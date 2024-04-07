Соболев отказался говорить с журналистами: «По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев отказался отвечать на вопросы журналистов после матча.

«Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ. Дублем за красно-белых отметился Александр Соболев.
 
«По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду», – сказал Соболев.

После поражения от «Факела» в октябре прошлого года нападающий «Спартака» заявил, что больше не будет общаться с журналистами.

Соболев о дубле с «Динамо»: «Это не только ошибки Лещука. Нападающий всегда должен идти на отскоки. 100 раз побежишь, и мяч не отскочит, а потом раз не побежишь – отскочит» 

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18 комментариев
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Лещук: По определенным правилам я должен ловить мячи, но как не ловил, так и не буду
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Можно было бы понять, если бы такое сказал действующий победитель Лиги чемпионов, но учитывая уровень РПЛ, игроки должны быть благодарны, что вообще хоть кому-то интересны.
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Там Оздоев на 89 минуте гол забил и ничью с Паоком у Аека вырвал и лидирует в чемпионате Греции. На спортсе ни слова
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Чтобы вы понимали, у Соболева с августа в РПЛ был забит 1 мяч - Крыльям в декабре. И тут, называется, положил бомбардир дубль)
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Ну вот, выстрелила палка раз в год и что, теперь это не палка?
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Ответ Spartakus1984
Зачем игрокам быть интресным в том контексте, когда на них журналиглисты льют только грязь и негативные вопросы задают?Лучше быть в тени чем вывалянным в дерьме.
Как правило, под «литьем грязи» российские футболисты подразумевают негативную оценку своей игры в тех случаях, когда они действительно плохо сыграли. Наверное, считают, что нужно хвалить даже после неудачных матчей.
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Кому ты собственно нужен
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Страшная печаль, что нам придется обойтись без твоих комментариев. Придётся как-то с этим жить. Мы постараемся справиться
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Ответ Lenar Khayrullin
Там Оздоев на 89 минуте гол забил и ничью с Паоком у Аека вырвал и лидирует в чемпионате Греции. На спортсе ни слова
Ну по большому счету конкретно на Оздоева плевать большинству, как и на весь чемпионат Греции в целом.
Это же не Миранчук делающий результат в ЛЕ , ни Головин в Монако, и даже не Захарян в Сосьедаде, а всего лишь Озвоев в Греции 🤷‍♂️
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Как же прекрасно, что ... это... такое... ну вобщем - это создание играет именно в спартаке. звездный стыд, как говорится.
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Ответ Злой Руся
Ну по большому счету конкретно на Оздоева плевать большинству, как и на весь чемпионат Греции в целом. Это же не Миранчук делающий результат в ЛЕ , ни Головин в Монако, и даже не Захарян в Сосьедаде, а всего лишь Озвоев в Греции 🤷‍♂️
Ну как-то про игрока ротации из чемпионата Греции писали недавно пару статей
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Ответ N W
Как правило, под «литьем грязи» российские футболисты подразумевают негативную оценку своей игры в тех случаях, когда они действительно плохо сыграли. Наверное, считают, что нужно хвалить даже после неудачных матчей.
не фига лезть в душу, Когда парни и Так понимают что происходит. а всем псевдописакам умерьте Свой пыл.
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Ответ Spartakus1984
Наверное тем кто к нему подошел?
это не они к нему подошли, а он к ним
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