Кин о «Ливерпуле» Клоппа: «Одного чемпионства недостаточно – они выиграли титул за счет пандемии, болельщиков это не порадовало. Нужен еще один трофей»
Рой Кин считает недостаточным одно чемпионство «Ливерпуля» при Юргене Клоппе.
«Они выиграли титул, и это было тяжело – они выиграли его за счет пандемии, и это не порадовало болельщиков.
Так что, вероятно, с точки зрения игроков, если они хотят, чтобы их сравнивали с величайшими командами, они должны подкрепить это еще одним титулом.
По-моему, одного [чемпионства] недостаточно, я знаю это. Они не стесняются этого, и именно так поступают великие игроки. Они принимают этот вызов. Я думаю, им нужен еще один титул в копилку», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.
После сегодняшней ничьей с «МЮ» (2:2) «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» лишь по разнице голов.
А может просто они были сильнее в тот момент, когда была пандемия. А болельщики расстроены, потому что не смогли отпраздновать нормально ту победу.
Но блин , не из за того что пандемия была, и Ливерпуль стал чемпионом. Наверное перевод кривой.
Насчёт одного титула АПЛ - тут можно согласиться, но нельзя не учитывать фактор сильнейшей команды (Сити) в истории АПЛ. При этом Ливерпуль в двух сезонах отставал от Сити на 1 очко, набрав в одном сумасшедшие 97, но и этого не хватило для титула…