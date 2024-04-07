Абаскаль о 2:1 с «Динамо»: «Спартак» доминировал в 1-м тайме, не хватало только финального решения. Мы это скорректировали, ну и Соболев великолепно сыграл. Команда готова биться»

Теги Спартак Динамо Москва Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль доволен победой «Спартака» над «Динамо» (2:1).

– Хочу поблагодарить ребят за веру, то, как они играли, боролись, сражались на поле. В последнее время результат не приходил, но ребята показали свой характер.

– Что позволило переломить ход матча?

– Хочу отметить, что в первом тайме мы доминировали на поле, не хватало только финального решения. В перерыве мы это скорректировали. Ну и Саша Соболев феноменально сыграл.

Ребята показали, что они могут бороться. Что они сражаются и бьются. Это означает, что команда есть – и команда готова биться.

Побеждает вся команда. Не только тот, кто завершает. Этот результат – заслуга всех, – сказал главный тренер «Спартака».

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67 комментариев
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Ну, откровенно говоря, принес победу Спартаку подлещик)
+52
-9
+43
Чееее? Доминировал в первом тайме?
Таблетки выпей
+40
-5
+35
3 вещи, которые спасли сегодня самобытного испанского тренера: штанга, лещук и смолов.
+33
-2
+31
Ответ Виталий Попов
Да да да. Вы доминировали и залещуженно победили
воля к победе была, игры не было, но пёрли как танки до конца...
+21
-3
+18
Да да да.
Вы доминировали и залещуженно победили
+21
-7
+14
Ответ TFP_Sports
Оставляем
А если без шуток, с доминированием загнул, но в остальном
Вот вдумайтесь только, как спартаковская истерика работает

Команда на 6ом месте, 1 очко от Локо и ЦСКА, и 3 очка от Динамо(3 место), где считают, что Личка оч хорошую работу проводит. Впереди конец сезона, где мож форма выйдет на пик (т. к весь сезон не может быть только средней, все равно должна по графику улучшиться)

Ок, игра не идеальна, конечно, но вот это нагнетание из-за чего? Чела со всех сторон атакуют, какую-то дичь придумали, что ему ничего не интересно и т. д, по сути-то результаты не так плохи. Большего ждут только ветераны и неадекватные фанаты, которые каждый год верят в тренера-мессию, который приведёт к чемпионству, хотя по факту клуб его смог взять только в один год благодаря удачно назначенному временному тренеру)) и то того выпроводили) откуда столько гонора и запросов, откуда уверенность (не на истории, а на реальной картине), что Спартак должен быть первым или состав имеет для этого?

С Виторией так же было, он чуть ли месяц не успел потренить, без предсезонки толковой, а уже тогда закрутили эту машину истерии и нытья))

