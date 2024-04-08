Радимов о Лещуке: «Если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, ты просто слабый вратарь. 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь?»
Владислав Радимов не считает Игоря Лещука сильным вратарем.
«Если после «Ростова» я молчал, то сейчас сдерживаться не вижу смысла. У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионство, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь?
И давайте будем честны, если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.
Личка дипломатично и, наверное, даже правильно по-человечески его оправдывает, но мы все все видели и понимаем что произошло на поле. В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук. И поменьше хайповать за счет Радимова», – написал бывший полузащитник сборной России.
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
На лавке у него неплохо получается.
владение 45 на 55
удары по воротам 7 на 8
удары в створ 4 на 6
сейвы 4 на 3
штрафные 10 на 10...
кто там умирал-то? разве что Смолов после двух ускорений...
хотя по Радимову 10 полевых Динамо "умирало на поле". чёт так себе "умирали", на мой взгляд.
что, конечно, не отменяет того, что Спартак играл очень плохо. просто безобразно.