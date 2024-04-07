Юрген Клопп: «Арсенал» победит, если «МЮ» будет играть как сегодня. 100%, это факт. «Ливерпуль» тоже должен был выигрывать оба матча, но сам виноват»
Юрген Клопп допустил, что будет поддерживать «МЮ» в матче с «Арсеналом» 11 мая.
«Вполне вероятно. Если мы к тому моменту будем оставаться в гонке за титулом, то будет здорово.
Но «Арсенал» – хорошая команда. Если «Манчестер Юнайтед» будет играть так же, как сегодня, «Арсенал» победит. Я уверен в этом на сто процентов.
Сожалею, но это факт. Мы должны были выигрывать оба матча [против «МЮ»], но не сделали этого. Сами виноваты», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Сказал как есть
Сейчас правда нет нигде слабого места в команде и все зависит только от них, вряд ли Ливерпулт обойдет Арсенал по разнице (сейчас у Арсенала +9), поэтому каждый матч как финал.
Помешать может ЛЧ, кажется. Там придется очень непросто. Но в остальном - шансы есть и неплохие. Да и кажется, что заслуживает это команда быть чемпионской, определенно(говорю на сыгранный 31 матч). Дальше увидим.
График сложный,но Сити и Ливерпуля в нём нет...
А учитывая именно игру в обороне,все шансы у Арсенала есть.
МЮ в 37 туре.
Одна ошибка любой из команд и этот матч уже не так важен будет...
но даже не об этом речь, а о том, что этот Инасиу такой же зеленый сопляк, который точно так же не застрахован от подобных ошибок.
просто shit happens, причем это с любым может произойти