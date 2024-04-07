Абаскаль о 2:1 с «Динамо»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, не хватало только финального решения. Мы это скорректировали, ну и Соболев великолепно сыграл. Команда готова биться»
Гильермо Абаскаль доволен победой «Спартака» над «Динамо» (2:1).
– Хочу поблагодарить ребят за веру, то, как они играли, боролись, сражались на поле. В последнее время результат не приходил, но ребята показали свой характер.
– Что позволило переломить ход матча?
– Хочу отметить, что в первом тайме мы доминировали на поле, не хватало только финального решения. В перерыве мы это скорректировали. Ну и Саша Соболев феноменально сыграл.
Ребята показали, что они могут бороться. Что они сражаются и бьются. Это означает, что команда есть – и команда готова биться.
Побеждает вся команда. Не только тот, кто завершает. Этот результат – заслуга всех, – сказал главный тренер «Спартака».
Таблетки выпей
Вы доминировали и залещуженно победили
Вот вдумайтесь только, как спартаковская истерика работает
Команда на 6ом месте, 1 очко от Локо и ЦСКА, и 3 очка от Динамо(3 место), где считают, что Личка оч хорошую работу проводит. Впереди конец сезона, где мож форма выйдет на пик (т. к весь сезон не может быть только средней, все равно должна по графику улучшиться)
Ок, игра не идеальна, конечно, но вот это нагнетание из-за чего? Чела со всех сторон атакуют, какую-то дичь придумали, что ему ничего не интересно и т. д, по сути-то результаты не так плохи. Большего ждут только ветераны и неадекватные фанаты, которые каждый год верят в тренера-мессию, который приведёт к чемпионству, хотя по факту клуб его смог взять только в один год благодаря удачно назначенному временному тренеру)) и то того выпроводили) откуда столько гонора и запросов, откуда уверенность (не на истории, а на реальной картине), что Спартак должен быть первым или состав имеет для этого?
С Виторией так же было, он чуть ли месяц не успел потренить, без предсезонки толковой, а уже тогда закрутили эту машину истерии и нытья))
Никакой объективной картины, просто вой
Динамо проиграло само себе. Лещук аут(
Ещё б упомянул, что даже Роналду в Азиатской ЛЧ не смог так забить с отскоков по пустым, как эль-феномено Соболено.