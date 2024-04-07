Юрген Клопп: «Ливерпуль» никогда так не доминировал над «МЮ», как в последних двух матчах в АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» превосходил «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«За все то время, что я работаю в «Ливерпуле», мы, кажется, никогда так не доминировали над «Юнайтед», как в двух последних играх [в чемпионате].

Но, к сожалению, мы не добились желаемого результата», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» 62 раза пробил по воротам «МЮ» за две игры в чемпионате. Это рекорд АПЛ

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35 комментариев
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Доминировали доминировали да не выдоминировали.
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Так, уважаемый Юрген, давай договоримся, что это слово Артеты. Выбери себе другое))
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Доминировал, доминировал, но ни разу не победил. Что-то из конспектов Артеты сезона 20/21😁
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
Комментарий удален пользователем
Уточнение же, что речь о двух последних матчах чемпионата
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Доминировать умеет только Артета
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Главное это счёт на табло
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С Артетой выпивал Клопп походу.
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В АПЛ доминировать можно только Арсеналу
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Ответ serginn
Доминировали доминировали да не выдоминировали.
С одной стороны - да. С другой - а где он не прав?
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По сути этот матч слил Клопп сам ,своими решениями . Изначально выпустив Куансу вместо того же Конате , потом после 1:1 выпустив Гомеса и Кертиса ,из под которого МЮ забили второй гол
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Какой же Клопп подгорающий🧯
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В полку доминаторов прибыло !
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Комментарий удален пользователем
Ответ Vladizlove
Важна реализация моментов, а ничью заработали с помощью весьма сомнительного пенальти.
Частично согласен. Однако МЮ заработал очки, потому что Ливерпуль оплашал, а не потому что наиграл на них. В отдельном матче это работает, но на дистанции мы видим положение команд в таблице.
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Ответ glavredaktor
С учётом xg, где у МЮ - 0,87, а у Ливерпуля 4,47, фраза про отскок в сторону Ливерпуля звучит смешно))
Важна реализация моментов, а ничью заработали с помощью весьма сомнительного пенальти.
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Ответ Will Turner
4,47 из какой басни взято?
Из послематчевой статистики. Есть чем оспорить?
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Ответ glavredaktor
С учётом xg, где у МЮ - 0,87, а у Ливерпуля 4,47, фраза про отскок в сторону Ливерпуля звучит смешно))
Пусть будет так .. IDGAF ))
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Ответ _Beast_
И что толку ? Отскочили засчет сомнительной пенки🤷🏻‍♂️ Свои шансы надо забивать Зачем Ныть о доминации
С учётом xg, где у МЮ - 0,87, а у Ливерпуля 4,47, фраза про отскок в сторону Ливерпуля звучит смешно))
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Ответ Сергей Нортман
Несколько КА, КАЛа, куча финалов ЛЧ, и 7 мячей МЮ, делов то)
В финалы не выходят ...
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Ответ Rad0
Трофеи Клоппа в Ливерпуле: 1 ЛЧ, 1 АПЛ, набранные 90 очков в проигранной гонке с Сити, беспрецедентное доминирование над МЮ.
Несколько КА, КАЛа, куча финалов ЛЧ, и 7 мячей МЮ, делов то)
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Ответ Rad0
Трофеи Клоппа в Ливерпуле: 1 ЛЧ, 1 АПЛ, набранные 90 очков в проигранной гонке с Сити, беспрецедентное доминирование над МЮ.
Толи дело трофеи МЮ - "насолить Ливерпулю"))
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
Комментарий удален пользователем
Там же написано в чемпионате ,или вы что читаете ?
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Не надо ля-ля. Уйдёшь с Кубком Лиги в этом сезоне
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Ответ Хитон
Так, уважаемый Юрген, давай договоримся, что это слово Артеты. Выбери себе другое))
Какой же Клопп властвующий.:)))))))))
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В конце сезона как всегда будет зеротитуле по заветам слипика джи)
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Кроме забитых голов Ливерпуль был во всем лучше чем МЮ. С такой игрой как мю удивительно как Хаг ещё тренерует🤡🤣.
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Да хоть 40 бейте! Это что вообще было?? Ты тренер, или друг-отец всем?? Какой Кванса, если борешься за чемпионство, при живом Конате? Салах порет - выпускай Харви, тот хотя бы без улыбочки тупой всегда заряжен! Зачем убираешь Собо? Единственный, кто обострял и создавал моменты. Реально пора на пенсию, уже какой-то пофигизм к клубу чувствуется... Ждём Аморима
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Вот что залупл делает с людьми
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Ну сегодня МЮ достойное сопротивление оказали, вот умеют Мерсисайдцы в самый ненужный момент терять очки, скорее как в 2014 году будет
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Вон с клуба,позорище.
9 лет в клубе,а так и не смог сделать так чтобы оборона не теряла концентрацию.
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