Никакой объективной картины, просто вой
+14
-1
+13
Ответ arsenal.ave
Ну, откровенно говоря, принес победу Спартаку подлещик)
Согласен
+7
0
+7
У этого персонажа всё хорошо. Он художник. Он так видит.)))
+8
-1
+7
Я смотрел другую игру, похоже...
+10
-4
+6
Спартак доминировал в первом тайме??? Я какой-то другой матч смотрел что ли?
+6
-1
+5
ПОЗОР давать такие комментарии главному тренеру !!!
+9
-4
+5
Доминировал? Либо мы разные матчи смотрели либо человек живет в какой-то своей реальности. Плюс-минус в атаке что-то начало получаться после 70 минуты. По факту сегодня просто фартануло
+6
-2
+4
надеюсь эта ахинея - его последнее интервью в Спартаке
+4
0
+4
Спартак был ужасен весь матч. Думаю, что Абаскаль уже никого не удивит и мы увидим отставку в итоге.
Динамо проиграло само себе. Лещук аут(
+5
-1
+4
Спартак доминировал в первом тайме !? Он о каком матче говорит ?
+4
-1
+3
Это не игра господин Абаскаль ...это беспомощность , ошибки , полностью голый футбол ...выиграть матч где за команду только БАБИЧ и Максименко ( второй потому что в воротах ) это кощунство
+4
-2
+2
Абаскаль: "Вы видите в этом результате везение, я вижу доминирование. Мы не одинаковые..."
+2
0
+2
Оставляем
+3
-1
+2
Ахахахаха
+3
-1
+2
Качество игры очень низкое. Позиционной атаки просто нет. Если бы не Лещук и Бабич быть бы поражению.
+2
0
+2
"Саша Соболев феноменально сыграл"🤣🤣🤣
Ещё б упомянул, что даже Роналду в Азиатской ЛЧ не смог так забить с отскоков по пустым, как эль-феномено Соболено.
+3
-1
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Ответ voropayev92@internet.ru
ПОЗОР давать такие комментарии главному тренеру !!!
эмоции от победы...да и тренер должен поддержать команду при не самой лучшей игре...
+4
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Шта?
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Ответ King_X
Дааа Причём у них как: гнобят иностранного(Тедеско, Витория, Гильермо), что тот не может понять тонкую душу рос игрока и традиции великого Спартака Просят отечественного или около того Приходит такой(Аленичев, Кононов, кто там ещё был) - так же истерят, но уже говорят, что у этих методики старые, что не авторитет для игроков, что нужен современный, иностранный И так по кругу)) аналогично, стоит спокойный Кононов - говорят ни рыба, ни мясо. Приходят эмоциональные Гильермо или Тедеско - говорят клоун, скачет там на бровке, это оскорбительно В общем, постоянное неадекватное нытье А по факту, Хлусевичи и прочие не могут даже в обычных моментах 1 в 1 на фланге обыграть или просто хотя бы прям откинуть мяч, начинаю лезть в ноги последнего заща и путаются сами с мячом Тут Гвардиолу приведи, едва ли научит играть их нормально или пасовать в элементарных ситуациях
Ну хоть один адекватный комментарий, спасибо! Являюсь болельщиком Спартака со школьной скамьи, уже больше 15 лет. И лет 5 назад только понял, что дело в неумении руководить клубом. А местная толпа здесь только и знает, что троллить друг друга и по факту адекватного написать не может. В Спартаке всегда было огромное давление на главного тренера и чуть что, так сразу убирали, не дав поработать даже и двух сезонов. Исключение был Карпин. А то, что иностранные специалисты прыгают на бровке, так они пытаются изменить ситуацию на поле в игре, докричаться до игроков. Это абсолютно нормально. Взять недавний матч с факелом, разве Гильермо виноват, что Мартинс привёз пенальти? Разве Гильермо виноват, что 8 игроков в составе не могут нормальный пас отдать и не видят вообще поля? Ещё раз спасибо за адекватность и понимание
+1
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да уйди же ты уже, доминатор!
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Ответ Александр Комаров
Якин Эмери Каррера Тедеско Всех сгноили. Во всём виноваты тренера, а не игроки. Никому не давали нормально работать. Ну уволить в очередной раз сейчас тренера и что изменится? Угальде начнёт обыгрывать 1 в 1 или паспортисты начнут пасы отдавать со 100% точностью?
Смотря кого назначишь. С хорошим тренером почти любые игроки могут играть в организованный футбол, прыгнув выше головы. Выиграла же Греция как то ЧЕ. А от Спартака даже не требуется прыгать выше головы. Нужно просто стабильно обыгрывать хотя бы Факелы и Уралы. Или скажете игроки там лучше?
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Чего? Абаскаль какой-то другой матч смотрел, из параллельной реальности? Спасибо Лещеку и Соболеву, который вспомнил, что он форвард. А ещё Бабичу и Дуарте респект!
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Ответ Виталий Попов
Да да да. Вы доминировали и залещуженно победили
Если смотреть статистику матча то мы чут чут доминировали
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Ответ King_X
А если без шуток, с доминированием загнул, но в остальном Вот вдумайтесь только, как спартаковская истерика работает Команда на 6ом месте, 1 очко от Локо и ЦСКА, и 3 очка от Динамо(3 место), где считают, что Личка оч хорошую работу проводит. Впереди конец сезона, где мож форма выйдет на пик (т. к весь сезон не может быть только средней, все равно должна по графику улучшиться) Ок, игра не идеальна, конечно, но вот это нагнетание из-за чего? Чела со всех сторон атакуют, какую-то дичь придумали, что ему ничего не интересно и т. д, по сути-то результаты не так плохи. Большего ждут только ветераны и неадекватные фанаты, которые каждый год верят в тренера-мессию, который приведёт к чемпионству, хотя по факту клуб его смог взять только в один год благодаря удачно назначенному временному тренеру)) и то того выпроводили) откуда столько гонора и запросов, откуда уверенность (не на истории, а на реальной картине), что Спартак должен быть первым или состав имеет для этого? С Виторией так же было, он чуть ли месяц не успел потренить, без предсезонки толковой, а уже тогда закрутили эту машину истерии и нытья)) Никакой объективной картины, просто вой
Виттория - действительно тренер!!! Был рисунок игры, была тактика, и был саботаж руководства и сожительницы Федуна. здесь - режим наибольшего благоприятствования!!! и полная импотенция тренерская. А за Руя, чтоб у этой нежены....все было
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Оказывается, все по плану шло.
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