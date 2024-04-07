Соболев отказался говорить с журналистами: «По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду»
Александр Соболев отказался отвечать на вопросы журналистов после матча.
«Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ. Дублем за красно-белых отметился Александр Соболев.
«По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду», – сказал Соболев.
После поражения от «Факела» в октябре прошлого года нападающий «Спартака» заявил, что больше не будет общаться с журналистами.
Соболев о дубле с «Динамо»: «Это не только ошибки Лещука. Нападающий всегда должен идти на отскоки. 100 раз побежишь, и мяч не отскочит, а потом раз не побежишь – отскочит»
Это же не Миранчук делающий результат в ЛЕ , ни Головин в Монако, и даже не Захарян в Сосьедаде, а всего лишь Озвоев в Греции 🤷♂️