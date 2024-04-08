Клопп о 2-м месте «Ливерпуля» и лучшей разнице мячей у «Арсенала»: «Мы не выходим на матчи с установкой забить 8 голов – это самое глупое, что может быть. Мы хотим быть на вершине после 38-го тура»

Юрген Клопп прокомментировал потерю «Ливерпулем» лидерства в АПЛ.

В матче 32-го тура « » сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Мерсисайдцы опустились на 2-е место в таблице уступив « » лишь по разнице мячей – обе команды набрали по 71 очку.

– Насколько важно, что «Ливерпуль» уступил первое место «Арсеналу»?

– После 38 туров это очень важно! После 38 туров разница очень велика.

Но, послушайте, вы скажете – как и многие другие, включая наших болельщиков, – что у них лучшая разница мячей, и мы должны были [исправить это], но это было бы самым глупым, что мы могли бы сделать. Это происходит ненамеренно – мы не выходим на игру с установкой забить восемь голов, чтобы затем это сбылось. Это так не работает.

Мы такие, какие есть – именно поэтому мы участвуем в [чемпионской] гонке, и меня это абсолютно устраивает. Я знал, что до самого конца будет очень сложно. До этого дня мы были на вершине турнирной таблицы, а теперь там находится «Арсенал», и потом, может быть, будет кто-то другой – я не знаю. Мы хотим оказаться там после последнего тура.

Всегда лучше быть [лидером] все время и сохранять некоторую дистанцию, но очевидно, что здесь, в Манчестере, это то, что вас волнует. У вас есть другие причины для беспокойства, потому что я знаю ваш голос по пресс-конференциям « ». Вам приходится сталкиваться с этим гораздо чаще.

Теперь можно сказать, что, если мы так доминируем на длинных отрезках игры, мы должны выигрывать матч. Да, это правда. Но все вы достаточно давно в футболе, чтобы знать, что это не означает, что вы выиграете, это лишь значит, что вы должны выиграть. А это, очевидно, разные вещи.

Но счет 2:2, и я не в восторге от этого. Не думаю, что это лучший результат, который я когда-либо видел, но я в порядке и переживу это, – сказал главный тренер «Ливерпуля».