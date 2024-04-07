Соболев отказался говорить с журналистами: «По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду»

Александр Соболев отказался отвечать на вопросы журналистов после матча.

«Спартак» в гостях обыграл «Динамо» (2:1) в 23-м туре Мир . Дублем за красно-белых отметился .



«По определенным правилам я должен к вам выйти, но как не общался, так не буду», – сказал Соболев.

После поражения от «Факела» в октябре прошлого года нападающий « » заявил, что больше не будет общаться с журналистами.

Соболев о дубле с «Динамо»: «Это не только ошибки Лещука. Нападающий всегда должен идти на отскоки. 100 раз побежишь, и мяч не отскочит, а потом раз не побежишь – отскочит»