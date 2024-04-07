Кин о «Ливерпуле» Клоппа: «Одного чемпионства недостаточно – они выиграли титул за счет пандемии, болельщиков это не порадовало. Нужен еще один трофей»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Рой Кин считает недостаточным одно чемпионство «Ливерпуля» при Юргене Клоппе.

«Они выиграли титул, и это было тяжело – они выиграли его за счет пандемии, и это не порадовало болельщиков.

Так что, вероятно, с точки зрения игроков, если они хотят, чтобы их сравнивали с величайшими командами, они должны подкрепить это еще одним титулом.

По-моему, одного [чемпионства] недостаточно, я знаю это. Они не стесняются этого, и именно так поступают великие игроки. Они принимают этот вызов. Я думаю, им нужен еще один титул в копилку», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.

После сегодняшней ничьей с «МЮ» (2:2) «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» лишь по разнице голов.

19 комментариев
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За счет пандемии? Ливерпуль до пандемии имел огромный отрыв фактически, взяв титул. Терять очки начали как раз после пандемии
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А что значит за счёт пандемии? Пандемия атаковала их соперников? Или условия были не равны?
А может просто они были сильнее в тот момент, когда была пандемия. А болельщики расстроены, потому что не смогли отпраздновать нормально ту победу.
Но блин , не из за того что пандемия была, и Ливерпуль стал чемпионом. Наверное перевод кривой.
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Может, перевод не совсем чёткий. Может, он имел в виду, что из-за пандемии победа смазалась. Плюс её нельзя было отметить с болельщиками. Да и тем даже в барах было не собраться.
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То что Клопп сделал с Ливерпулем и откуда его вытащил. Это никак нельзя преуменьшать.
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кривой перевод, автор. кин дословно сказал "in terms of covid and not enjoying it with supporters", то есть победили в условиях ковида и не смогли насладиться победой с болельщиками.
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У Ливера так-то был трофей ЛЧ. Да и конкуренция серьезная идет, Сити, Арсенал.
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Ответ Den-is
Ну типа не было фактора стадиона, болелы на котором давили бы психологически
Ну как раз этот фактор играет против Пуля, ИМХО отсутствие болел для них намного хуже.
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Пандемия никак не повлияла на чемпионство. У Ливерпуля до перерыва был огромный отрыв.
Насчёт одного титула АПЛ - тут можно согласиться, но нельзя не учитывать фактор сильнейшей команды (Сити) в истории АПЛ. При этом Ливерпуль в двух сезонах отставал от Сити на 1 очко, набрав в одном сумасшедшие 97, но и этого не хватило для титула…
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Ответ Le_Mogul
А что значит за счёт пандемии? Пандемия атаковала их соперников? Или условия были не равны? А может просто они были сильнее в тот момент, когда была пандемия. А болельщики расстроены, потому что не смогли отпраздновать нормально ту победу. Но блин , не из за того что пандемия была, и Ливерпуль стал чемпионом. Наверное перевод кривой.
Не просто кривой а кривейший перевод. Он говорит о том что они выиграли 🏆 титул в ковид и не смогли разделить эту радость с болельщиками
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Что мешало остальным выиграть за счёт пандемии? Я с Кином согласен отчасти. Просто титул в пандемию выглядит каким-то «неполноценным». Но уж точно, это не победа «за счёт» пандемии.
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Не согласен. Сити слил чемпионат задолго до марта 20го. Пуль проиграл свой первый матч аж в феврале.
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Какой еще пандемии, тот сезон Ливерпуль вынес всех, до пандемии был гигантский отрыв, Кин порет какую то глупость.
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Ответ Le_Mogul
А что значит за счёт пандемии? Пандемия атаковала их соперников? Или условия были не равны? А может просто они были сильнее в тот момент, когда была пандемия. А болельщики расстроены, потому что не смогли отпраздновать нормально ту победу. Но блин , не из за того что пандемия была, и Ливерпуль стал чемпионом. Наверное перевод кривой.
Ну типа не было фактора стадиона, болелы на котором давили бы психологически
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Ответ Le_Mogul
А что значит за счёт пандемии? Пандемия атаковала их соперников? Или условия были не равны? А может просто они были сильнее в тот момент, когда была пандемия. А болельщики расстроены, потому что не смогли отпраздновать нормально ту победу. Но блин , не из за того что пандемия была, и Ливерпуль стал чемпионом. Наверное перевод кривой.
Там от сити было 25 очков отрыва. Кин всегда был недалёким
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Ответ kostyan89
За счет пандемии? Ливерпуль до пандемии имел огромный отрыв фактически, взяв титул. Терять очки начали как раз после пандемии
А точнее 25 очков отрыва от Сити вообще космос
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