Нолито: «Соперник может считать, что доминирует над «Реалом», но за 2 секунды «Мадрид» забивает 2 гола. Это команда, которая умеет взлетать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Нолито Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Нолито высказался о предстоящем противостоянии «Манчестер Сити» и «Реала».

Команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Мадриде 9 апреля.

– Стиль Пепа [Гвардиолы] не сильно изменился. Однако с приходом нового поколения «Мадрид» становится более подвижным и быстрым. Что вы о нем думаете?

– Когда смотришь их по телевизору, возникает ощущение, что соперник временами доминирует или, по крайней мере, считает, что доминирует над ними, но за две секунды «Мадрид» забивает два гола. Винисиус, Родриго, Беллингем... Это команда, которая умеет взлетать. 

– Коротко и четко. Кто пройдет дальше – «Мадрид» или «Сити»?

– Это сложный вопрос. [Пройдет] тот, у кого будет меньше недостатков в мелких деталях. Это один из лучших матчей, которые можно посмотреть в данный момент, хотя матч «Атлетико» – «Боруссия» тоже обещает быть очень интересным, мы отлично проведем время, – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити» и клубов Ла Лиги.

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8 комментариев
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Нолито шарит в футбол ⚽ Реал единственная команда которая не сдаётся до последний секунды
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Тот полуфинал 21/22 и дубль Родриго - в самое🤍
Просто неописуемо!
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взорваться...как и любая команда, наполненная классными игроками...
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Реал величайший клуб. Учитывая при том те камбеки которые он совершал.
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