Абаскаль о реализации «Спартака»: «Надо ворота побольше сделать. У нас есть моменты, подходы – голы придут, чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже»

Гильермо Абаскаль высказался о реализации «Спартака» после зимней паузы.

Красно-белые не забили ни одного гола в трех матчах Мир в весенней части сезона.

– Работали над реализацией?

– Надо ворота побольше сделать (улыбается).

У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент.

– Были инструкции, как вести единоборства, чтобы избежать лишних желтых карточек?

– С нами не единожды случалось такое. Конечно, прессинг – это наш стиль игры. И очень важно подходить к единоборству в лучших условиях. Если это не удается, то случаются фолы.

Мы будем играть в прессинг, пока можем. Когда игрок устанет, то будем его менять, – сказал главный тренер «Спартака» перед матчем с «Динамо».

«Динамо» – «Спартак». Тюкавин и Соболев играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

У «Спартака» 0 голов без Промеса. Все так ужасно?