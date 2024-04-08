Радимов о Лещуке: «Если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, ты просто слабый вратарь. 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь?»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Марцел Личка Футбол

Владислав Радимов не считает Игоря Лещука сильным вратарем.

«Если после «Ростова» я молчал, то сейчас сдерживаться не вижу смысла. У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионство, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь?

И давайте будем честны, если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.

Личка дипломатично и, наверное, даже правильно по-человечески его оправдывает, но мы все все видели и понимаем что произошло на поле. В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук. И поменьше хайповать за счет Радимова», – написал бывший полузащитник сборной России.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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20 комментариев
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Жёстко,но по делу!
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Зря конечно Лещук эту полемику с Радимовым в свое время начал. Щас по-делу огребает.
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Это не просто 30 матчей. Это марафон из матчей!
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Полностью согласен с Булановым. Иногда говорит правильные вещи
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ногой выбей и всё
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Ответ Lunatic Insane
"сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели" - ну, мягко говоря, это лукавство. владение 45 на 55 удары по воротам 7 на 8 удары в створ 4 на 6 сейвы 4 на 3 штрафные 10 на 10... кто там умирал-то? разве что Смолов после двух ускорений...
Ну 1-0 вели и если бы не ошибки Лещука вероятно так бы 1-0 и выиграли
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Солдат спит — служба идет.
На лавке у него неплохо получается.
+1
0
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"сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели" - ну, мягко говоря, это лукавство.
владение 45 на 55
удары по воротам 7 на 8
удары в створ 4 на 6
сейвы 4 на 3
штрафные 10 на 10...
кто там умирал-то? разве что Смолов после двух ускорений...
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Оба раза пытался поймать мяч, а надо было отбивать в сторону. В итоге два привоза. Подвел команду.
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Ответ Эдуард Романов
Ну 1-0 вели и если бы не ошибки Лещука вероятно так бы 1-0 и выиграли
Прикольно конечно,но если бы не ошибка Умярова?То 0-0 вероятно было бы?Футбол и состоит из ошибок игроков.
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Ответ Karel
Да тупость. Лещук так всегда играет. Будь вместо Соболева любой другой нап - считалось бы, что Лещук сыграл отлично, раз Динамо выиграло, а Лещук не пропустил. Второй тоже, но первый гол - защитник был ближе Соболева к воротам. Но когда Соболев забивал - защитник стоял там же, где и стоял во время удара. И вот Лещук виноват - а защитник как бы и нет. Да Акинфеев бы обматерил его за это грязным матом. Просто это нетипичная резкость нападающего со стороны Соболева - Герд Мюллер так половину своих мячей забивал. Когда мячик одинаково близок для защитников и Мюллера - а когда Герд забивал, защитники в нескольких метрах стояли и глазами хлопали.
Полностью согласен, вратарь не выручил, но есть два но: 1)трудно оценить траекторию мяча который летел с отскоком от газона; 2) Соболев добивал в ворота без всякого сопротивления.
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Ответ Spartakus1984
при полном преимуществе..(с).Какое было преимущество у Динамо?лично я этого не заметил,более того в первом тайме статистика и по владению и по ударм была за Спартаком (по второму тайму не нашел информации).
положа руку на сердце, тебе понравилась игра Спартака?
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Ответ VAdi4ka
сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели?? не забили ни одного с игры... при полном преимуществе... не очень как-то умирали, похоже...
при полном преимуществе..(с).Какое было преимущество у Динамо?лично я этого не заметил,более того в первом тайме статистика и по владению и по ударм была за Спартаком (по второму тайму не нашел информации).
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Ответ Эдуард Романов
Ну 1-0 вели и если бы не ошибки Лещука вероятно так бы 1-0 и выиграли
это так, да. но ошибка Умярова ничем не хуже ошибок Лещука. и если бы никто ошибок не сделал, то на табло были бы унылые нули.
хотя по Радимову 10 полевых Динамо "умирало на поле". чёт так себе "умирали", на мой взгляд.

что, конечно, не отменяет того, что Спартак играл очень плохо. просто безобразно.
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Шкалы накинулись
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Ну всё, Влад накатил и вылил. Лещук подарил победу Спартаку, мне такая победа вообще не нравится. Атака нулевая
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Пытаюсь прикинуть, сколько сыграл Миша Кержаков в рфпл до 28 лет. Что там было, Алания, Волга НН? Думаю цифры с Лещуком сопоставимы
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Интересно, к концу карьеры 50-нник наберётся?!
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