Кин о «Ливерпуле» Клоппа: «Одного чемпионства недостаточно – они выиграли титул за счет пандемии, болельщиков это не порадовало. Нужен еще один трофей»

Рой Кин считает недостаточным одно чемпионство «Ливерпуля» при Юргене Клоппе.

«Они выиграли титул, и это было тяжело – они выиграли его за счет пандемии, и это не порадовало болельщиков.

Так что, вероятно, с точки зрения игроков, если они хотят, чтобы их сравнивали с величайшими командами, они должны подкрепить это еще одним титулом.

По-моему, одного [чемпионства] недостаточно, я знаю это. Они не стесняются этого, и именно так поступают великие игроки. Они принимают этот вызов. Я думаю, им нужен еще один титул в копилку», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.

После сегодняшней ничьей с « » (2:2) « » занимает 2-е место в турнирной таблице , уступая «Арсеналу» лишь по разнице голов.