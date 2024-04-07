Абаскаль о реализации «Спартака»: «Надо ворота побольше сделать. У нас есть моменты, подходы – голы придут, чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже»
Гильермо Абаскаль высказался о реализации «Спартака» после зимней паузы.
Красно-белые не забили ни одного гола в трех матчах Мир РПЛ в весенней части сезона.
– Работали над реализацией?
– Надо ворота побольше сделать (улыбается).
У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент.
– Были инструкции, как вести единоборства, чтобы избежать лишних желтых карточек?
– С нами не единожды случалось такое. Конечно, прессинг – это наш стиль игры. И очень важно подходить к единоборству в лучших условиях. Если это не удается, то случаются фолы.
Мы будем играть в прессинг, пока можем. Когда игрок устанет, то будем его менять, – сказал главный тренер «Спартака» перед матчем с «Динамо».
«Динамо» – «Спартак». Тюкавин и Соболев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Правильно, причем исключительно соперникам Спартака. А ворота самого Спартака наоборот, уменьшить в 10 раз, вот тогда Абаскалю и голы придут, и победы.