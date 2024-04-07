Юрген Клопп: «Ливерпуль» никогда так не доминировал над «МЮ», как в последних двух матчах в АПЛ»
Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» превосходил «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«За все то время, что я работаю в «Ливерпуле», мы, кажется, никогда так не доминировали над «Юнайтед», как в двух последних играх [в чемпионате].
Но, к сожалению, мы не добились желаемого результата», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
«Ливерпуль» 62 раза пробил по воротам «МЮ» за две игры в чемпионате. Это рекорд АПЛ
9 лет в клубе,а так и не смог сделать так чтобы оборона не теряла концентрацию.