Юрген Клопп: «Арсенал» победит, если «МЮ» будет играть как сегодня. 100%, это факт. «Ливерпуль» тоже должен был выигрывать оба матча, но сам виноват»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп допустил, что будет поддерживать «МЮ» в матче с «Арсеналом» 11 мая.

«Вполне вероятно. Если мы к тому моменту будем оставаться в гонке за титулом, то будет здорово.

Но «Арсенал» – хорошая команда. Если «Манчестер Юнайтед» будет играть так же, как сегодня, «Арсенал» победит. Я уверен в этом на сто процентов.

Сожалею, но это факт. Мы должны были выигрывать оба матча [против «МЮ»], но не сделали этого. Сами виноваты», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мю по конспектам старого Симеоне играет ток у них защита держится на Онане,холодильнике и божьей помощи
+51
-3
+48
Ответ З А
Клоппу реально нужно отдохнуть) в последнее время очень раздраженный стал дядька. Лучше бы своим кудесникам впереди с пышными шевелюрами предъявлял, люди 1 из 10 реализуют. А МЮ так весь сезон играет, если дашь шанс вцепится, наковыряют 1 на диком фарте.
Так оно и не удивительно, в который раз имея столько моментов и столько пороть - странно, что он еще не полысел)
+34
-1
+33
Ответ Мысли Стетхема
Поплыл Юра
Где он поплыл?
Сказал как есть
+25
-2
+23
Клоппу реально нужно отдохнуть) в последнее время очень раздраженный стал дядька. Лучше бы своим кудесникам впереди с пышными шевелюрами предъявлял, люди 1 из 10 реализуют. А МЮ так весь сезон играет, если дашь шанс вцепится, наковыряют 1 на диком фарте.
+30
-14
+16
Нагнетает специально. Объективно у Арсенала самый сложный календарь.
+22
-6
+16
Ответ Биограф Венгера
Нагнетает специально. Объективно у Арсенала самый сложный календарь.
Ну вообще-то, говоря самый сложный календарь, смотрим... с Сити и Брайтоном сыграли, с Виллой и Челси игры дома, остаётся выезд с Тотенхемом и МЮ, который к тому моменту может быть будет заинтересован только Кубком.
+8
-1
+7
У Арсенала правда самый сложный календарь, но брать 21/21 очка можно!

Сейчас правда нет нигде слабого места в команде и все зависит только от них, вряд ли Ливерпулт обойдет Арсенал по разнице (сейчас у Арсенала +9), поэтому каждый матч как финал.

Помешать может ЛЧ, кажется. Там придется очень непросто. Но в остальном - шансы есть и неплохие. Да и кажется, что заслуживает это команда быть чемпионской, определенно(говорю на сыгранный 31 матч). Дальше увидим.
+6
0
+6
Арсеналу главное ритм не потерять.
График сложный,но Сити и Ливерпуля в нём нет...
А учитывая именно игру в обороне,все шансы у Арсенала есть.
МЮ в 37 туре.
Одна ошибка любой из команд и этот матч уже не так важен будет...
+4
-1
+3
Как будто уже сам не верит, что могут победить
+3
0
+3
Ответ Биограф Венгера
Нагнетает специально. Объективно у Арсенала самый сложный календарь.
Кстати тоже заметил, хочет чтобы мю играл лучше против арсенала, игра разума, вообще не удивительно
+4
-1
+3
Ответ Гениальный камень
Где он поплыл? Сказал как есть
Вон Конте в свое время тоже сказал как есть. Не все позволено говорить в его реалиях. Тем более принижать результаты чужой команды.
+5
-2
+3
Да не бомбит у него
+7
-5
+2
Какой же Клопп самокритичный!
+2
0
+2
Получается вчера он врал что ему пофиг как сыграют сити и арсенал
+1
0
+1
походу, у Юргена бомбануло, но за потерю очков можно винить Квансу (хотя я бы не стал этого делать), организовавшего дичайший привоз.
+1
0
+1
Ответ Биограф Венгера
Нагнетает специально. Объективно у Арсенала самый сложный календарь.
Там только 2 выезда к МЮ и шпорам опасны, да и то, такой МЮ Арсенал просто раздавит. К тому же Сити тоже к шпорам ехать, там они традиционно плохо играют. Тут скорее может ЛЧ сказаться, Ливерпуль может ЛЕ и пожертвовать, чего остальные претенденты на титул сделать не могут.
+1
0
+1
Психологически сейчас Клопп не прав - надо отпустить ситуацию сегодняшней игры и не думать про игры своих главных соперников.
+3
-2
+1
Ответ Topar Topovic
Посмешище ты про Ливерпуль должен думать,а не про Арсенал
Ха-ха ржу с таких комментариев 👍
+1
0
+1
МЮ отлично обороняется, самотверженно и грамотно выходит из под прессинга, организовывая быстрые контратаки. В такой манере он для любого клуба будет представлять опасность
0
0
0
Ответ Константин Мееров
Арсенал будет на 3 месте 11 мая.
Пук в лужу)
0
0
0
Ответ ScarreD
"Мы должны были выигрывать оба матча, но не сделали этого. " Юрген перед уходом совсем поплыл. В кубке Ливерпуль уж точно не был лучше. А в АПЛ должен радоваться, что хоть ничью вырвали
Он про 2матча в АПЛ.
+1
-1
0
Ответ Доминатор3000
Арсеналу главное ритм не потерять. График сложный,но Сити и Ливерпуля в нём нет... А учитывая именно игру в обороне,все шансы у Арсенала есть. МЮ в 37 туре. Одна ошибка любой из команд и этот матч уже не так важен будет...
учитывая, что это наш любимый Арсенал - они могут крупно отлететь от разозленной Баварии, еще и мимоходом потеряв пару ключевых футболистов, и дальше слить опять чемп на ровном месте. Вот например все говорят про МЮ и их хреновую форму - вспоминая прошлый сезон и первый круг, как плох был МЮ, и как все говорили, что Арсенал победит без проблем, однако 3-1 отлетели. Во 2 круге то же самое - если бы не шальной дубль Нкетии(который аж до этого сезона после не забивал) тоде вполне могли сыграть вничью или вообще отлететь. Никакая недооценка недопустима, тем более такого соперника как МЮ, тем более для моего любимого Арсенала(поддерживаю клуб уже больше 23 лет), который неоднократно очки(а с ними и титулы с трофеями) упускал как раз в тех матчах, где шел явным фаворитом.
0
0
0
Ответ Topar Topovic
А не руководство,которое вместо Инашиу повысило зп кепкарю?
кто такой кепкарь?
0
0
0
Ответ Topar Topovic
Клопп
аа, вот он что! ну это довольно странно, что вы жалеете деньги (не свои, причем) человеку, который, собственно, и вознес Ливерпуль в постСАФовскую эпоху. не было бы Клоппа, так и мучались бы с этими Джеррардами и Далглишами.

но даже не об этом речь, а о том, что этот Инасиу такой же зеленый сопляк, который точно так же не застрахован от подобных ошибок.

просто shit happens, причем это с любым может произойти
0
0
0
Ответ Topar Topovic
Тогда вопрос-куда уходят деньги все?Ливерпуль играл в стольких финалах+столько побед. Заработали много
Ты че не знаешь, фсг какой-то клуб в американской лиге купили. Просто бизнес
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий