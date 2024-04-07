Александр Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо».

Нападающий красно-белых забил два гола в ворота «Динамо» (2:1), дважды добив мяч после неудачных отскоков от вратаря бело-голубых .

– Долгое время у «Спартака» ничего не получалось в атаке, а тут два подарка от Лещука. Как оценить игру и эти эпизоды?

– Если говорить в целом по игре, то начали ее с 0:1. «Динамо» играло по‑другому, нам нужно было отыгрываться. Такие голы – это и есть накал дерби, хорошо, что так получилось.

– Вы каждый раз оказывались в нужное время и в нужном месте, дорабатывали эпизод до конца. Была чуйка, что ошибки возможны?

– Нападающий всегда должен верить в такие моменты, идти на добивание и отскоки. 100 раз побежишь, и мяч не отскочит, а потом раз не побежишь – и отскочит. Поэтому нужно добегать до конца.

– «Спартак» весной не забивал в , а сегодня два мяча. Чего не хватало раньше?

– Не стоит говорить только про ошибки Лещука. Если не верить в друг друга, в команду, то никого не победить. Мы были единым целым, играли друг за друга. В дерби может произойти все что угодно.

– Что дает эта победа « »?

– Долго не могли выиграть в РПЛ. Надеюсь, что это только начало. Впереди у нас тяжелый календарь, нужно выжать максимум и идти дальше, – сказал нападающий «Спартака» .

«Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Динамо» с 38 очками идет третьим.

Тренер «Динамо» Личка: «Два подарка «Спартаку», до этого у них не было моментов. Легкие удары, Лещук должен был спасать»