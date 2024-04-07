Юрген Клопп: «Арсенал» победит, если «МЮ» будет играть как сегодня. 100%, это факт. «Ливерпуль» тоже должен был выигрывать оба матча, но сам виноват»

Юрген Клопп допустил, что будет поддерживать «МЮ» в матче с «Арсеналом» 11 мая.

«Вполне вероятно. Если мы к тому моменту будем оставаться в гонке за титулом, то будет здорово.

Но «Арсенал» – хорошая команда. Если « » будет играть так же, как сегодня, « » победит. Я уверен в этом на сто процентов.

Сожалею, но это факт. Мы должны были выигрывать оба матча [против «МЮ»], но не сделали этого. Сами виноваты», – сказал главный тренер « ».