ, правда вчера динамовцы и сами ни черта не играли, если что то и менять в Динамо , так надо начинать с менеджмента.
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Ответ Циник Петербургский
Покажите мне таблицу этого ЧР, в которой на текущий момент ФК Спартак находится выше ФК Динамо. А то у меня, похоже, интернет глючит - на всех сайтах какая-то "неправильная" таблица, в которой Спартак ниже Динамо ))
приходи через пару туров, вполне можешь увидеть такую таблицу
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Ответ Ramon Mercader
Нет, что вы, лучший менеджер - святая экспертница. Сравнение не в пользу Динамо: они привозят бичей типа Бителло, Карраскаля и Санчеса, а Спартак - топовых Медину, Рябчука и Бонгонду.
На выходе результаты - одинаковые.
Спартак иногда кубок захватывает.
Регулярно в медали попадает.
У Динамо и этого нет.
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Ответ Айрат Ситдиков
Я вообще не пойму, кто от ее имени говорит все время. А если, вдруг, это она сама, то нафига вообще?
У неё и Смородской какая-то профдеформация
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😄😄😄😄
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в данной ситуации санкций - менеджера просто - нет....есть набор "чиновников" как в Спартаке и других клубов....за исключением, пожалуй, Краснодара...
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Не берите у неё интервью. Хватит уже.
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Кто-нибудь уже вынесет Зенит с первого места или нет...
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Красава
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почему эта ття единственная кого называют по имени?
в чем прикол
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У Динамо один из лучших составов в РПЛ, у Спартака пруцев топ. По моему скромному мнению если поменять тренера, Динамо может быть чемпионом в следующем году, не в этом, вторая часть сезона провалена.
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