Соболев о дубле с «Динамо»: «Это не только ошибки Лещука. Нападающий всегда должен идти на отскоки. 100 раз побежишь, и мяч не отскочит, а потом раз не побежишь - отскочит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо».

Нападающий красно-белых забил два гола в ворота «Динамо» (2:1), дважды добив мяч после неудачных отскоков от вратаря бело-голубых Игоря Лещука

Долгое время у «Спартака» ничего не получалось в атаке, а тут два подарка от Лещука. Как оценить игру и эти эпизоды?

– Если говорить в целом по игре, то начали ее с 0:1. «Динамо» играло по‑другому, нам нужно было отыгрываться. Такие голы – это и есть накал дерби, хорошо, что так получилось.

Вы каждый раз оказывались в нужное время и в нужном месте, дорабатывали эпизод до конца. Была чуйка, что ошибки возможны?

– Нападающий всегда должен верить в такие моменты, идти на добивание и отскоки. 100 раз побежишь, и мяч не отскочит, а потом раз не побежишь – и отскочит. Поэтому нужно добегать до конца.

«Спартак» весной не забивал в РПЛ, а сегодня два мяча. Чего не хватало раньше?

– Не стоит говорить только про ошибки Лещука. Если не верить в друг друга, в команду, то никого не победить. Мы были единым целым, играли друг за друга. В дерби может произойти все что угодно.

Что дает эта победа «Спартаку»?

– Долго не могли выиграть в РПЛ. Надеюсь, что это только начало. Впереди у нас тяжелый календарь, нужно выжать максимум и идти дальше, – сказал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Динамо» с 38 очками идет третьим.

Тренер «Динамо» Личка: «Два подарка «Спартаку», до этого у них не было моментов. Легкие удары, Лещук должен был спасать»

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16 комментариев
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Тоже верно. молодец, что добежал, доработал
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Главное во время оказаться в нужном месте...
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Саня - красавчик. Какая разница отскоки это были или прямые удары. Выстрадал. Забил и обеспечил победу. Молодчик
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команда даже с херовой игрой смогла показать характер, это дорого стоит.. Саше желаю конечно побольше голов за спартак забить до конца сезона, ибо пять не солидно очень..
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Напомнил Ван Нистелроя своими голами))
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+6
Это голевые чутье, вот смотришь нам некоторых и они всегда там куда может прийти мяч, смотришь на Заболотного и он с 5 метров мимо бьет
+5
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Ответ Роман Грожан
команда даже с херовой игрой смогла показать характер, это дорого стоит.. Саше желаю конечно побольше голов за спартак забить до конца сезона, ибо пять не солидно очень..
Дык Соболева Абаскаль на фланг ставил, не видел что ли..
Не знаю, установка Абаскаля это или сам Соболев решил сегодня центра играть.. Скорее, Абаскаль.. Игроки Спартака установку не нарушают, даже если не согласны с тренером.

Наверное, раз пять уже сегодня Соболева с Гердом Мюллером сравнил. Но реально напомнило. Вот так Герд половину своих мячей забил - а защитники глазами хлопали.

Да ты посмотри только , как Соболев с мячом сливается, когда тот мимо него в ворота летел. Как будто всей энергией души ему помогает в ворота влететь. Как лучший друг мяча.
И помог! Мяч тоже радуется, когда в ворота влетает !

А защитники ? Они же ближе к воротам были.
Мяч явно Соболева любит !!
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Саня в нужный момент забил важные голы, настоящий лидер!
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Ответ Бацька
Выстрадал???
Да. Долго не забивал, а тут дубль. Другого слова и не подберешь)
+1
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+1
Ответ КБ Сергей
У меня такое ощущение, что если игроки скажут правду о своей игре, их ждут огромные штрафы и ссылка в глубокий запас. Эдакая корпоративная этика. Эти мучения на поле, игроки и тренер, отчаянно называют игрой. Тьфу, на…
Просто представь как вцепятся журналисты) все время будут обсуждать) так что, да не в этике дело
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Ответ Karel
Дык Соболева Абаскаль на фланг ставил, не видел что ли.. Не знаю, установка Абаскаля это или сам Соболев решил сегодня центра играть.. Скорее, Абаскаль.. Игроки Спартака установку не нарушают, даже если не согласны с тренером. Наверное, раз пять уже сегодня Соболева с Гердом Мюллером сравнил. Но реально напомнило. Вот так Герд половину своих мячей забил - а защитники глазами хлопали. Да ты посмотри только , как Соболев с мячом сливается, когда тот мимо него в ворота летел. Как будто всей энергией души ему помогает в ворота влететь. Как лучший друг мяча. И помог! Мяч тоже радуется, когда в ворота влетает ! А защитники ? Они же ближе к воротам были. Мяч явно Соболева любит !!
да вижу конечно, поэтому и моментов мало для голов.. зато пять голевых, Саша разноплановый игрок, но не супермобильный, надеюсь Гилерме догадается все таки больше играть на него и им, потому что без Промеса только он может забить, и даже отдавать
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