Тренер «Динамо» Личка: «Два подарка «Спартаку», до этого у них не было моментов. Легкие удары, Лещук должен был спасать»
Марцел Личка прокомментировал ошибки Игоря Лещука в матче со «Спартаком» (1:2).
– Я был доволен игрой, жаль, что не взяли три очка. Мы хорошо сыграли в защите, не пускали соперников в штрафную.
Мы подарили «Спартаку» два гола. У нас были впереди моменты, которые мы должны были реализовать. Мы должны были играть на контратаках, нам не хватало последнего удара.
Тяжело говорить после такой игры. Команда показала позитивные вещи на поле, но ушли проигравшими.
– Лещук пропустил два гола после ошибки. Это скажется на нем психологически?
– Я всех поблагодарил в раздевалке и сказал Игорю, что в жизни не бывает все розовое. Сегодня два гола были легкими ударами, вратарь должен был спасать. Получилось как получилось.
Это были два подарка «Спартаку», до этого у них не было моментов, – сказал главный тренер «Динамо».
А Динамо если будем также играть с каждым соперником, будем в 3-ке!
Удачи!
Самое обидное, что Динамо( вся команда) играла прекрасно……
Ударов то не было … 2 удара и два раза дворовый вратарь подарил Два гола…. А если вспомнить провал Динамо с Ростовом, то он начался с такого же Лещука…..
Команду искренне жаль сегодня, так играть и проиграть🥲
Там даже спасать не от чего было, просто взять мяч.
Два гола просто под копирку просто.
07.04 – Я всех поблагодарил в раздевалке и сказал Игорю, что в жизни не бывает все розовое.
Чувак, ты главный тренер, а твой первый вратарь постоянно косячит. Может быть нужно что-то с этим уже сделать? Или ты ждёшь, пока тебя не уволят с этим недовратарём на пару?!
И крыло из-за плеча ааа.
Если можешь поделись ооооо,
Для фиксации мяча ааа.
И порою сам себя ааа
Сам себя не узнаю ууу
А распахнута душа ааа
Пропущу-ка я ещё ооооо
И. Лещук.
Заслужили...
Гниды продажные...