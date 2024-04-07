Нолито: «Соперник может считать, что доминирует над «Реалом», но за 2 секунды «Мадрид» забивает 2 гола. Это команда, которая умеет взлетать»

Нолито высказался о предстоящем противостоянии «Манчестер Сити» и «Реала».

Команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в 9 апреля.

– Стиль Пепа [Гвардиолы] не сильно изменился. Однако с приходом нового поколения «Мадрид» становится более подвижным и быстрым. Что вы о нем думаете?

– Когда смотришь их по телевизору, возникает ощущение, что соперник временами доминирует или, по крайней мере, считает, что доминирует над ними, но за две секунды «Мадрид» забивает два гола. Винисиус, , ... Это команда, которая умеет взлетать.

– Коротко и четко. Кто пройдет дальше – «Мадрид» или «Сити»?

– Это сложный вопрос. [Пройдет] тот, у кого будет меньше недостатков в мелких деталях. Это один из лучших матчей, которые можно посмотреть в данный момент, хотя матч «Атлетико» – «Боруссия» тоже обещает быть очень интересным, мы отлично проведем время, – сказал бывший нападающий « » и клубов .