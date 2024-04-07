Тренер «Динамо» Личка: «Два подарка «Спартаку», до этого у них не было моментов. Легкие удары, Лещук должен был спасать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка прокомментировал ошибки Игоря Лещука в матче со «Спартаком» (1:2).

– Я был доволен игрой, жаль, что не взяли три очка. Мы хорошо сыграли в защите, не пускали соперников в штрафную.

Мы подарили «Спартаку» два гола. У нас были впереди моменты, которые мы должны были реализовать. Мы должны были играть на контратаках, нам не хватало последнего удара.

Тяжело говорить после такой игры. Команда показала позитивные вещи на поле, но ушли проигравшими.

Лещук пропустил два гола после ошибки. Это скажется на нем психологически?

– Я всех поблагодарил в раздевалке и сказал Игорю, что в жизни не бывает все розовое. Сегодня два гола были легкими ударами, вратарь должен был спасать. Получилось как получилось.

Это были два подарка «Спартаку», до этого у них не было моментов, – сказал главный тренер «Динамо».

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89 комментариев
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Лещук: я плохо сыграл?!? Да вы не видели что в США с сервисом творится
+68
-3
+65
Личка хайпует на имени Лещука
+50
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+39
Ответ Аслан Бапинаев
до этого он ошибается с Ростовом но ты продолжаешь его ставить в основу
Ни один адекватный тренер не поменяет кипера из-за одной ошибки
+27
-2
+25
Ответ Виталий Попов
А что за тема Лещука и США?
Товарищ в прессе критикует США за низкий сервис и другие бытовые проблемы, но, тем не менее, регулярно туда ездит отдыхать
+26
-2
+24
но ведь гол Динамо - тоже случайная ошибка Умярова. Так что Спартак победил по праву - на ошибку меньше допустил. Или иначе - на ошибку больше наказал. Я понимаю, что визуально это выглядит не так, но по сути именно так и есть. Используйте ошибки противника - и будете победителями.
+20
-4
+16
до этого он ошибается с Ростовом но ты продолжаешь его ставить в основу
+19
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+13
Спартак не может Лещук поможет
+13
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+9
Вообще, обожаю Динамо! Честно! Вот семьдесят минут ты плюёшься от игры любимой команды, смотреть не хочешь, потому что не на что, а по истечении 90 минут, судя по табло, твоя команда победила.
+8
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+7
Ответ Александр Кузнецов
Лещук: я плохо сыграл?!? Да вы не видели что в США с сервисом творится
всмысле я плохо сыграл? а вы госдолг сша видели?
+8
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+6
Просто позор. Как такого бездаря держат в Динамо? И платят бешенные деньги. Зато он рекламу делает. Клоун!!!
+9
-3
+6
Браво Дрещук! Вспоминаю всех дублеров основы - такого персонажа даже близко не было .
+6
0
+6
Болельщики Спартака радуются конечно, но Динамо переиграло полностью сегодня команду Абаскаля. Победа есть победа, но какие перспективы?
А Динамо если будем также играть с каждым соперником, будем в 3-ке!
Удачи!
+9
-4
+5
Больше чтобы Лещука в воротах не было и это Однозначно!

Самое обидное, что Динамо( вся команда) играла прекрасно……

Ударов то не было … 2 удара и два раза дворовый вратарь подарил Два гола…. А если вспомнить провал Динамо с Ростовом, то он начался с такого же Лещука…..

Команду искренне жаль сегодня, так играть и проиграть🥲
+10
-5
+5
Ругал Соболя весь матч, но в нужное время в нужном месте два раза оказаться-это нужно уметь.
+4
0
+4
Ответ Позитивный
Больше чтобы Лещука в воротах не было и это Однозначно! Самое обидное, что Динамо( вся команда) играла прекрасно…… Ударов то не было … 2 удара и два раза дворовый вратарь подарил Два гола…. А если вспомнить провал Динамо с Ростовом, то он начался с такого же Лещука….. Команду искренне жаль сегодня, так играть и проиграть🥲
Если бы Динамо играло прекрасно, счет был бы значительно крупнее в пользу Динамо. Но там... 1:2. В пользу Спартака... как так?
+7
-3
+4
Я так только во дворе видел, что бы мяч отбивали, даже на 2 дивизион хожу у себя в городе и ни разу не видел такой вратарской "игры"
+4
0
+4
Так-то Динамо само забило с подарка Умярова ;)
+6
-2
+4
Ответ Позитивный
Больше чтобы Лещука в воротах не было и это Однозначно! Самое обидное, что Динамо( вся команда) играла прекрасно…… Ударов то не было … 2 удара и два раза дворовый вратарь подарил Два гола…. А если вспомнить провал Динамо с Ростовом, то он начался с такого же Лещука….. Команду искренне жаль сегодня, так играть и проиграть🥲
Играли прекрасно, особенно Смолов, только с игры ни одного мяча так и не забили, а забили после случайного привоза пенальти на четвертой минуте. Остается пожелать так играть и дальше :) И шесть мячей в свои за два матча - это уровень чемпионов :) Верните семьдесят шестой год :)
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Лещук должен был спасать(с)
Там даже спасать не от чего было, просто взять мяч.
Два гола просто под копирку просто.
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Личка в своем уме, когда заявляет подобное. Он считает, что победа была бы справедливой за счет совершенно дурацкого пенальти?
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После игры с Ростовом отмазывал Лещука как мог и снова в состав поставил. Вот и получил что имеешь и мы вместе с тобой. За что это всё Динамо? Когда это проклятие кончится???!!!
+3
-1
+2
Ответ VAdi4ka
Если бы Динамо играло прекрасно, счет был бы значительно крупнее в пользу Динамо. Но там... 1:2. В пользу Спартака... как так?
Динамо в обороне так еще не играло. Не всегда голы забиваются.
+2
0
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30.03 Личка об ошибке Лещука: «Его вины в поражении нет. Сказал, что Нойер, вратари «Ливерпуля», «Ман Сити» тоже ошибаются»
07.04 – Я всех поблагодарил в раздевалке и сказал Игорю, что в жизни не бывает все розовое.

Чувак, ты главный тренер, а твой первый вратарь постоянно косячит. Может быть нужно что-то с этим уже сделать? Или ты ждёшь, пока тебя не уволят с этим недовратарём на пару?!
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Ответ tolstiy
Ты сейчас про какого именно вратаря д....мо?
Сам д..мо. А вратарь Лещук
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У шамана три руки ооооо,
И крыло из-за плеча ааа.
Если можешь поделись ооооо,
Для фиксации мяча ааа.
И порою сам себя ааа
Сам себя не узнаю ууу
А распахнута душа ааа
Пропущу-ка я ещё ооооо
И. Лещук.
+4
-3
+1
Ответ Direct free kick
Умярову делать подарки можно, а Лещуку нельзя? ДиНамО как обычно не умеет проигрывать, хотя уже 60 лет не было чемпионом
Вы не понимаете:все подарки Спартака-это исключительно заслуга соперника.
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0
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Личку и Лещука в Спартак...
Заслужили...
Гниды продажные...
+2
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Динамо могло титул брать в этом сезоне, но так позорно слилось, увы и ах.
+1
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Гол с пенальти и отменённый гол - всё на что хватило хозяев поля. А выход Феди Кэшбэка - оставил их вдесятером без удалений.
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Ответ slot
Не уважал бы - строки были бы написаны
уговорил. убрал минус :)
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