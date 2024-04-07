Абаскаль о 2:1 с «Динамо»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, не хватало только финального решения. Мы это скорректировали, ну и Соболев великолепно сыграл. Команда готова биться»

Гильермо Абаскаль доволен победой «Спартака» над «Динамо» (2:1).

– Хочу поблагодарить ребят за веру, то, как они играли, боролись, сражались на поле. В последнее время результат не приходил, но ребята показали свой характер.

– Что позволило переломить ход матча?

– Хочу отметить, что в первом тайме мы доминировали на поле, не хватало только финального решения. В перерыве мы это скорректировали. Ну и Саша Соболев феноменально сыграл.

Ребята показали, что они могут бороться. Что они сражаются и бьются. Это означает, что команда есть – и команда готова биться.

Побеждает вся команда. Не только тот, кто завершает. Этот результат – заслуга всех, – сказал главный тренер « ».