Абаскаль о реализации «Спартака»: «Надо ворота побольше сделать. У нас есть моменты, подходы – голы придут, чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ ахахаха Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о реализации «Спартака» после зимней паузы.

Красно-белые не забили ни одного гола в трех матчах Мир РПЛ в весенней части сезона.

– Работали над реализацией?

– Надо ворота побольше сделать (улыбается).

У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент.

– Были инструкции, как вести единоборства, чтобы избежать лишних желтых карточек?

– С нами не единожды случалось такое. Конечно, прессинг – это наш стиль игры. И очень важно подходить к единоборству в лучших условиях. Если это не удается, то случаются фолы.

Мы будем играть в прессинг, пока можем. Когда игрок устанет, то будем его менять, – сказал главный тренер «Спартака» перед матчем с «Динамо».

«Динамо» – «Спартак». Тюкавин и Соболев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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17 комментариев
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Мостовой уже придумывает новый ответ Абаскалю про то что он чеканить не умеет
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Ответ Peter Parker
Феерический уровень идиотизма у задающих такие вопросы. Абаскаль правильно делает, что высмеивает
Какой тренер - такие и вопросы. Поэтому тут спрашивайте с Абаскаля а не с журналистов
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Пришло время обращаться не к высшим силам, а к старику Хоттабычу.
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После матча Абаскаль скажет, что у Динамо позорные маленькие ворота.
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Боюсь голы придут с новым тренером...
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Прессухи все веселее и веселее
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Ну у у посмотрим уральские пельмени,,,,,, ой блин московские пельмени 😂. Главный пельмень Спартак 🤕🤕🤕. Мой прогноз 2-0 или 3-0.
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"Надо ворота побольше сделать"
Правильно, причем исключительно соперникам Спартака. А ворота самого Спартака наоборот, уменьшить в 10 раз, вот тогда Абаскалю и голы придут, и победы.
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а неустойку ему больше не сделать?.. (улыбаюсь)
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Ответ Великий Алонсо
Мостовой уже придумывает новый ответ Абаскалю про то что он чеканить не умеет
Он уже придумал, что Абаскаль с мячом 100 м не пробежит.
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Ответ Алексей Иванов
Боюсь голы придут с новым тренером...
Верим, что придут с новым
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Ответ Peter Parker
Феерический уровень идиотизма у задающих такие вопросы. Абаскаль правильно делает, что высмеивает
А что еще можно спросить у человека, который общается лично с Богом? Какие таблетки Вы принимаете? Очевидно, что никаких не принимает, и спрашивать нечего.
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Ответ Кирилл Демченко
Какой тренер - такие и вопросы. Поэтому тут спрашивайте с Абаскаля а не с журналистов
За такие слова сказанные тренером, он должен быть уже на пути в Испанию.
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