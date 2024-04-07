Зидан о Беллингеме: «Невероятный игрок, превзошел все ожидания! Я его большой поклонник, желаю ему выигрывать трофеи»
Зинедин Зидан признался, что впечатлен игрой Джуда Беллингема.
«Беллингем – невероятный игрок! Мы могли представить на что он способен, но он превзошел все ожидания!
Я его большой поклонник, и все, чего я ему желаю, – это выигрывать трофеи!» – сказал бывший игрок «Реала» Зинедин Зидан.
В этом сезоне Ла Лиги у Беллингема 23 матча, 16 голов и 4 голевые передачи. Его статистика – тут.
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