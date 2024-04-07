Юрген Клопп: «Ливерпуль» никогда так не доминировал над «МЮ», как в последних двух матчах в АПЛ»

Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» превосходил «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«За все то время, что я работаю в « », мы, кажется, никогда так не доминировали над «Юнайтед», как в двух последних играх [в чемпионате].

Но, к сожалению, мы не добились желаемого результата», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» 62 раза пробил по воротам «МЮ» за две игры в чемпионате. Это рекорд АПЛ